Csúnyán befürödhet, akinek nem ilyen a lakáshitele: elúszhat az ingatlan, ha nem lépsz

Kevesen ismerik a hitelfedezeti biztosítás intézményét, pedig a nehézségekkel sújtott időben nagyobb szükség van rá, mint valaha. Körképünkben most elmagyarázzük a részleteket, megnézzük, mikor fizet a biztosító, és banki válaszokat is kértünk, hogy könnyebben dönthess. Nem árulunk el azonban nagy titkot azzal, hogy a hitelfedezeti biztosítás megkötését a nehéz időkben több, mint ajánlott átgondolni.

A hitelek kapcsán is igaz az a megállapítás, hogy minél hosszabb a felvett banki kölcsön futamideje, annál nagyobb az esélye annak, hogy adott esetben betegség, családi tragédia vagy akár egy munkahelyvesztés miatt bajba kerülhetsz a törlesztéssel - ezt az elmúlt két évben volt is alkalmunk sajnos megtapasztalni szinte mindannyiunknak, a koronavírus nem csak munkahelyeket, hanem életeket is elvett.

A hitelfedezeti biztosítás ilyenkor átvállalja a hitelrészletek terheit - ez történhet egy meghatározott időre, vagy akár a teljes tartozásra. Annak azonban nagyon alaposan utána kell járni, hogy a biztosítók milyen esetben fizetnek - előfordulhat, hogy nem vettük észre a szerződésben ezt vagy azt a kitételt, ilyenkor pedig nem számíthatunk törlesztés felfüggesztésére vagy a tartozás elengedésére. Ebben a cikkben kivesézzük a hitelfedezeti biztosítás legfontosabb tudnivalóit, valamint banki válaszokkal is igyekszünk segíteni abban, megéri-e neked ilyet kötni.

Először is: mi ez?

A hitelfedezeti biztosításokat különféle hitelek, személyi kölcsönök, hitelkártya mellé kötheted meg, jellemzően csoportos biztosításként. Utóbbinak az a jellemzője, hogy a biztosítási szerződés nem a biztosító és biztosított között, hanem a biztosító és egy a biztosítás kapcsán érdekelt társaság (vagyis a hitelfedezeti biztosításoknál például egy bank) között jön létre. Az ügyfelek csatlakozási nyilatkozattal válnak a biztosítási szerződés biztosítottjává, bizonyos esetekben pedig például adott hitelkártya-szerződéseknél automatikusan történik ez meg, magával a bankkártya-szerződés megkötésével.

Az adott bank azon ügyfeleinek ajánlhatja fel a csatlakozást, akikkel hitelezési jogviszonyban áll, a biztosítás tehát szorosan kapcsolódik a hitelszerződéshez. Ha a hitel- vagy kölcsönszerződés megszűnik, a biztosítotti jogviszony is véget ér. A hitelfedezeti biztosítások kedvezményezettje, vagyis a biztosító szolgáltatásának jogosultja a hitelintézet, amely a csoportos biztosítást köti, tehát nem a magánszemély, hiába őrá vonatkozik a biztosítás.

Tájékozódj, ha adósságot örököltél

Természetesen ha felajánlja a bank, hogy a hitel mellé köss ilyen biztosítást, téged nem kötelez semmi arra, hogy ezt meg is tedd. Mint minden pénzügyi döntésnél, itt is nagyon fontos a körültekintés, a részletek beható ismerete: még ebben az esetben is, amikor a hiteltartozás nemfizetése esetén saját magadat véded, nagyon fontos, hogy alaposan olvasd el a szerződést, tájékozódj az árról, díjakról és minden apró feltételről. A legtöbb esetben a biztosító azt vállalja, hogy az adós halála, rokkantsággal járó egészségkárosodása esetén fizet a bank részére, vagy keresőképtelensége, munkanélkülisége esetén bizonyos időtartamon keresztül állja felé az esedékes törlesztőrészleteket. Ezek a feltételek azonban nem állnak fenn akkor, ha például eltitkolt betegség miatti halál vagy keresőképtelenség lép fel - sok esetben a biztosító ilyenkor nem is fizet.

