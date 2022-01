Indulhat az utolsó roham a kedvezményes hitelért: kipukkad az ingatlanlufi, ha kivezetik a babavárót?

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Indulhat az utolsó roham a Babaváró hitelekért: ha minden így marad, akkor év végén búcsút inthetünk a kedvezményes konstrukciónak. A folyósított kölcsönök jelentős hányada az ingatlanpiacon csapódik le, így a Pénzcentrum most szakértőket kérdezett arról, hogy mire számíthatunk, ha tényleg nem hosszabbítják meg a Babavárót. A várakozások szerint sokan nem fogják a véletlenre bízni, és még az első félévben felveszik a hitelt - főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a jelzáloghitelek is folyamatosan drágulnak. Valóban árcsökkenést hozhat, ha tényleg eltűnik majd a Babaváró?

2022-ben több családtámogatás is ki fog futni a rendszerből, és egyelőre nincs hír arról, hogy melyiket hosszabbítanák meg. Ezek közül ingatlanpiaci szempontból az egyik legjelentősebb elem a Babaváró hitel: a támogatott konstrukciójú kölcsönök jelentős hányada ugyanis jelzáloghitelek önrészeként landol, esetleg felújítanak belőle. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Pénzcentrum most szakértők segítségével járta körbe, mire számíthatunk abban az esetben, ha valóban eltűnne a maximum 10 milliós, kedvezményes hitel a családtámogatások közül. Erre használják a kölcsönt Mint az OTP Ingatlanponttól megtudtuk, az ügyfelek jellemzően lakásvásárlásra, bővítésre, felújításra veszik igénybe a Babaváró támogatást, sokan pedig önerőként, induló tőkeként használják fel a kölcsönt, amelyet egyre többen kapcsolnak össze más jelzáloghitel termékekkel, hogy a lehető legmagasabb összeggel vágjanak bele az ingatlanvásárlásba. Babaváró kölcsön esetében továbbra is elmondható, hogy tízből négy család az OTP Bankot választja - tették hozzá. Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője pedig megkeresésünkre arról beszélt, hogy egy korábbi felmérésük szerint a Babaváró kölcsönt az indulása óta a legtöbb esetben lakásvásárlásra használták fel. Az eltelt 2,5 évben az ügyfelek 60,65 százaléka fordította így ingatlancélra az elnyert támogatást. Ez az arány 2021-ben még magasabb, 72,5 százalék volt, aminek egyik oka lehet, hogy több egyéb otthonteremtési kedvezmény is megjelent a piacon, így nagyobb részt tudnak fedezni a családok a támogatott kölcsönökből adásvétel esetén - magyarázta a szakember, majd hozzátette, a lakásvásárlások esetében nem vizsgálják külön, hogy a Babaváró összegét önrészként vagy inkább azon felül használják a tranzakcióban, de a tapasztalatok alapján elmondhatjó, hogy többen kifejezetten indulóösszegként tekintenek a szabadfelhasználású összegre. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője emlékeztetett, hogy a sajátos konstrukciót olyan fiatal párok választaják, akik igen nagy valószínűséggel komoly élethelyzet változáson mennek keresztül belátható időn belül. Ráadásul a gyermek érkezésével bekövetkező élethelyzet változás a legtöbb esetben Babaváró hitel nélkül is valamilyen ingatlantranzakciót von maga után. Ez alapján talán nem is annyira meglepő, hogy a babaváró hitelt igénylő fiatal párok 70-80 százaléka ingatlanvásárláshoz használja fel a kölcsön összegét. A 10 milliós kölcsön, vagy az ügyesen időzített gyermekáldásokkal akár vissza nem térítendő támogatássá átalakuló összeg azon párok számára szinte kivétel nélkül önerőként is hasznosul, akik az első lakásukat vásárolnák - fogalmazott a szakértő. Indulhat az utolsó roham? Arra a kérdésünkre, hogy várható-e egy utolsó babavárós roham az ingatlanpiacon, Benedikt Károly emlékeztetett, hogy időbeli korlátja csak a kölcsön felvételének van, felhasználásának viszont sem időben, sem cél szerint nincs. Egyedül a gyermek megszületésének van egy határideje, méghozzá a kölcsön felvételétől számított 5 éven belül kell teljesülnie ennek a feltételnek. Így, ha például a Babavárónak köszönhetően elnyert 10 millió forintos, támogatott kölcsönt csak a 6. évben fordítaná ingatlanvásárlásra a család, miután kinőtték az előzőt, annak semmi akadálya nincs. Az ingatlanpiacon pont emiatt nem is fog jelentősen érződni a Babaváró kivezetése rövidtávon, és így árfelhajtó hatása sem lesz - vélekedett a szakértő, aki szerint ellenben annyi biztos, hogy