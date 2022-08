Ráléptek a fékre a magyarok a hiteleknél: brutálisan felszökött a kamat, és ez csak rosszabb lesz

Mindhárom nagy hitel jegyzése visszaesett júniusban, így tehát úgy tűnik, hogy a magyarok máris ott spórolnak, ahol tudnak, és nem rángatják magukat újabb adósságba. A folyamatos kamatemelések miatt ráadásul elképesztően megdrágultak a személyi kölcsönök, van olyan banki ajánlat, amely már 20 százalék feletti THM-mel kínál 3 millió forint kölcsönt. Benéztünk a számok mögé, és összeszedtük neked a bankok legjobb ajánlatait is arra az esetre, ha mégis most vennél fel személyi hitelt.

Kedden tette közzé a Magyar Nemzeti Bank a háztartási és vállalti hitelek június havi jegyzésének statisztikáit. Ebből mindenekelőtt az derül ki, hogy a lakáshitelből, a személyi kölcsönből és a babaváró hitelből is kisebb értékben jegyeztek a magyarok, mint májusban, ami már előjele lehet a lakosság "menekülésének" az adósság elől. Persze nincs is ezen mit csodálkozni, júniusban már lehetett tudni, hogy az európai energiaválság és az infláció miatt a kormány is megszorításokat tervez, az emberek pedig saját kiadásaikon is igyekeznek emiatt faragni. Ennek pedig úgy tűnik, az lesz az egyik módja, hogy nem vesznek fel újabb hitelt, hogy a törlesztőrészlet ne legyen egy újabb kiadás a családi kasszában.

Egy hónap alatt visszaesett a személyi hitelek jegyzése

Bár nem drasztikus mértékben, de azért mégis észrevehetően kevesebb személyi hitelt vettek fel a magyarok, mint május hónapban. Akkor 52,27 milliárdért, míg júniusban összesen 52 milliárd forintért vettek fel az emberek személyi kölcsönt. Az egy évvel ezelőtti adathoz képest viszont még most is jelentősen több személyi kölcsönt igényeltünk: egy éve, június végén ez az adat mindössze 47,86 milliárd forintról szólt, vagyis kilenc százalékos növekedés volt itt egy év alatt. Ezt a lenti grafikonon is megmutatjuk:

Minden esély megvan arra, hogy ezt a félévet tekintsük majd az utolsó erős időszaknak a lakossági hitelezésben. A 10 százalék feletti infláció, a szintén e szám felett járó kamatkörnyezet (ráadásul még nincs vége a kamatemelési periódusnak, erről maga a jegybank is többször beszélt), valamint az elszálló energiaárak, és az emiatt bevezetett rezsiemelés miatt az emberek jóval óvatosabbak lesznek. Ha körültekintően még azért vesznek majd fel hitelt a magyarok, valószínűleg akkor is drasztikus visszaesés következik majd a hitelek jegyzésében.

Elmaradt a roham a babaváró kölcsönért

Nézzük most meg a három nagy hitel összesített jegyzését, vagyis a babavárót, a lakáshiteleket, és a személyi kölcsönöket, ezúttal egymással összevetve. Jól látható a lenti grafikonon, hogy nem csak a személyi kölcsönök jegyzése torpant meg, de a babaváró kölcsön és a lakáshitelek igénylése is visszaesett júniusban. Az előbbi némileg meglepő annak fényében, hogy egészen július végéig nem lehetett biztosan tudni, megmarad-e ez a kedvezményes hitel a következő évben, mert a költségvetés előirányzatában konkrétan nem volt megemlítve: így a szakértők nagy rohamra számítottak, ami ezek szerint nem teljesült.

Úgy tűnik, hogy a lakáshitelek igénylésében is óvatosabbak lettek az emberek. Itt ugyanis jelentős visszaesés tapasztalható: a májusi 153 milliárdról 128 milliárd forintra csökkent a jegyzés teljes összege egyetlen hónap leforgása alatt, és ez is arra enged következtetni, hogy megvártuk, milyen támogatásokkal számolhatunk jövőre - mint azóta kiderült, a CSOK is megmarad 2023-ban. De nem csak az előző havi értékhez, hanem tavaly júniushoz képest is jelentős visszaesést könyvelhetett el a lakáshitelpiac, ha a jegyzéseket nézzük: egy éve 136,6 milliárdos volt a júniusi adat, vagyis ehhez képest is több mint kilenc százalékkal kevesebb lakáshitelt vettünk fel a tárgyhónapban. A lakáshitelek jegyzésének júniusi alakulásáról tegnap írtunk bővebben, ezt a cikket itt tudod elolvasni:

Rohamosan nőnek a kamatok

Sokkal érthetőbbé válik a jegyzések kisebb vagy nagyobb mértékű visszaesése, ha ránézünk a kamatlábakra. Itt most is négy hiteltípust vizsgáltunk meg: a babaváró, a felújításra szánt lakáscélú hitel, a lakásvásárlási hitel és persze a személyi kölcsön esetében nézzük meg a kamatokat. Mint az alábbi grafikonon is látszik: a jegybanki kamatemelések miatt elképesztően megdrágultak a hitelek.

A személyi kölcsön egy éven túli kamatfixálásra már 14,75 százalékos kamatnál jár átlagosan, ez egy évvel ezelőtt 11,59 százalékos volt. De elszállt a babaváró kölcsön kamatlába is, amely most 9,12%-on áll, tehát fél év alatt 300 százalékpontot növekedett. A felújítási célú hitelek esetében a kamatláb a kilenc százalékot súrolja, és biztosan ez is feljebb fog még menni, míg a lakásvásárlási célú hitelek kamatlába túllépte a hat és fél százalékot. Mondanunk sem kell, hogy 2019 óta egyik érték sem volt ennyire magas, tehát évek óta nem látott kamatemelkedéssel kell éppen szembenézni.

Több milliós különbségek a bankok ajánlataiban

Végezetül pedig nézzük meg a cikkünk írásakor elérhető legjobb személyi kölcsön-ajánlatokat is. Ha ránézünk a táblázatra, láthatjuk, hogy a kamatemelések miatt a személyi kölcsönök piacán is elképesztő drágulás zajlik: 3 millió forint kölcsönösszegre van olyan, ahol csaknem az összeg másfélszeresét, 4,9 millió forintot kell visszafizetnünk a banknak a 60 hónapra számolt futamidő alatt. A THM-ek között ennek megfelelően hatalmas különbségek vannak: míg a Cetelem 9,25%-os irányadó kamattal kínálja a kérdéses összeget, ugyanerre a 3 millióra, ugyanilyen hosszú futamidőre az OTP Bank csaknem 24 százalékos THM-et tud nyújtani - az adatok a Pénzcentrum kalkulátorából származnak.

Mindennél fontosabb tehát az ilyen időkben, hogy ha hitelt veszünk fel, tájékozódjunk komolyan, alaposan és körültekintően, hiszen a törlesztők között tízezres, a végül visszafizetendő teljes összegben pedig akár milliós különbségek is lehetnek. A bölcs döntésben azonban most is segít a Pénzcentrum személyi kölcsön-kalkulátora, mellyel megnézheted, melyik a te igényeidnek leginkább megfelelő banki ajánlat.