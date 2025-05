Kész csoda, életre kelt a magyar puszta: hihetetlen virágtenger lepte el a mezőket

A tavaszi esőzések hatására a Körös-Maros Nemzeti Park pusztái idén különösen lenyűgöző virágszőnyegekkel ajándékozzák meg a látogatókat. A Csanádi-pusztákon most május elején a löszgyepekben ritka és védett növényfajok bontanak szirmot – egy olyan látvány, amit évente csupán néhány hétig csodálhatunk meg.

A Csanádi-puszták különlegessége, hogy itt maradtak fenn legjobb állapotban az ősi löszgyepi vegetációfoltok, amelyek országos szinten is kiemelkedő természetvédelmi értéket képviselnek. Az elmúlt év száraz tavaszához képest az idei csapadékosabb időjárásnak köszönhetően a növények nemcsak magasabbra nőttek, de virágzásuk is sokkal látványosabb - írta honlapján a Körös-Maros Nemzeti Park.

Tavalyi száraz és meleg tavaszhoz képest idén sokkal kedvezőbbek az időjárási körülmények. 2024-ben például két ritka, védett növényfaj, a gumós macskahere és a közönséges borkóró nem tudott virágzatot fejleszteni, idén azonban az áprilisi esők hatására igen szép termetűre nőttek ezek a növények és május elején már szirmot is bontottak. Ezek a fajok csak nagyon kevés helyen élnek az országban, így különleges élmény látni őket természetes élőhelyükön.

A pusztán most nemcsak a botanikai ritkaságok ejtik ámulatba az embert. Az osztrák zsálya krémszínű virágai és a lila ökörfarkkórók sötétlila szirmai is teljes pompában nyílnak. A szártalan csüdfű, amely csak a Királyhegyesi-pusztán fordul elő, szintén virágba borult – citromsárga virágai alig emelkednek a talaj fölé, de így is feltűnőek. A pusztai tájat valósággal beborítja a kamilla sárga-fehér szőnyege, nemcsak látványával, de jellegzetes illatával is betölti a környéket. A pipacs, keleti szarkaláb, ínfüvek és a kutyatejfélék szintén virágzanak, színes tarkaságot adva a tájnak.

A Körös-Maros Nemzeti Park minden látogatót arra kér, hogy a természetvédelmi területeken maradjanak a kijelölt útvonalakon, és ne tapossák le a virágokat, hiszen ezek a ritka növények csak így maradhatnak fenn a jövő generációi számára is.