Durva, ami a magyar hitelekkel történik: évtizedek óta nem volt ilyen, ez most nagyon kemény lesz

Eddig nagyon úgy tűnik, hogy bejön a nagy bankok vezetőinek idén tavasszal tett jóslata, mely szerint elég nagy mértékben visszaesik a hitelezés 2022 egészét tekintve. Az első fél év ugyan erős volt az idén, de már látszanak azok a hatások, amelyek arra engednek utalni, hogy akár véget is érhet a nagy hitelezések korszaka Magyarországon.

Máris érezhető az a lassulás, amelyet a szakértők előzetesen vártak a hitelpiacon. A jegybank friss, múlt héten közölt adataiból kiolvasható, hogy bár személyi kölcsönből és lakáshitelből is többet vettünk fel, mint egy évvel ezelőtt, de a babaváró visszaesett. A lassulás egybevág a szakértők várakozásaival: mind az Erste (Harmati László), mind az OTP vezetője, Florova Anna is azt jósolták a Portfolio tavaszi konferenciáján, hogy a tavalyi hitelezési boom megismételhetetlen lesz, leginkább a negatív hatások miatt.

A hitelpiacon nem csak a banki vezetők, de más szakértők is lassulást várnak a második félévre - és van olyan is, aki szerint most véget fog érni a hitelpiac erős felfutása, ami csaknem egy évtizeden át tartott Magyarországon. Palkó István, a Portfolio vezető pénzügyi elemzője a Portfolio Checklist egyik múlt heti adásában beszélt arról, hogy a tendencia egyértelmű: a hitelkamatok gyors emelkedése, valamint a gazdaság negatív hatásai miatt várható, hogy véget érhet a hitelezési bumm időszaka. Azt azonban, hogy csak időszakos leállás lesz-e, esetleg olyan évekig tartó, mint a 2008-as gazdasági válság után volt, egyelőre nehéz megmondani.

Erős volt az első félév

Palkó István a Checklistben azt mondta, hogy az első félév nagyon erős volt a magyar hitelpiacon. Az előző év első félévéhez mérten lakáshitelből 30%-al, személyi kölcsönből pedig 23%-al többet vettek fel a magyarok. A babaváró hitel jegyzési összege ugyan 22%-al csökkent, de ennek az a magyarázata, hogy 2019 óta először nagyjából mindenki felvette, olyanok is, akik nem azonnal terveztek gyermeket, mostanra pedig ez azokra a hitelfelvevőkre szűkült, akiknek már úton van az első gyermek.

Ha azonban csak a júniusi adatot vetjük össze az egy évvel korábbival, akkor azt látjuk, hogy visszaestek az adatok mind a lakáshitel, mind a személyi kölcsön esetében. Lakáshitelből például egy éve 136,6 milliárdos volt a júniusi adat, vagyis ehhez képest is több mint kilenc százalékkal kevesebb lakáshitelt vettünk fel a tárgyhónapban. Palkó István szerint a lakáshitelek esetében az történt, hogy az emberek előrehozták a tervezett lakáshitel-felvételt: sokan nyárra tervezték ezt, ám inkább tavasz lett belőle, nem függetlenül a Zöld Otthon Program kifutásától és attól is, hogy a folyamatosan emelkedő kamatok miatt is sokan döntöttek így. A lakáshitelek jegyzésének júniusi alakulásáról a múlt héten írtunk bővebben, ezt a cikket itt tudod elolvasni:

Drágulnak a hitelek, elszálltak a kamatok

Az elemző hozzátette azt is, hogy a hitelek jegyzésének visszaesésében komoly szerepük volt a hitelkamatok megugrásának. Palkó István szerint míg eddig a fix kamatozású hitelek mentek nagyobbat, a következő hónapokban elképzelhető, hogy más tendencia lesz.

A tavaszi hónapokban a fix kamatozásúak voltak dominánsak, 40% volt ezeknek az aránya. Ez is a Zöld Otthon program miatt volt, hiszen azt is fix kamattal adták. Most várható az a trend, hogy nem a fix, hanem a 10 éves periódusú hitelek népszerűbbek lesznek, viszont a változó kamatozásúak valószínűleg nem térnek vissza: a bankok innen kiárazták magukat. A 10 éves trend egyébként nem csak a hitelezésnél, hanem az állampapíroknál már is megfigyelhető, ugyanis itt magasabbak a hozamok, tehát ezt az emberek szívesebben választják

- mondta erről Palkó István. Az elemző hozzátette, hogy az újonnan elérhető hitelek esetében a CSOK-hitelnek 3%-os kamata van, de ezt csak azok kaphatják meg, akik legalább két gyerekkel rendelkeznek: két gyerek esetén 10, három gyereknél 15 millió forint a maximálisan elérhető összeg. Akinek ennél magasabb folyósítási igénye van, az csak a piaci hiteleket éri el, ahol brutális kamatemelkedés van éppen folyamatban: a piaci hiteleknél az átlagkamat júniusban már túllépte a hat százalékot.

