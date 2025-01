Rémdrága villásreggeli a vidéki bundáskenyér mennyországban: teszten a pécsi La Fonte + fotók

Jeki Gabriella Link a vágólapra másolva

„Az új kedvenc reggelizőhelyed Pécsett!” – így hirdeti magát a La Fonte a pécsi belváros szívében. A bejárat mellé kitett asztalok és székek mellől tökéletesen látszik a dzsámi, a tévétorony, de ha szerencsénk van, még a reggeli napfényben megcsillanó foltokat is láthatjuk a Zsolnay szobrokkal ékesített, ikonikus szökőkúton. A La Fonte reggeliző és brunch étterem és ennek megfelelő a nyitvatartása is: reggel 8 és délután 13 óra között, ahol akár ebédre is ehetünk egy jó sonkás-tojást. Teszten a La Fonte.

A pécsi La Fonte reggeliző és brunch étterem névadója kísértetiesen emlékeztet engem az egyik leghíresebb francia íróra, az állatmeséiről ismert Jean de La Fontaine-re. A hasonlóság biztosan nem véletlen, bár nem ismerem a hátteret, de könnyen elképzelhető, hogy az étterem alapítói tudatosan választották ezt az elnevezést, tisztelegve a klasszikus francia irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja előtt. Gondoljunk csak bele: La Fontaine meséi mély kulturális hagyományokat hordoznak, így a névválasztás utalás is lehet erre az örökségre. Persze nem kizárt az sem, hogy a „La Fonte” név csak egy szójáték, esetleg La Fontaine nevének stilizált változata, vagy talán az olasz „fonte” (forrás) szóra is utalhat, ami a reggeliző filozófiáját, az életerőt nyújtó reggeli és brunch ételeket, vagy akár egy kulturális és kulináris inspirációs forrást is szimbolizálhatja. Ki tudja? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A hely mindenesetre kifejezetten kellemes. Könnyen megközelíthető – leginkább gyalog, mert kocsival a belvárosban parkolni néha kész rémálom –, nem túl kicsi és nem is túl nagy, hangulatos és modern dizájnnal rendezték be, miközben kellemes, halk zene szól a háttérben. Egy barátommal közösen beszéltük meg, hogy itt reggelizünk. Messze lakunk egymástól és évente egyszer tudunk találkozni, szóval szükségünk volt egy jó helyre, ahol nyugodtan tudunk beszélgetni és közben valami finomat eszünk. Fotó: Jeki Gabriella Már korábban is ismertem a La Fontét, jártam itt párszor. Ittam kávét, smoothie-t és kóstoltam helyben készült péksüteményt. De reggelit... na, azt még nem ettem itt korábban. Szóval épp itt volt az ideje és az étlap is meglepően gyorsan érkezett. Az italválasztás igazán gyorsan ment, miután nagy chai latte rajongó vagyok és hétköznap általában „sima” latte-t iszok. A benne található fűszerek – mint a fahéj, szegfűszeg, kardamom, gyömbér és szerecsendió – különleges, kiegyensúlyozott ízt adnak neki, és szükségem volt erre a melegítő, aromás élményre. A chai latte meleg, fűszeres ízvilága kifejezetten jól esett ebben a hűvös időben. Ráadásul a La Fontéban tényleg jól készítették el – ez viszonylag ritka, amit ki merek jelenteni, mert már tényleg sok helyen teszteltem. A barátnőm frissen facsart narancslevet kért és jól láttam az asztalunktól, hogy – nem csalás, nem ámítás – tényleg ott facsarták helyben, amiből aztán egy elegáns talpas pohárba került. De nézzük akkor az étlapot! Jól látszik, hogy változatos és minőségi fogásokat kínál a nap első étkezéséhez. Az ételek friss alapanyagokból készülnek, amihez olíva dresszinggel kevert salátát és kézműves kovászos kenyeret is kínálnak. A menü gerincét a tojásos ételek, bundás kenyerek és klasszikus reggeli fogások alkotják. A tojásételek között megtalálható a klasszikus francia omlett (2470 forint), amely három tojásból, friss petrezselyemből és olvasztott vajból készül, ez a kínálat legolcsóbb fogása. A sajtos omlett gomolya sajttal és olvasztott vajjal érkezik (2970 