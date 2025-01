Itt bújik meg az igazi magyar rántotthús-menyország: télen is kígyóznak a sorok az olcsó ínyencségért

Már az év második hetében sem volt hiány hírekből, érdekességekből. Véget ért a téli szünet, hosszú szünet után először mentek iskolába a gyerekek a héten - ami azt is jelenti, hogy újra elkezdhetnek terjedni a felsőlégúti kórokozók, a hányással-hasmenéssel járó fertőzések. A héten kiderült, hogy a friss szennyvízminták dominánssá vált Magyarországon a covid legújabb variánsa, az XEC. A legtöbb olvasót pedig az foglalkoztatta, hogy hamarosan letelik az Ügyfélkapu+ regisztrációs határidő, január 15-e. Ez ügyben is több fejlemény történt az elmúlt héten.

Hírösszefoglaló 2025 második hetén

A héten Pénzcentrum új rovata, a HelloVidék valóságos rántotthús-menyországra bukkant a Balaton mellett. A tenyérnyi rántott húsok alig férnek el a tányéron, de a legdrágább, 1850 forintos menühöz még aranysárga húsleves is jár. Nem csoda, hogy délidőben a téli hétvégéken is tömött sorok kígyóznak a bejárat előtt.

Ahogy az év utolsó hetében, az év első hetében is a Futni mentem és a Hogyan tudnék élni nélküled? küzdelme folytatódott a mozipénztáraknál. 2024 végén és 2025 elején is a Demén Ferenc dalai alapján készült Hogyan tudnék élni nélküled? megtartotta helyét az élen, a Futni mentem viszont ott van a sarkában. Herendi Gábor filmje már a november 21-i bemutatója óta kirobbanthatatlan a TOP3-ból: az azóta eltelt hét hétben kétszer volt első, négyszer második, és egyszer harmadik helyen. A friss mozis toplista és a 2025-ben várható filmek premierdátumai itt olvashatók.

Folyamatosan érkeztek a hírek Los Angelesből a kedden kialakult erdőtűz kapcsán. Sok áldozatot követelt a természeti katasztrófa, rengeteg ember hagyta el otthonát, közöttük számos híresség is. A tűz miatt az Oscar-jelöltek hivatalos bejelentését is halasztották, és még a 2028-as olimpiát is érintheti az eset:

A 2. héten megjelent legfontosabb cikkeink témakörökre bontva olvashatók.

Egészség

Évről évre egyre több a betöltetlen háziorvosi praxis Magyarországon. A működő körzetek közül 2025. január 1-jén minden hetedik betöltetlen volt, és 10-ből 9 ilyen praxis már több mint fél éve üresedett meg. A háziorvosok száma is folyamatosan csökken, így egyre több ellátandó beteg jut a még dolgozó orvosokra:

A kék zónákat világszerte olyan területekként tartják számon, ahol az emberek kiemelkedően hosszú, akár 100 évet is meghaladó életkort érnek el. Bár a legtöbb ilyen személy nem követ semmiféle útmutatást, egyszerűen csak élvezi a környezeti adottságok okozta előnyöket, sokan manapság mozgalmat szerveznek a az egész téma köré, azt gondolva, hogy tudják, mi a hosszú élet titka. Bizonyos kutatók viszont sarlatánságnak tartják az egészet. Mindenesetre az ehhez kötődő projektek már Magyarországon is elindultak, a témát ehhez igazodva jártuk körül most a Pénzcentrumon:

A szükséges kezelések, beavatkozások elodázása ugyanis jelentősen befolyásolhatja az életminőséget, vagy akár az általános egészségi állapotot is. Akik azonban meg szeretnék kerülni az állami kórházak várólistáit, a magánklinikák árlistáin vaskos összegekkel szembesülhetnek: egyes műtétekre fél évnyi átlagkeresetet kell kicsengetnie annak, aki gyorsan szeretne gyógyulni. Megnéztük, mennyibe kerülnek magánúton azok a műtétek, amelyekre jelenleg a legtöbb beteg vár állami várólistán:

Számos oka lehet annak, ha valaki elégedett, vagy éppen elégedetlen az életével. A Pénzcentrum 2024 végén is elkészítette nagy boldogságkutatását, ami a nyilvánvaló következtetések mellett meglepő eredményeket hozott. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag most a kutatás készítőjével, Gosztola Judittal vette át a legérdekesebb eredményeket:

Idén több mint 11 ezer válaszadó vett részt a Pénzcentrum év végi kutatásában, melynek célja, hogy feltérképezzük, melyik magyarországi térségek lakói a legelégedettebbek az életükkel. Az eredményekből kiderült: Somogy, Veszprém és Vas vármegyében élnek a legboldogabb emberek, míg Nógrád megye lakói érzik magukat legkevésbé elégedettnek. A felmérés nemcsak a földrajzi különbségekre világít rá, hanem arra is, hogy a boldogságot életkorunk, családi állapotunk, anyagi helyzetünk és társas kapcsolataink is nagyban befolyásolják. Elemzésünk második részében azt néztük meg, hogy állunk társas kapcsolataink, az önmegvalósítás és a karrier terén.