Akinek tehát nem államilag támogatott, hanem piaci hitelre van szüksége, az jól teszi, ha siet, hiszen egészen biztos, hogy még nem fog megállni a kamatok emelkedése.



Bizonytalanság a lekötött betéteknél

Furcsaságként jellemezte a Portfolio elemzője azt a tényt, hogy míg a hitelkamatok komoly emelkedésen mentek keresztül, a lekötött bankbetétek nem követték a kamatemelkedés mértékét. Mint elmondta, a nagy bankoknál a lekötött betétek átlagkamata júniusban 4%-os volt, csak néhány kisebb banknál találhatunk 10% körüli kamatot, de ezt is csak új forrás esetén, és szigorú feltételek mellett érhetjük el.

A vállalati kamatok esetén már jobb kicsit a helyzet, az ilyen ügyfelek találhatnak 6% körüli kamatot a lekötött összegekre. Palkó István hozzátette azt is, hogy sem a jegybanki, sem a piaci kalkulátorokban egyelőre nem vezették át a kamatemelkedést, vagyis elég nagy a bizonytalanság a lekötött betétek piacán - bízik abban, hogy ez a helyzet hamarosan megváltozik.

Nőtt a vállalati hitelezés

A lakossági piaccal ellentétben júniusban a vállalati szektor jó hónapot zárt a hitelezésben. Ennek azonban az volt a mozgatórugója, hogy éppen kifutott a kis- és középvállalkozásoknak meghirdetett Széchenyi Kártyaprogram, vagyis a cégek még kihasználták az utolsó pillanatokat, amikor 0,5-1,5%-os vállalati hitelhez juthattak, ezt pedig 10 évre fixálhatták is.

A kkv-knak attól sem kell félniük, hogy támogatott hitel nélkül maradnak, a KAVOSZ által szervezett és támogatott programban ugyanis most is hozzájuthatnak maximum 400 millió forintos vállalati hitelhez, tehát bár kisebb összeghez jutnak a vállalkozások, a 10 évre fixálható, másfél százalékos kamattal biztosan sokan fognak élni. Mint a KAVOSZ vezetője egy interjúban elmondta, azért ezekre a hitelekre még rá kell tenni 2%-os kezelési költséget, de még így is meg fogja érni: egy 100 milliós hitelösszeg esetén egy cég 70 millió forintot spórol meg a futamidő alatt így, mintha piaci hitelt venne fel.

A nagyvállalati hitelpiac azonban nincs ilyen jó helyzetben, nekik ugyanis a BUBOR-t kell figyelniük, vagyis megnőtt az adósságuk, ami a következő félévben azt is fogja eredményezni, hogy a vállalati hitelpiac összességében ugyanúgy megállhat a növésben, mint a lakossági teszi a várakozások szerint.

Mi jön most a hitelpiacon?

Összességében maga Palkó István is azt várja, hogy a hitelpiacon meg fog állni az a növekedés, ami a 2008-as válság után csak 2013-ban indult újra. Jelentős különbség van azonban a 2008-as hitelkrach, és a mostani helyzet között: mint fogalmazott, a két indikátorból most csak az egyik fog teljesülni, de azt azért meg kell várni, hogy hogyan alakul az egész.

2013 óta folyamatos volt a hitelezés növekedése, ráadásul erre Magyarországon még rájött 2016-ban a CSOK-hitel, majd 2019-től a babaváró hitel bevezetése, tehát elég bőkezűen osztogatták a kedvezményes hiteleket a lakosságnak. Most elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy kérdésessé vált, folytatódik a hitelezési boom. A COVID alatt már sokan arra számítottak, hogy ott leállhat az egész, ám később kiderült, hogy csak átmeneti lassulás volt, és a piac magára talált. Most azonban inkább 2009-lesz hasonló szerintem az egész helyzet: akkor a válság miatt még sokáig élt egy bizonyos tehetetlenségi nyomaték, mert a már kiigényelt kölcsönöket az emberek azért még magkapták. A helyzet akkor az volt, hogy a 2008-as válság után sem keresleti, sem kínálati oldalon nem volt semmi, pangott a piac, de most ebből csak az egyik fog hiányozni. A bankok nem fogják visszavágni a kínálatot, de kereslet nem nagyon lesz rá: így nem kell attól tartani, hogy a hitelpiac pont úgy essen össze, mint akkor

- fogalmazott a Portfolio vezető elemzője. Hozzáfűzte azt is, hogy az idei év második felében, valamint 2023 első hat hónapjában várható a hitelek komoly visszaesése, becslése szerint akár a felére is visszaeshet az új jegyzések összege.

Körültekintően válasszunk hitelt

Akárhogy is döntünk a hitelek felvételénél, most mindennél fontosabb, hogy a lehető legnagyobb alapossággal, körültekintéssel válasszunk lakáshitelt vagy személyi kölcsönt.