akinek ténylegesen ingatlancél miatt van szüksége erre a kölcsönre, az hamar el is fogja költeni, így nem csak 2022-ben, de még 2023 első felében is aktívabb ingatlanpiac várható. Balogh László úgy látja, több ezer olyan olyan fiatal lesz 2022-ben, aki nem szeretné a véletlenre bízni, hogy meghosszabbodik-e a program vagy sem, ezért inkább elébe mennek a problémának és már az év első felében igénylik a Babavárót. A lakásdrágulás is folyamatos és a hitelek is egyre drágábbak, ezért az idei első félévben nem csak a babavárót igénylők, de az ingatlanvásárlók száma is megugorhat, hiszen egyre többen arra a felismerésre jutnak, hogy nincs mire várni - húzta alá a szakember. Az OTP várakozásai szerint a Babaváró kivezetése idén még biztosan nem engedi a negatív piaci folyamatok beindulását: Feltételezhető, hogy a Babaváró hitel és az egyéb, otthonteremtést támogató, kormányzati intézkedések 2022-es kivezetése kapcsán megfigyelhető lesz idén egy hajrá a keresleti oldalon. Sokaknak fájna a kivezetés Arra is rákérdeztünk a szakértőknél, hogy mi várható 2023-ban az ingatlanpiacon, feltételezve, hogy a kivezetett Babavárót nem fogja semmilyen hasonló konstrukcó váltani. Ennek kapcsán Balogh László emlékeztetett, hogy 2022-ben nem csak a babaváró hitel, de a lakásfelújítási támogatás és a falusi csok is "kifut" a rendszerből. A szakember úgy gondolja, hogy ezek közül legalább kettőt meg fognak hosszabbítani: de ha mégsem így történne, akkor a három támogatási forma eltűnése közül a Babaváró hiánya lenne a legfájdalmasabb az ingatlanpiacon. Egyrészt az első lakásvásárlást tervező vevők családi segítség nélkül nem igazán tudnák kigazdálkodni egy 2-3 szobás ingatlan megvásárlásához szükséges minimális önrész összegét - fogalmazott. Másrészt - folytatta - a vevőknek hirtelen 10 millióval összeszűkülne a pénztárcája, ami pedig az eladóknak fájhat leginkább. Egy 10 milliós volumenű lakástámogatási forma eltűnése, akár komolyabb korrekciót is elindíthat az ingatlanpiacon. Egy ilyen korrekció összességében akár 2-3 százalékos árcsökkenést is jelenthet a lakáspiacon - emelte ki az Ingatlan.com szakértője. Az OTP szerint az idei év során számos olyan külső tényezővel is számolnunk kell, amelyek befolyással lehetnek a piacra, ezért 2023-ra vonatkozó prognózist felállítani még korai. Hozzátették: az ingatlanok reálár-szintje immár 8 éve növekszik és pillanatnyilag nem látszik olyan tényező, amely a kormányzati támogatások fennmaradásáig, de akár 2022 végéig egyértelműen negatív fordulatot jelezne előre a hazai ingatlanpiacon. Benedikt Károly is arról beszélt ennek kapcsán, hogy nagyon sok minden befolyásolja az ingatlanpiacot, az inflációtól elkezdve a támogatásokon át az építőanyag és a szakemberek elérhetőségéig, bérezéséig. Jelenleg többféle otthonteremtési támogatás is elérhető a családok számára, amelyek nincsenek időhöz kötve, így nem jósolható meg előre piacra gyakorolt hatásuk - tette hozzá. Egyre kevesebbet vesznek fel Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, már nyár közepén csökkenésnek indultak a Babaváró hitel kifizetett összegei, az ősz végi adatok szerint pedig a visszaesés üteme gyorsulni látszik. Ha bejön a szakértők jóslata, akkor a trend szép lassan megfordulhat. Míg 2021 júniusában még 52,65 milliárd, júliusban 48,75 milliárd, addig szeptemberben csak 47,59 milliárd forintnyi Babaváró hitelt vettek fel a bankoktól a háztartások. Sőt, a hazai bankok novemberben mindössze 37,59 milliárd forint összegű hitelt utaltak ki lakossági ügyfeleiknek. Ez az eddig mért egyik legalacsonyabb szám a kivezetéséhez közelítő támogatott hitelforma bevezetése óta. A babaváró népszerűségének csökkenését látszik megerősíteni a házasságkötések számának a szokásosnál nagyobb mértékű visszaesése is. A KSH legfrissebb statisztikái világossá tették, hogy 2021 sem lesz rekordév a házasságkötések számát tekintve. Bár a pandémia miatt rengeteg lagzit halasztottak az előző évről tavalyra, ezek jó részét már nyáron megtartották, és őszre a babaváróval együtt, menetrendszerűen az az által pörgetett házasodási kedv is enyhült. A nyár végén pedig ennek megfelelően a házasságkötések száma is meredek esésnek indult. A lagzik alacsonyabb száma persze részben betudható lenne a szezonális hatásoknak, annak üteme és nagysága viszont nagyobb az elmúlt években megszokottnál.

