Hátat fordítottak a magyar családok a bankoknak: tömegek mondtak le az ilyen hitelekről

A jegybank júniusra vonatkozó adatai szerint a nyár elejével a szezonális hatásoknak ellentmondva visszaesésnek indult a lakáshitelek iránti lakossági kereslet. A dráguló kölcsönök iránti hitelfelvételi kedvet eközben a használt lakások helyett az újépítésűek iránti kereslet, ileltve a magyar családok építési és bővítési terveihez jól felhasználható állami támogatások tartják a tavalyit még mindig meghaladó szinten.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kedden nyilvánosságra hozott adatok szerint júniusban a hazai bankok 128,19 milliárd forintnyi összegű új jelzálogkölcsönt utaltak a lakossági ügyfeleknek. Az az előző, sorra rekordokat döntögető hónapokhoz képest visszaesést jelent, de még mindig pezsgő hitelpiacot és hatalmas lakossági érdeklődést jelent.

Éves összevetésben ugyanis még mindig több mint kiemelkedő az érdeklődés idén a lakáshitelek után. Amíg 2021. június ugyanis "csupán" 120,55 milliárd forintnyi ilyen kölcsönt folyósítottak a bankok, (ami akkor még szintén sok éves csúcsnak számított), addig a mostani kifizetések ezt közel 8 milliárddal meghaladják.

A hiteltípus egyébként még tavaly márciusban (az otthonfelújítási támogatás és hitel első kifizetéseivel egyidőben) vált a legkeresettebb lakossági kölcsönné és azóta szinte minden hónapban egyre erősebb és erősebb számokat produkál. A kevés visszaesés egyike azonban már az idén következett be, így 2022. februárja volt azóta a hitelek leggyengébb hónapja. A júniusi érdeklődés pedig ezt továbbra is jócskán túlszárnyalja.

A tartósan magas számokban nagy szerepe lehetett a hitelárstopnak, illetve a nyárhoz közeledve már a szezonális hatásoknak is. A növekedésében persze bevezetése óta állandóan fontos szerepe van az otthonfelújítási támogatásnak és az otthonteremtési hitelnek is. Ez abból is jól látszik, hogy májusban az építésre, bővítésre, valamint új lakásokra igényelt kölcsönök iránti keresletnövekedést durván túlszárnyalták a használt lakásokra igényelt kölcsönök iránti érdeklődés élénkülést.

Ahogy a Pénzcentrum grafikonján is látszik, a kölcsönök iránti kereslet növekedése, bár párhuzamosan hatott az összes vizsgált hiteltípus kifizetéseire, ennek mértéke, illetve az egyes kölcsönök piaci részaránya állandóan változott. Már hosszú hónapok óta a lakáshiteleket keresi a legtöbb igénylő, de a másik két hitelforma is rendre jó számokat produkál.

Júniusban pedig ugyan a másik két vizsgált hiteltípus is produkált valamekkora visszaesést. A hiteligénylők akkor ismeretei szerint még a kifutásához közelítőnek gondolt babaváró 37,54 és a személyi kölcsönök 52,27 milliárdos kifizetései ugyanis az év eleji bázishoz képest még mindig remekül teljesítenek, utóbbi pedig éves összevetésben is magas összegnek számít.

Építenek, bővítenek a családok

Ahogy a Pénzcentrum ábráján is látszik, a használt lakások vásárlására igényelt hitelek összegének júniusban sem sikerült túlszárnyalnia a tavalyi csúcsot. Azt, hogy a teljes kifizetések összeg mégis meghaladta az egy évvel korábbit tehát kizárólag a többi hitelcélnak köszönhető. Mutatjuk, ez pontosan minek is köszönhető

Mint látszik, a lakáshitelek összes kifizetése nem is olyan kis mértékben, 15,44 milliárd forinttal visszaesett. Ezzel párhuzamosan viszont új lakás vásárlásra 22,36 milliárd forintot folyósítottak, ami már önmagában 9,22 milliárdos különbség, ez pedig részben kompenzálja a visszaesést.

