Száguld az euró, izzad a forint – újra mélypontra csúszott a magyar fizetőeszköz

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,73 forintról 385,13 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 383,42 forint és 386,32 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 412,74 forintról 415,51 forintra ment fel, míg a dolláré 331,88 forintról 332,20 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1561 dollárról 1,1593 dollárra változott.