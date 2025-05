Vége a bezárásnak: újra kinyitott a vidéki állatkert, ráadásként dupla gyermeknappal készülnek

Hosszú hetek kényszerszünete után végre fellélegezhetnek az állatbarátok: május 19-én megnyitotta kapuit a győri Xantus János Állatkert. Ráadásul május 24-én és 25-én kétnapos gyermeknappal is készülnek!

Mint ismert, március 7-én ragadós száj- és körömfájás-járvány ütötte fel a fejét a Győr-Moson-Sopron megyében, ezért a győri zoo – az állomány védelmében – ideiglenes bezárásra kényszerült. A járványhelyzet enyhülésével most egy átmeneti időszak következik, amelyben a látogatók néhány óvintézkedés mellett élvezhetik újra a park élőlényeinek társaságát - írta a győri állatkert közösségi oldalán.

A kert közel 1500 lakójának egészsége továbbra is elsődleges szempont, ezért a belépéskor kötelező a lábbeli- és kézfertőtlenítés, valamint állatetetés nem megengedett.



A szokásos programok azonban visszatérnek – néhány kivételtől eltekintve. A látogatók találkozhatnak például tengerimalacokkal, pingvinekkel és elefántokkal is. A fogékonyabb állatok látványetetése ugyan egyelőre elmarad, de így is bőven akad látnivaló. Akik tehát igazi tavaszi családi programra vágynak, már hétvégén is útnak indulhatnak Győrbe!

Kétnapos Gyermeknapi kavalkád a Győri Állatkertben – éjszakai kalandtúrával, drónpilótákkal és ugrálóvárral

Idén igazán különleges hétvégére készülhetnek a családok: május 25–26-án dupla gyermeknappal vár mindenkit a Győri Állatkert, ahol a megszokott programokon túl számtalan extra élmény és izgalmas kaland színesíti a napokat – szombaton pedig este 22 óráig tart nyitva a park!

A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki talál majd magának kedvencet:

Gyermek drónpilóta-próba – szárnyalhat a képzelet és a technika

Térképes állatkerti játék – felfedezésre fel!

Rendőrautó- és tűzoltóautó-bemutatók – szirénás élmények testközelből

Tapizoo és ugrálóváras játszóház – ahol minden érzék játszik

Látványetetések – közvetlen kapcsolat az állatkerti lakókkal

Szombati különlegesség: Éjszakai kalandoZoo

A részletes programokat ITT találjátok!