Az építésre és bővítésre kiutalt kölcsönök tavalyi összege ugyan sajnos nem ismert, a 2020-as számmal összevetve viszont a most kiutalt 15,1 milliárd forint 8,92 milliárdos növekedést jelent, amivel több, mint duplájára nőtt az ilyen célra havonta kiutalt kölcsönök volumene. Ennek hátterében is a különböző otthonfelújítási programok állhatnak, a júniusi folyósításokban pedig vélhetően még a Zöld Otthon Program hatása is látható

Ezért népszerűek a dráguló lakáshitelek

A 2021. január 1-jétől igényelhető otthonfelújítási támogatás és az e mellé februártól igényelhető hitel iránt kezdetektől hatalmas volt az érdeklődés és a konstrukciók kifizetésének megindulása óta töretlenül pörgetik is a hitelpiacot. A GKI tavalyi felmérése alapján az akkori állás szerint a válaszadó háztartások 7%-a biztosan szeretett volna lakásfelújításhoz és korszerűsítéshez kapcsolódó állami támogatást igényelni az elkövetkezendő két évben.

Ez a kutatás összegzése szerint nagyjából 290 ezer családot jelent, akik megjelenése érthető módon okozott ekkora élénkülést a lakossági hitelezésben. Ezekről a típusú támogatásokról a közelmúltig úgy lehetett tudni, hogy csak 2022. december 31-ig vehetőek igénybe, ami vélhetően csak tovább pörgette irántuk az érdeklődést a nyáron.

Hatalmasak az eltérések a bankok ajánlatai között

A jegybank tavaly nyáron indította el alapkamatemelési ciklusát, ami a jegybank vezetőinek legutóbbi nyilatkozataiból kiindulva még beláthatatlan ideig folytatódik. Bár az első hónapokban ennek hatása még nem gyűrűzött be a lakossági hitelek piacára, az utóbbi hónapokban a bankok is elkezdték ehhez igazítani hiteleik árait, magyarán elkezdtek drágulni a lakossági kölcsönök. Az egyetlen dolog, ami a drágulást egyelőre képes visszafogni az év legvégéig életben lévő kamatstop. Talán nem is meglepő, hogy valóságos roham zajlik a lakáshitelek iránt, a kamatstop kivezetése után ugyanis brutális kamatemelésre lehet számítani.

Persze már most is igen nehéz olcsó lakáskölcsönhöz jutni, az egyes bankok által kínált konstrukciók között pedig olykor egészen drasztikusak az eltérések. augusztus elején találtunk olyan bankot, ahol közel 22 millió forintot kell visszafizetni egy 10 milliós kölcsönösszeg után, de olyan bankot is, ahol ez az összeg még kevéssel lépte túl a 19 millió forintot. A különbség tehát több milliós tétel is lehet.

Ezért fontos megfontolni, melyik pénzintézettel és milyen feltételek mellett szerződünk. Súlyos százezrekbe, sőt akár milliókba kerülhet , ha nem járunk rendesen utána az elérhető ajánlatoknak hitelfeligénylés előtt. A különbségeket az alábbi grafikonon ábrázoltuk.

Hogy a legjobban szemléltessük, mekkorák is az eltérések, a leginkább és a legkevésbé kedvező THM mutatóval rendelkező ajánlatokat vetjük össze. Az UniCredit Bank és az OTP Bank ajánlatait összevetve több, mint szembetűnő az eltérés. Míg előbbinél havonta "csak" 79 119 forintot, utóbbinál 94 342 forintot kell visszafizetni egy 10 millió forintos kölcsön után. A különbség tehát 15 ezer forintnál is nagyobb a havi törlesztőben. Ekkora eltérés bőven elég érv lehet amellett, hogy inkább a jobb ajánlatot kínáló bank kölcsöne mellett tegyük le a voksot.

A teljes visszafizetendő összeget megnézve pedig még inkább világos lehet a két ajánlat közti különbség mértéke. A 20 éves futamidő alatt ugyanis (feltételezve a fix kamatot) 3 millió 631 ezer 163 forinttal kéne többet visszafizetni, ha a rosszabb feltételeket kínáló ajánlatot választjuk.

Ezért nem szabad csak a törlesztőrészletre hagyatkozni: meg kell nézni a THM-et, kamatperiódust, visszafizetendő teljes összeget is. Ez alapján összehasonlítva már valóban jó döntést hozhat a hiteligénylő. A bankok ajánlatainak összehasonlítására való a Pénzcentrum hitelkalkulátora, amellyel a személyes igényekre szabva listázhatóak a lakáshitelek, vagy akár a legkedvezőbb bankszámla csomagok is.