Munka

A magyar keresők jelentős része még mindig minimálbérből vagy garantált bérminimumból él, miközben a jövedelmi szakadék egyre szélesedik. A legfrissebb adatok szerint 2023-ban közel annyian kerestek 100-120 ezer forintot havonta, mint akik 1,5 millió forint felett vittek haza – ez pedig rávilágít a bérolló drámai mértékére. Elemzésünkben bemutattuk, mit jelent a szélesedő bérolló a társadalmi mobilitásra, az egyenlőségre és a társadalmi feszültségekre nézve:

Tavaly először fordult elő, hogy 400 pont alatti felvételi eredményekkel is be lehetett kerülni a gyógytornász egyetemi képzésekre, ami nagy valószínűséggel a felvételi eljárásban bekövetkezett változásoknak köszönhető. Bár a betegellátással foglalkozó szakmák közül gyógytornászként lehet a legjobban keresni – 2024-ben havi bruttó 480 000 forintos átlaggal –, ez az összeg az országos bruttó havi átlagkeresethez, sőt még a mediánhoz képest is mindig alacsonynak számít:

Nyugdíj

A Pénzcentrum év végi boldogságfelmérése ismét rámutatott, milyen tényezők befolyásolják leginkább az emberek elégedettségét Magyarországon. Az elemzés több szempontból vizsgálta az életminőséget: az anyagi helyzettől és egészségi állapottól kezdve a társas kapcsolatokon át egészen a világpolitikai eseményekig. Az eredmények szerint a romló gazdasági teljesítmény, a hazai politikai közbeszéd, valamint a globális konfliktusok jelentős hatással vannak a mindennapok hangulatára, különösen az idősebb és iskolázottabb korosztály körében:

A januárra járó emelt nyugdíjat már sok magyar idős megkaphatta, mások még várják a postást. Az olvasóink közül rengeteg viszont már a 13. havi juttatást várják. Cikkünkben megmutatjuk, hogy kinek pontosan mekkora összeg fog érkezni februárban:

Lakás, ház, ingatlan

Az év végén megszaporodtak az euróalapú ingatlanhirdetések, ez pedig összefügghet az euróárfolyam mozgásával - mondta a Pénzcentrumnak Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője. Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese arról számolt be, a jelenlegi gazdasági helyzetben, illetve az aktuális árfolyam mellett egyre inkább előfordul, hogy még forintban meghatározott vételár esetén is inkább előnyben részesíti az eladó azt a vevőt, aki euróban fizetne. Az Otthon Centrum szerint az euróban megadott ár elsősorban a nagyértékű és frekventált területeken elhelyezkedő ingatlanok esetében jellemző, tehát a belvárosban és a budai hegyvidéken, valamint néhány luxus újépítésű projektnél. Az ELTINGA adatbázisából pedig megtudtuk, melyek azok a pesti projektek, amelyek lakásaiért euróban várják a vételárat:

Autó

Új szereplők robbantak be a legolcsóbb elektromos autók toplistáján: a Hyundai újdonsága rögtön a harmadik helyre érkezett, a Renault új, retró villanyautója pedig negyedik. A legolcsóbb elektromos autó még mindig a Dacia Spring, de az utóbbi hónapokban ez is megdrágult. 2024-ben több mint 14 ezer tisztán elektromos autó kapott magyar zöld rendszámot:

2024-ben is bevásárolt exkluzív autókból a hazai tehetős réteg. A legdrágább magyar rendszámot kapott modell tavaly egy Ferrari 812 Competizione volt, amelynek ára elérte a 250 millió forintot. A legkülönlegesebb magyar beszerzés pedig egy elektromos Rolls-Royce Spectre, amely kb. 166 millió forintba került. Az országba érkezett exkluzív modellek között olyan ritkaságok is szerepeltek, mint a Lamborghini Revuelto, a McLaren GT és 750S, valamint az Aston Martin DBX. A Mercedes S-osztály a luxusautók piacát uralta, míg GLS-osztály és az Audi Q7 az SUV-k mezőnyében tűnt ki:

A minősített LED izzók január 4-től már használhatók autókban a halogén izzók helyettesítésére. Nem minden izzót engedélyeztek azonban, és arra is érdemes figyelni, hogy az engedélyezett led izzók közül nem mind passzol az autó típusához. Ezért mindig érdemes ellenőrizni, hogy az autóhoz melyik LED passzol. Mutatjuk, hol lehet megnézni a listát és mit kell nézni pontosan:

A héten kiosztották a 2025-ös Év Autója díját, első körben 23 ország 60 zsűrije választott 42 autóból hetet - írja a Totalcar. A hét döntős közül pontozással választották ki az év autóját pénteken. Az elismerést végül a Renault 5/ Alpine A290 kapta 2025-ben, ezt érdemes tudni a nyertes kocsiról:

Utazás

Összeszedtük a legjobb úti célokat Európában, ahol januárban is élvezheted a napsütést. Míg az északi féltekén sok helyen egyszámjegyű hőmérsékletekre kell készülni, Dél-Európában még így is akad néhány hely, ahol a nappali hőmérséklet 15-20 fok között mozog:

Vásárlás

2012. január 1. óta a magyar áfakulcs a legmagasabb az Európai Unióban, de még világszinten is a legmagasabbak közé tartozik. De mennyi pénzt is húz ki mindez a pénztárcánkból, mennyivel emeli meg a termékek árait? Az alábbiakban néhány konkrét példán keresztül ennek számoltunk utána – az általunk kiválasztott termékeken keresztül vizsgáltuk meg, mennyit is drágít rajtuk a világverő magyar áfakulcs:

A húsleves minden idők egyik legkedveltebb családi étele, amely szinte minden magyar konyhában alapvető. De vajon mennyibe kerül egy négytagú családnak összeállítani ezt a klasszikus fogást, ha a legjobb minőséget szeretnék az asztalra tenni? Négy évet átölelő elemzésünkben azt vizsgáltuk, hogy a 2020 decemberétől 2024 decemberéig tartó időszakban mennyit drágultak az alapanyagok, és ezzel együtt a húsleves, mint klasszikus fogás:

Bankok és hitelek

2024 novemberében némileg csökkent az újonnan kihelyezett lakáshitelek szerződéses összege, ám az még így is jelentős mértékben meghaladta a 110 milliárd forintot – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) napokban publikált friss adataiból. A tavalyi év első 11 hónapjában tehát mindössze háromszor fordult elő, hogy az új szerződések összege nem érte el a 100 milliárd forintot, és mindössze egyszer, hogy kevesebb volt 110 milliárd forintnál:

A személyi hitelek piacán is visszaesést hozott a november. Az októberi 80,61 milliárd forinttal szemben a tavalyi év utolsó előtti hónapjában mindössze 73,16 milliárd forint került kihelyezésre, amely 2024 első 11 hónapjának negyedik legerősebb eredménye. Ugyanakkor a csökkenés ellenére is elmondható, hogy a személyi hitelek piaca kiemelkedően jól teljesített a tavalyi évben, elvégre január-novemberben az újonnan kötött szerződések összege megközelítette a 755 milliárd forintot, amely 56,8%-os növekedést jelent a 2023 azonos időszakában mért eredményhez képest:

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) héten publikált adatai szerint tavaly novemberben 20,82 milliárd forint babaváró hitel került kihelyezésre. Bár ez az összeg jelentősen elmaradt az októberben kihelyezett 24,04 milliárd forinttól (-13,4%), ugyanakkor 2024 első 11 hónapját nézve teljesen átlagos eredménynek számít. Érdemes ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy 2023 azonos időszakához képest még jelentősebb, közel 40%-os csökkenés volt megfigyelhető az újonnan kötött szerződések összegét tekintve:

Az idei év első hónapjaiban hatályba lépnek a Magyar Nemzeti Bank azon rendeletei, amelyek a pénzmosást és terrorizmusfinanszírozást gátolnák meg – értesült a Pénzcentrum. A rendeletek újdonságot jelentenek az ügyfelek átvilágításában, a tényleges tulajdonosok kilétének feltárásában, az ellenőrzési funkciók bővítésében, a biometrikus adatok használatában. A strómanok kiszűrése érdekében pedig akár ügyfélismereti beszélgetések is lefolytathatóak, sőt mi több, az elektronikus ügyfél-átvilágítás is kiszervezésére is mód lesz:

Már 7 hazai pénzintézetnél elérhető a munkáshitel, viszont nem ugyanazokkal a feltételekkel. Mutatjuk, ki, melyik banknál, mekkora összeget és milyen futamidőre, milyen feltételekkel igényelhet:

Rossz éve volt a forintnak

Elég rossz évet zárt a forint 2024-ben, és az a rossz árfolyam még ez év legelején is kitartott. A Pénzcentrum által megkérdezett elemzők azonban nyugtató válaszokat tudtak adni: az 500-as euróárfolyam biztosan nem idén fog bekövetkezni, de azért figyelni kell egyrészt magára az árfolyamra, másrészt a világpolitikában érkező változásokra is.