forint), míg a baconös omlett lilahagymával és baconnel (3170 forint) gazdagabb ízvilágot kínál. Az ínyencek számára elérhető a lazacos omlett füstölt lazaccal, sajtkrémmel és petrezselyemmel (2970 forint), valamint a klasszikus sonkás-tojás, a „ham and eggs”, amely Esterházy sonkával tálalt tükörtojás (2970 forint). A bundás kenyerek kategóriában a legegyszerűbb változat, a klasszikus bundás kenyér (2570 forint), de aki gazdagabb ízekre vágyik, választhatja a dupla házi gomolya sajtos bundás kenyeret (3270 forint), illetve a gomolya sajtos-prágai sonkás vagy a házi kolbászos-házi gomolya sajtos verziókat (mindkettő 3270 forint). A klasszikus reggeli fogások között különleges ételeket találunk: a jól ismert Croque Madame például egy francia ihletésű, házi kovászos kenyérből készült pirítós, amelyet itt Esterházy sonkával, besamelmártással, házi gomolya sajttal és tükörtojással tálalnak (3370 forint). Hasonlóan tartalmas a Tartine Tartiflette, amely pirított kovászos kenyérre kent zöldfűszeres sajtkrémet, bacont, gombát és francia brie sajtot tartalmaz (3370 forint). Az egészségesebb opciókat kedvelők választhatják a Tartine Avocado-t, amely avokádókrémmel és tükörtojással kerül az asztalra (3370 forint), vagy ennek baconös változatát, a Tartine Avocado Bacon-t (3470 forint), amely az étlap legdrágább tétele. Fotó: Jeki Gabriella A kiadós reggelik között szerepel angol reggeli (3670 forint), amely fehér grillkolbászt, bacont, paradicsomos babot, gombát, grillezett paradicsomot és tükörtojást tartalmaz; a magyaros reggeli (3470 forint) prémium debreceni kolbásszal, baconnel, grillezett zöldségekkel és mustárral készül; illetve a hasonlóan tartalmas bécsi reggeli (szintén 3470 forint), ami a La Fontéban prémium bécsi virslivel, tormás majonézzel, mustárral, tükörtojással és grillezett paradicsommal érkezik. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Azok számára, akik egy könnyedebb, de mégis különleges reggelit szeretnének, azoknak ott van lehetőségként a croissant lazaccal (3670 forint) bajor croissantból, füstölt lazacból, sajtkrémből, kapribogyóból, omlettből és paradicsomból. A francia reggeliben (2270 forint) a vajas croissant mellé prémium házi eperlekvárt és friss gyümölcsöket kínálnak – ez az étlap legolcsóbb tétele. Az édesszájúakról sem feledkeztek meg: az amerikai palacsinta (3070 forint) négy darabból áll, nutellával, friss gyümölcsökkel és mézzel tálalják. Emellett a legkönnyebb alternatíva talán a granola (3070 forint), amely ropogós granolát, görög joghurtot és friss gyümölcsöket tartalmaz. A kínálatot különböző extrák egészítik ki (ezek szinte mind 570 forintba kerülnek), amelyek között megtalálható tejföl, vaj, gomba, saláta, tojás, házi gomolya sajt és az Esterházy sonka. Végül Croque Madame-ot és sonkás tojást rendelünk. A házi kovászos kenyérből készült pirítós kicsit furcsa választásnak tűnik, de az isteni besamel, a karakteres sajt jó párosítás. Ellenben az Esterházy sonkánál jobban kedvelem a sósabb spanyol vagy olasz társait, mondjuk egy jó Prosciutto vagy Serrano sonkát. Persze tudom, ez ízlés kérdése. Finom volt kétségtelenül, de szerintem nem rendelném újra. A barátnőm „klasszik” választása is alapvetően rendben volt: a sonka a tojással itt biztosan máshogyan egészítette ki egymást. Még sokáig beszélgettünk és az ízletes, laktató reggeli után egy ideig nem is voltam éhes – sokáig kitartott. A hely hangulata, a barátságos és figyelmes kiszolgálás, a háttérben duruzsoló halk zene, az ételek és italok minősége miatt szerinte biztosan visszatérünk. Talán nem egy újabb év múlva... Pontszámok: Minőség: 9/10

Ár/érték arány: 8/10

Kiszolgálás, személyzet: 9/10

Megközelíthetőség: 8/10

A hely hangulata, kialakítása: 10/10 Címlapkép és fotó: Jeki Gabriella

