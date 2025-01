Igazán klassz programokkal stratol a 2025-ös év Veszprémben: ezeket kár lenne kihagyni

Napról napra változó programkínálattal, irodalmi esttel, kiállításmegnyitókkal várják a kortárs művészetek iránt érdeklődőket most Veszprémben. Ez vár ránk a Magyar kultúra hetében, ha épp erre járunk!

Grászli Bernadett, a Művészetek Háza igazgatója az intézmény szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a veszprémi Vár Ucca Műhely folyóirat, ennek alkalmából zenés irodalmi estet szerveznek január 20-án.

Az én Veszprémem címmel Kulcsár Ágnes festőművésznek nyílik tárlata a Szilágyi László Utcagalériában január 21-én, Arcok a múltból címmel pedig Borbás János fotóriporter képzőművészekről készült portréiból lesz látható kiállítás január 23-ától a Dubniczay-palotában.

Az Építész iskolák beszélgetéssorozat vendégei Golda János Ybl-díjas építész, Madarasi-Papp Rita, Gaschler Gábor és Kund Iván Patrik lesznek január 24-én. Grászli Bernadett felidézte, hogy a Művészetek Háza az elmúlt két évben számos közös művészeti projektet valósított meg Brazíliával. Ennek folytatásaként Brazília madarait bemutató rajzkiállítás nyílik január 25-én Jenerova Searight brit származású művész munkáiból.

Aznap nyílik két perui vonatkozású tárlat is Veszprémben

David Díaz perui fotós Shipibo-Konibo - Népem portréi című kiállítása a shipibo-konibo amazóniai indián közösséget mutatja be, a Pucará bika: a perui felföld nagykövete című tárlaton pedig az andoki hagyományok szerint készült bikaszobrokat láthatnak az érdeklődők a Dubniczay-palotában. Edgar Pérez Alván, a Perui Köztársaság Budapestre akkreditált nagykövete a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Peruban fontos szerepet játszik a kézzel készült kerámia, amelynek festése generációról generációra öröklődik. Az Andokból, Pucará városából elterjedt kulturális hagyomány szerint a Pucará bika szobrok a védelmet, a bőséget és az otthoni boldogságot jelképezik. A perui kerámiák mellett Zámbó Attila képzőművész által megfestett darabok is láthatók majd a tárlaton.

A Dubniczay-palotában április közepén nyíló új tárlatok az oszakai Világkiállításra fókuszálnak. A japán tematikához kapcsolódva második alkalommal rendezik meg a nemzetközi kortársékszer-biennálét, a szigetország mindennapjaiba és sokrétű kultúrájába pedig Kovács Bálint és Toroczkai Csaba fotóriporterek fényképein keresztül nyílik betekintés.

Dohnál Szonja, a Művészetek Háza szakmai igazgatóhelyettese még kiemelte, hogy a régió művészei nyáron Olaszországban is bemutatkozhatnak: Mirror face to face címmel Vicenzában nyílik kiállítás, ahol 30 magyar és 30 olasz művész grafikai munkái lesznek láthatók. Hozzátette, hogy a kiállítást Veszprémbe is elhozzák majd.