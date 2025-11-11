Idén az elmúlt évhez képest várhatóan ugyanannyit terveznek költeni a magyarok karácsonykor.
Száguld az euró, izzad a forint – újra mélypontra csúszott a magyar fizetőeszköz
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,73 forintról 385,13 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 383,42 forint és 386,32 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 412,74 forintról 415,51 forintra ment fel, míg a dolláré 331,88 forintról 332,20 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1561 dollárról 1,1593 dollárra változott.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az ATV Mérleg című műsorában, ahol Rónai Egon kérdezte.
Kína gazdasága önpusztító árháborúba fulladt, a gyártók fillérekért árulják termékeiket, miközben a profit és a bérek eltűnnek.
Több gyorselemzés is érkezett a friss, ma reggel közölt inflációs adatról: ezeket gyűjtöttük egy csokorba.
A svájci gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő tárgyalásokról.
A japán technológiai óriás kedden közzétett eredménykimutatásában jelentette be, hogy októberben megvált 32,1 millió Nvidia részvényétől.
Hamarosan több százezer ember halhat meg hőhullámok miatt? Még a finanszírozott országok is rendkívül sebezhetők az éghajlati hatásokkal szemben. Hogyan tovább?
A kormány megemeli a bankadót és a költségvetési hiánycélt - erről a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton beszélt.
Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A forint erősödött hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 527 ponttal, azaz 0,49 százalékkal emelkedett hétfőn, és 107 834 ponton zárt.
Az OTP Bank több pénzintézettel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az ATM-törvény ellen.
A három munkavállaló közül ketten könnyű égési sérüléseket szenvedtek.
Ez nem álom, tényleg ennyi forintot ér most egy euró: időtlen idők óta nem volt ilyen erős a magyar pénz
További lökést adott a forintnak a hétvégi Orbán-Trump találkozó, ahol egy lehetséges amerikai-magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is felvetették.
Szakértők szerint strukturális problémák húzódnak meg a háttérben, bár a jövőben még jöhetnek pozitív fordulatok.
A Trump-Orbán találkozó során bejelentett amerikai-magyar pénzügyi csomag részletei továbbra is homályosak, miközben a kormány egy esetleges pénzügyi védőpajzsról beszél.
Hosszabb távon az árrésstopok kiterjesztése azt is jelenti, hogy 2026 végén-2027 elején magasabb inflációs számokat láthatunk.
Európai Bizottság: hiába a magyar-amerikai megállapodás, 2027 végéig ki kell vezetni az orosz olaj- és gázimportot
A magyar-amerikai megállapodás az orosz energiaimport ügyében nem befolyásolja az EU 2027 végéig tervezett teljes orosz energiafüggőség-megszüntetési stratégiáját.
Ezek voltak a 45. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.