Wellness disznóvágás a téli új slágere: 3 príma kocsonyás, hurkás buli a Balatonnál, amit kár kihagyni

Te is megkóstolnád a Balaton szépségverseny-díjas kocsonyáját? Imádod a hamísítatlan magyaros disznóvágások hangulatát? Nosza, itt a soha vissza nem térő alkalom, irány a magyar tenger!

A tavaszias időjárás miatt a hétvégén sokan útnak kerekednek, és irány a Balaton! A part menti korcsolyázásnak betett a rendkívüli meleg, olvadnak a pályák, viszont kulináris élvezetekben nem lesz hiány. Kocsonya szépségversenyt és wellness disznótorost is rendeznek a Balaton partján.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke, sajtóközleményükben kiemelte, évente több tízezer ember érkezik a Balatonhoz csak azért, hogy részt vegyen valamelyik tavaszi, őszi, téli gasztrofesztiválon. Ezek a vendégek nem feltétlenül jelennek meg a szálláshely-foglaltsági statisztikákban, hiszen sokan csak egy napra érkeznek. Fogyasztásukkal azonban jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a balatoni szolgáltatók egész évben nyitva tarthassanak. Ezért is tartják különlegesen fontosnak a téli disznóvágáshoz kapcsolódó balatoni fesztiválokat, amiket egyre több településen szerveznek.

A szállodák is megirigyelték a kulináris turistákat

Az egy napra érkező turisták mellett, van már olyan wellness szálloda is a Balatonon, ahol valamivel több mint százezer forintért két éjszakát tölthetünk el párunkkal úgy, hogy közben részt vehetünk a hotelben egy igazi disznóvágáson is. Antal Bernadett, az alsóörsi Hotel Laroba értékesítési vezetője elmondta, hogy a február 21-23. között megszervezendő "wellness disznóvágás" nem az első eset a szállodában, a korábbi januári eseményre akkora volt a túljelentkezés, hogy februárra is be kellett szerezniük egy újabb malacot.

Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója szerint nem ördögtől való, hogy van már olyan balatoni szálloda, ahol disznóvágást tartanak, hiszen az utóbbi években a szállodaipar jelentős változáson ment keresztül. A vendégek már nem csak egy szobát akarnak kivenni, ahol aludhatnak, hanem egy olyan helyet keresnek, ahol egyedi és emlékezetes élményekben lehet részük. Ennek a trendnek az egyik legnépszerűbb megnyilvánulása a különleges kulináris szállodai szolgáltatások térnyerése.

A Balatoni Turizmus Szövetség közleménye alapján mi is hozzuk a top 3 disznótoros programot, amire érdemes lesz a közeljövőben kilátogatni:

1. Disznó Tour Ábrahámhegyen (2025. február 1.)

A Disznó Tour, Ábrahámhegy ikonikus disznóvágási rendezvénye, február 1-jén a helyi Művelődési Házban vár mindenkit, aki szereti a jó hangulatot, a finom ételeket és a tradicionális magyar kultúrát. Már reggel 7 órától megkezdődnek a programok, így garantáltan egy egész napos élményben lehet részed.

Megközelíthetőség:

Autóval: Ábrahámhegy könnyen megközelíthető a 71-es főútról. (A Művelődési Ház előtt és a környező utcákban ingyenes parkolási lehetőség biztosított.)

A programban:

Kolbásztöltő verseny: Ragadd meg a hurkázó-töltőt, és mutasd meg, mit tudsz!

Néptáncbemutatók: Élő zene és pörgős tánclépések, amelyek garantáltan mosolyt csalnak az arcodra.

Koncertek: Helyi és vendég zenekarok húzzák a talpalávalót.

DJ és táncparkett: Ha modern hangulatra vágysz, a DJ pörgős zenéje gondoskodik róla, hogy mozgásban maradj.

Gasztronómia

Az igazi disznótoros ízek szerelmesei számára készül:

Frissen sült vér és máj

Zamatos sült kolbász

Egy ízletes vacsora, ami méltó lezárása lesz a napnak.

2. Kocsonya és Disznótoros Fesztivál Balatonalmádiban (2025. február 8-9.)

Február 8-án és 9-én rendezik meg a Kocsonya és Disznótoros Fesztivált Balatonalmádiban. Helyszín a Wesselényi Strand. Szombaton 12 órakor kezdődik Balatonalmádi legnagyobb kolbásztöltése. A szervezők számos disznósággal készülnek, a disznó fülétől a farkáig minden megtalálható lesz. Kolbásszal, kocsonyával, véres hurkával, májas hurkával, frissen sült vérrel, töltött káposztával és más finomságokkal várják a kiállítók a vendégeket. Hazai borászatok, pálinkafőzdék és sörfőzdék mellett nemzetközi kínálat is felvonul a fesztiválon.

3. Badacsonytördemici Kocsonya Szépségverseny (2025. február 15.)

Február 15-én pedig a tizennyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Badacsonytördemici Kocsonya Szépségverseny várja a turistákat. A kulináris fesztiválon hagyományos, vegetáriánus (zöldség, gyümölcs) és halas kocsonyák versenyezhetnek. Az értékelés része a látvány, a tálalás (minél patinásabb edény), az ötletesség. A verseny-kocsonyákat a zsűrizés után meg lehet ízlelni kóstoló tányér megváltásával. A rendezvény ideje alatt házias, hagyományosan elkészített kocsonya vásárolható és fogyasztható.