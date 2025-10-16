Lustán kezdi a napot a forint: vegyes volt eddig a mozgás, mutatjuk az árfolyamot

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét óra előtt 390,53 forinton jegyezték a szerda délután hat órai 390,50 forint után. A dollárt 335,02 forinton jegyzik 335,60 forint után, a svájci frank pedig 421,16 forinton áll 420,88 után.

Az év eleje óta a forint nyereségre tett szert, 5,1 százalékra az euróval, 15,7 százalékra a dollárral és 3,9 százalékra a svájci frankkal szemben.

