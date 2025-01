Betelt a pohár a magyar nyugdíjasoknál: ezt már nem bírják tovább, tönkre mennek bele

A Pénzcentrum év végi boldogságfelmérése ismét rámutatott, milyen tényezők befolyásolják leginkább az emberek elégedettségét Magyarországon. Az elemzés több szempontból vizsgálta az életminőséget: az anyagi helyzettől és egészségi állapottól kezdve a társas kapcsolatokon át egészen a világpolitikai eseményekig. Az eredmények szerint a romló gazdasági teljesítmény, a hazai politikai közbeszéd, valamint a globális konfliktusok jelentős hatással vannak a mindennapok hangulatára, különösen az idősebb és iskolázottabb korosztály körében

A Pénzcentrum idén is elkészítette év végi szokásos boldogságfelmérését, hogy kiderüljön, mennyire elégedettek az életükkel a magyarok. Ahogy korábban, most is igyekeztünk cikkeinken keresztül megérteni, mit is jelent valójában a boldogság – noha a végső választ nem találtuk meg, új nézőpontokkal gazdagodtunk, amelyek segíthetik a kérdés további vizsgálatát.

Elemzésünk első részében megvizsgáltuk az általános elégedettségi szintet, az egészségi állapotunkhoz való szubjektív viszonyunkat, valamint az anyagi helyzetünket. A második részben a társas kapcsolataink minőségét, az önmegvalósítási képességeinket és a hivatásunkhoz kapcsolódó boldogságot elemeztük. A mostani harmadik részben kicsit kitekintünk, és azt vizsgáljuk, a világ eseményei milyen befolyással vannak mindennapi elégedettségi szintünkre.

Mennyire frusztrál a hazai politika és közbeszéd?

A politika és a politikai közbeszéd, akár bevalljuk, akár nem, mindenki életére hatással van, és valamilyen módon befolyásolja a mindennapjainkat, ez pedig elkerülhetetlen. A megkérdezettek egy 10-es skálán átlagosan 7,1 pontot adtak, ami lényegesen rosszabb a tavalyi 6,8-as átlagnál.

Kor szerint vizsgálva az jött ki, minél idősebb valaki, annál jobban frusztrálja ez a téma, markáns különbség a 25 év alattiak és a 64 év felettiek válaszai között. Iskolai végzettség szerint: minél iskolázottabb valaki, annál jobban érdekli és megviseli a hazai közállapot. Foglalkozás szerint pedig leginkább a nyugdíjasokat zavarja a politikai hangulat, legkevésbé pedig a közmunkásokat.

Az elmúlt hónapok romló gazdasági teljesítménye milyen hatással van az általános hangulatodra?

Az elmúlt hónapokban Magyarország gazdasági teljesítménye egyértelműen romló tendenciát mutatott, amit több gazdasági mutató is alátámaszt. A növekedés üteme jelentősen lassult, Emellett a forint árfolyama továbbra is ingadozó, ami nehezíti az importtal foglalkozó cégek helyzetét és növeli az inflációs nyomást. A magyar gazdaság jelenleg egy kihívásokkal teli időszakot él át, amelyet a globális gazdasági problémák és belső strukturális nehézségek egyaránt súlyosbítanak. A helyzet javulása a következő hónapokban nagyban függ a gazdaságpolitikai lépésektől és a nemzetközi környezet alakulásától.

A gazdaság romló teljesítménye jelentős hatást gyakorol az emberek mindennapi életére, bizonytalanságot kelt, ami hosszú távon szorongást és pénzügyi tervezési nehézségeket okoz a családok számára.

A térképen nézve a válaszokat, jól látszik, hogy az országban sok a piros megye, azaz az embereket inkább aggasztja a helyzet, mint nem. Nógrád, Veszprém, Somogy és Zala vármegyében érdekli az embereket a legkevésbé a gazdaság romló teljesítménye. Iskolai végzettség szerint legjobban a középiskolát és főiskolát végzetteket, kor szerint pedig leginkább az időseket, a 64 év felettieket.

A világban zajló események milyen hatással vannak a boldogságérzetedre?

Az elmúlt 12 hónapban nem csak belföldi események, de orosz-ukrán háború, az eszkalálódó gázai konfliktus és az amerikai elnökválasztás is borzolta a kedélyeket. Kíváncsiak voltunk, ezek milyen hatással vannak az általános hangulatra.

Az derült ki, hogy minél idősebb, minél iskolázottabb valaki, annál jobban frusztrálják a külpolitikai események.