Előállhat például olyan helyzet, hogy egy családtagod meghal, és te öröklöd meg nem csak az ingó és ingatlan vagyonát, hanem a hiteltartozását is. Az örökösök sokszor azzal sincsenek tisztában, hogy a hitelhez tartozott fedezeti biztosítás, vagyis mindenképpen tájékoztatást kell kérni a banktól a megörökölt tartozással kapcsolatban. Betegség miatti halál esetén a bank bekérheti a betegség, illetve a kezelés dokumentációját, és ennek alapján fogja eldönteni, valóban megtérítheti-e a fennmaradó tartozást a bank felé.

Kicsit más a helyzet akkor, ha betegség miatt válunk keresőképtelenné. Csak időszakos könnyítést jelent a biztosított részére a betegség miatti keresőképtelenségre vonatkozó biztosítás, mert itt is a biztosítás feltételei tartalmazzák, hogy milyen betegségek esetén és mennyi ideig fizeti a biztosító a törlesztőrészleteket. A keresőképtelenség okát és időtartamát szintén orvosi iratokkal kell igazolni.

Mikor kössünk ilyet?

Persze elgondolkodunk azon is, hogy ilyen fedezeti biztosítás kötésére melyik a legjobb pillanat. Egy lapunknak küldött UniCredit-válaszból kiderül, hogy már a hitel felvételekor érdemes ilyet kötni, de az a lehetőség is megvan, hogy bármikor, a hitel törlesztése alatt éljünk a fedezeti biztosítással.

A hitelfedezeti biztosítás bármikor igénylehető a hitel futamideje alatt, de a legbiztosabb lépés természetesen a hitelfelvétellel egy időben megkötni azt. Egy nyilatkozat megtételével egyszerűen megköthető, és a hitel folyósításának napján vagy akár az igénylése másnapján már él is a biztosítási védelem. A bankunk által folyósított és a melléjük kötött hitelfedezeti biztosítások esetében a hitelfelvevő ügyfelünk a biztosított, bankunk a kedvezményezett. Káresemény bekövetkezésekor a szerződés szerinti kárigény esetén a biztosító átvállalja a biztosított helyett a törlesztést/az aktuális tartozás kifizetését bankunk részére.

- írta a Pénzcentrumnak az UniCredit. Ez tehát azt is jelenti, hogy a biztosítási szereplő káresemény bekövetkezésekor a bank még át is vállalja helyettünk a törlesztőt, így egy kis ideig emiatt sem kell, hogy fájjon a fejünk.

Nőtt a negatív események súlya

Azt lassan nem is kell mondanunk már senkinek, hogy gazdaságilag súlyosan problémás időben élünk. A szomszédunkban zajló fegyveres konfliktus, a járványok, valamint a háború miatt megugró árak, alapanyaghiány és infláció miatt bizony a hiteleink is veszélyben vannak.

A jelenlegi gazdasági környezet - a koronavírus-járvány, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus negatív hatásai, a felgyorsuló infláció miatt emelkedő kamatkörnyezet, valamint a lakások drágulása - miatt nőtt az esélye annak, hogy a lakáshitelesek egy része jövedelemcsökkenés vagy állásvesztés esetén nehezen tudja kigazdálkodni a törlesztést. Ezek a biztosítási konstrukciók pedig akkor nyújtanak segítséget, ha a kölcsönfelvevő elveszti a munkáját vagy megbetegszik, és ezáltal csökken a jövedelme: ebben az esetben a biztosítás garantálja a rendszeres törlesztést

- írta lapunknak küldött válaszában a K&H Bank kommunikációs igazgatósága. A konstrukció tehát sok mindentől megvéd, hogy ne kerüljünk komoly bajba akkor sem, ha a törlesztést önhibánkon kívül fel kell függeszteni, mert képtelenek vagyunk azt fizetni egy ideig.

