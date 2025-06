Szenzációs megfigyelés a Felső-Kiskunságban: kész csodát videózták drónnal

A mostani megfigyelés az első igazolt bizonyíték arra, hogy a darvak költésbe kezdtek a Felső-Kiskunságban, ami különleges és ritka esemény a magyarországi madárvilágban.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársai idén április végén ritka természetvédelmi jelenségnek lehettek szemtanúi: a Felső-Kiskunság területén, egy szikes mocsári élőhelyen sikerült megfigyelniük egy gyanúsan viselkedő párt . A természetvédelmi őrök május elején drónnal rögzítették a madarak fészkét, amelyben két tojás találtak.

A daru Magyarországon elsősorban átvonuló madárfaj, átnyaraló egyedekkel és nagyon ritkán költő példányokkal találkozhatunk. A legjelentősebb vonulóhely a Tiszántúl, de a Kiskunsági Nemzeti Park területén, különösen a Felső-Kiskunságban is egyre nagyobb darutömeg érkezik: tavaly ősszel őrkollégák több mint 18 000 példányt számoltak össze a térségben.

Az elmúlt években több helyen is megfigyeltek átnyaraló darvakat a Felső-Kiskunságban, például Bugyi és Kunpeszér külterületein, de Apaj térségében is rendszeresen észleltek páros darvakat, amelyek területvédő viselkedést mutattak, így a költés lehetősége már korábban is felmerült.

A természetvédelmi őrök által készített drónfelvétel a Kiskunsági Nemzeti Park honlapján és közösségi média felületein is megtekinthető.