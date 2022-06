Itt az újabb csúnya kamatemelés: retteghet, akinek ilyen hitele van

Mostanában általánosságban emelkednek a banki kamatok, azonban nem csak a pénzintézetek hitelei drágulnak: a Diákhitel Központ honlapján szereplő információ szerint július 1-től több mint duplájára emelkedik a Diákhitel1 konstrukció kamata.

Az elmúlt hetekben több alkalommal is emelte a jegybank a kamatot, most pedig úgy tűnik, ez már nem csak a lakossági hitelekbe gyűrűzött be, hanem a diákhitelnél is kamatemelés lesz. Július 1-től a szabad felhasználású diákhitel1 kamata 1,99%-ról 4,99%-ra nő. Erről egyelőre csak apró betűs résként tájékoztatnak a Diákhitel Központ Zrt. honlapján, amit viszonylag nehéz észrevenni.

A diákhitelek kamatát félévente emelhetik, azonban ezt legkésőbb az új kamat bevezetése előtt egy héttel kötelező a Diákhitel Központnak napilapokban, valamint a saját honlapján közzé tenni. Ez egyelőre nem történt meg, legalábbis a honlapon nem hirdetik még a kamatemelést.