Egyelőre stagnál ez a termék

Bár azt gondolhatnánk, hogy a gyengülő gazdasági helyzetben, a rossz hírek közepette egyre többen mennek a bankjukba, hogy ezzel is bebiztosítsák a hitelüket, a válaszokból az derül ki, hogy egyelőre nincs nagy roham a hitelfedezeti biztosítás megkötésére az ügyfelek között. Kivételt egyedül a K&H jelentett, a Raiffeisennél pedig azt mondták, „jelenleg is sokan” érdeklődnek ez iránt, de pontos számot senki nem közölt.

Az előző évek adataival összehasonlítva egyelőre nem érzékeljük a hitelfedezeti biztosítást kötő ügyfeleink arányának érdemi növekedését. Jellemzően azok a hitelfelvevő ügyfeleink kötnek hitelfedezeti biztosítást is, akik már a számukra leginkább megfelelő hitel kiválasztása során is tudatosan, a pénzügyi szempontokat, következményeket alaposan mérlegelve járnak el. Természetesen azok figyelmét is felhívjuk rá, akik még nem ismerik vagy csak nem gondolnak a hitelfedezeti biztosítás nyújtotta védelemre.

-írta válaszában az UniCredit.

A Raiffeisennél azt írták: az igényekre válaszul az ő partnerüknél is számos hetelfedezeti biztosítás érhető el, amely szinte minden hiteltípus mellé elérhető.

A választható csomagokat úgy állítottuk össze, hogy a lehető legszélesebb körben nyújtson védelmet olyan esetek bekövetkezése esetén, mint egy nem várt tragédia, rokkantság, betegség, vagy a munkahely elvesztése, mindezt kiszámítható havi díj mellett

- írta kérdésünkre a bank. A kondíciós listát megnézve az árakról is képet kapunk: itt is ahány fata hitel, annyi fajta biztosítás létezik, de a bankszámlahitelhez az alapszintű csomag esetén a teljes hitelkeret 0,325%-a, az emelt csomag esetén pedig a felhasznált hitelkeret 0,753%-a teszi ki a biztosítás havi díját.

Kötnék én is, de mik a feltételek?

A hitelfedezeti biztosítási termékek ára függ a hiteltermék típusától: hitelkártya és folyószámla hitel esetén a fordulónapon fennálló tartozástól, míg annuitásos hiteleknél a felvett hitelösszegtől és a választott biztosítási csomagtól. Ezen változók függvényében a biztosítási díj ügyfelenként eltérhet, igazodva a választott hiteltermékhez és akár a választott szolgáltatási szinthez. Alapvető feltétel a kapcsolódó hiteltermékkel való rendelkezés, ehhez igazodnak a biztosító által meghatározott egyéb biztosítási feltételek is, például eltér a maximálisan biztosítható hitelösszeg jelzáloghitelek vagy személyi kölcsön esetén, az egyes hitelfedezeti biztosítás típusokra így eltérő általános biztosítási feltételek vonatkoznak.

- tudtuk meg az Erste Bank kommunikációs osztályától. Vagyis mivel nincs két egykorma hitel és hitelkártya, így általánosságban elmondható, hogy a hitelterméktől függ. A díjakra vonatkozóan is csak két választ kaptunk: a K&H-nál a kölcsön aktuális törlesztőrészletének 6,4 százalékába kerül a havi biztosítása a hitelűnknek, vagyis 10 ezer forint törlesztő esetén 640 forintba kerül a kölcsönünk biztosítása. Ennél valamivel olcsóbb, ha az UniCreditnél kötünk ilyet: itt vannak olyan jelzáloghitelek, ahol már a havi törlesztő 3,5%-áért is találunk hitelbiztosítást (10 ezer forintnál tehát 350 forintba kerül havonta), személyi kölcsönök esetében pedig a törlesztő hat százalékát számolják fel díjként (10 ezer forint esetén tehát havi 600 forint a díj).

A jelzáloghiteleknél, személyi kölcsönöknél persze mint mindig, most is az a legfontosabb, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel válasszunk ilyen banki terméket. Mindig nagyon részletesen kérdezzük meg a banki tanácsadót, mérlegeljük saját pénzügyi helyzetünket: összességében a hitelfedezeti biztosítás is olyan termék, melyet most talán fontosabb megkötni, mint bármikor.