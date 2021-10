Soha nem volt még ilyen drága a Babaváró hitel: nem érdemes elbukni a kamatkedvezményt

A Babaváró hitel egy öt évig mindenképpen ingyenes, kamatmentes kölcsön. Ennek ellenére kapcsolódik a konstrukcióhoz kamat, csak azt az állam fizeti meg helyettünk. De mi a helyzet akkor, ha valami miatt elveszítjük a kamatkedvezményt? A Bankmonitor szakértői szerint ebben az esetben lesz lényeges a Babaváró kamatszintje, ami novembertől rekord magasságba emelkedik

A Babaváró hitel egy kamatmentes, szabad felhasználású, ingatlanfedezet nélküli hitel. (A maximális hitelösszeg 10 millió forint, a futamidő legfeljebb 20 év.) Éppen ezért általában nem is érdekli az igénylőket a konstrukció kamata, hiszen azt nem nekik kell megfizetniük. Azonban a kamatmentesség elveszíthető, sőt, sok esetben az addig kapott kamattámogatást is vissza kell fizetni. Innentől kezdve pedig már nagyon is lényeges lehet a kamat mértéke. A jelenlegi piaci környezetben – emelkedő alapkamat és bankközi hozamok – nem meglepő, hogy a Babaváró normál kamata is emelkedik.

Mennyi lesz a Babaváró hitel normál kamata novembertől? Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. minden hónapban közzé teszi a Babaváró kamatára érvényes referencia mutatót. A közzétételt követő hónapban igényelt Babaváró kölcsönök állam által fizetett kamata ezen referenciaértéktől függ. Ezt a mutatót az 5 éves futamidejű állampapírok elmúlt három havi aukciós hozamainak értéke alapján határozzák meg. Ez az érték az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedett, emiatt a Babaváró 2019. júliusi indulása óta nem volt még ilyen magas szinten.

A referenciamutató novemberi értéke 2,22%, miközben az eddigi legmagasabb érték 2,10% volt még 2019. júliusában. Ez alapján a kölcsön kedvezményes kamata 4,89%, míg a kölcsön induló normál kamata 7,89% lesz a jövő hónaptól.

1,9 millió forintot is jelenthet a Babaváró kamatemelkedése

Azok, akik 2019. decemberében vették fel a Babavárót, 1,9 millió forintot spórolhatnak ahhoz képest, mintha 2021. novemberében igényelnék a konstrukciót. (Természetesen abban az esetben, ha a kamattámogatást elveszítenék.)

Tegyük fel, hogy a családnak nem születne meg 5 éven belül a gyermeke. Ebben az esetben az addig kapott kamattámogatást vissza kellene fizetniük. Ez az egyszeri büntetés a 2019. decemberben igénylőknek 1,44 millió forintot jelentene, míg a jövő hónapban Babavárót kérelmezőknek 2,14 millió forintot kellene visszafizetniük. (Vagyis az egyszeri büntetés is megemelkedett 700 ezer forinttal.)

A havi törlesztőrészlet is nőne, hiszen elveszne a hátralévő futamidőre a kamatmentesség. Itt is érezhető volna a kamatemelkedés hatása: a 2019 decemberében Babavárót igénylők 1,2 millió forinttal fizetnének kevesebbet vissza a hátralévő futamidő alatt, mint azok, akik novemberben vennék fel a kölcsönt. (Azt feltételezve, hogy a kamatok nem változnak a futamidő alatt.)

Mikor veszíthetjük el a kamatkedvezményt?

Mely esetben bukhatjuk el a Babaváróhoz kapcsolódó kedvezményeket? Érdemes ezeket a negatív eseményeket is szem előtt tartani:

Elveszítjük a kamatmentességet, amennyiben nem születne gyermekünk a futamidő első 5 évében. Ráadásul az addig kapott kamattámogatást is vissza kellene fizetnünk.

Normál kamattal kell fizetnünk a kölcsönt a továbbiakban akkor is, ha elválunk a futamidő alatt. (Ha a válásig nem született meg a kamatmentességet véglegessé tévő gyermekünk, akkor az addig kapott kamattámogatást is vissza kellene fizetnünk.)

Akkor is elveszítjük a kamatmentességet, ha külföldre költözünk. Sőt, ebben az esetben mindenképpen vissza kell fizetnünk az addig kapott kamattámogatást is az állam felé.

Természetesen akkor is elbukjuk a hitel ingyenességét, ha kiskorú gyermekünket nem mi neveljük a továbbiakban. Ekkor is vissza kell fizetnünk az addig kapott kamattámogatást.

Érdemes lehet még októberben megigényelni a kölcsönt. A jelenleg érvényes normál kamata ugyanis valamivel kedvezőbb a konstrukciónak, mint a novemberi lesz. Márpedig a kamatkörnyezet várható alakulása – további alapkamat emelések – miatt nem valószínű, hogy a konstrukció referencia hozama csökkenésnek indulna az elkövetkező hónapokban.