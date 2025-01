A gyógytornász lenne az egészségügyi szakok álomszakmája? Ennyit lehet keresni, megéri belevágni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tavaly először fordult elő, hogy 400 pont alatti felvételi eredményekkel is be lehetett kerülni a gyógytornász egyetemi képzésekre, ami nagy valószínűséggel a felvételi eljárásban bekövetkezett változásoknak köszönhető. Bár a betegellátással foglalkozó szakmák közül gyógytornászként lehet a legjobban keresni – 2024-ben havi bruttó 480 000 forintos átlaggal –, ez az összeg az országos bruttó havi átlagkeresethez, sőt még a mediánhoz képest is mindig alacsonynak számít.

Magyarországon a gyógytornász szakma gyakorlásához felsőfokú, főiskolai vagy egyetemi szintű diploma szükséges, ami az egészségügyi alapszakok (Ápolás és betegellátás BSc) egyik szakirányaként érhető el. Azaz OKJ-hez hasonló középfokú képzések nem biztosítanak gyógytornász képesítést. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Tehát a gyógytornász képzés Magyarországon több egyetemen érhető el. Az alábbiakban összefoglaljuk, mely intézményekben szerezhető gyógytornász diploma, és bemutatjuk a felvételi ponthatárokat 2012 és 2024 között, valamint a 2024-es felvételi követelményeket. Gyógytornász képzést nyújtó egyetemek Magyarországon: Semmelweis Egyetem (SE)

Pécsi Tudományegyetem (PTE)

Szegedi Tudományegyetem (SZTE)

Debreceni Egyetem (DE) A következő táblán és diagramon összeszedtük, hogy az elmúlt években melyik egyetemre hány ponttal lehetett felvételt nyerni. A táblában szereplő adatokat a Felvi.hu oldalán elérhető adatokból szerkesztettük. Jól látható, hogy 2024-re hirtelen csökkentek a ponthatárok, de fontos kiemelni, hogy a tavalyi év volt az első, amikor az új felvételi eljárás szerint számolták a pontokat. Átlagosan jóval kevesebb pont kellett az egyetemekre, illetve a különböző intézmények maguk dönthettek arról, hogy milyen felvételi eljárás során veszik fel a hallgatókat. Volt, ahol saját felvételi vizsgát is rendeztek. Általában a felvételi követelmények (de fontos, hogy intézményenként eltérő lehet!): A gyógytornász szakra jelentkezőknek az alábbi érettségi követelményeknek kell megfelelniük. Két érettségi vizsgatárgy eredménye szükséges az érettségi pontok számításához. Elfogadott érettségi vizsgatárgyak: biológia

fizika

informatika

digitális kultúra

kémia

magyar nyelv és irodalom

matematika

idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol)

természettudomány Választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: egészségügyi alapismeretek

közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan)

Választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:

közgazdaság ismeretek

egészségügyi technika ismeretek

szociális ismeretek Az emelt szintű érettségi követelményei intézményenként eltérhetnek, ezért javasolt közvetlenül az adott egyetem felvételi tájékoztatójában tájékozódni. Ahogy már fentebb írtuk magát a gyógytornász végzettséget kizárólag egyetemi végzettséggel lehet megszerezni, viszont más, alacsonyabb szintű egészségügyi segítő szakmák végezhetők el felnőttképzések során, amelyek kiegészítő jellegűek lehetnek. Egyébként a gyógytornász végzettség diplomához kötöttségéről jogszabályi rendelet is szól. A gyógytornász munkáját Magyarországon az egészségügyi dolgozók működéséről szóló törvény szabályozza. Ez előírja, hogy gyógytornász csak az Ápolás és betegellátás alapszak Gyógytornász szakirányán szerzett diploma birtokában végezhet szakmai munkát. Csak hogy kiemeljünk pár a gyógytornászhoz hasonló, de diplomát nem igénylő szakmát, például a gyógy- és sportmasszőr képzés egy középfokú szakképesítés (OKJ vagy annak utódja, a Szakmajegyzék szerint), amely nem ad gyógytornász jogosultságot, de manuális terápiákban használható. A fizioterápiás asszisztens képzés egy egészségügyi asszisztensi szintű végzettség, ami a gyógytornász mellett vagy más rehabilitációs szakemberek irányítása alatt történő munkavégzésre jogosít fel. De a rehabilitációs és fizioterápiás segéd szakmák az egészségügyi szakképzések részei lehetnek, de önálló gyógytornászi munkára nem jogosítanak fel. Mennyit keres egy gyógytornász? Megéri ezt választani? A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) rendszeresen közöl adatokat a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetéről foglalkozások szerint. Ezt természetesen a gyógytornász esetében is megteszi, kigyűjtöttük, hogy 2020 és 2024 között mennyi volt a teljesen foglalkoztatásban dolgozó gyógytornászok havi bruttó bére. Érdekességből arra is vetettünk egy pillantást, hogy más egészségügyi szférában elengedhetetlen, de ugyanúgy az Égészégtudományi karon végezhető képzésekben hogyan alakultak a fizetések. Megnéztük a szülésznők és ápolók fizetését is. Az látható tehát, hogy a gyógytornászok jóval többet keresnek az ápolóknál és szülészeknél, de ők sem keresnek kimondottan jól. Ami fontos, hogy természetesen a gyógytornászok is többfajta foglalkoztatási típusban dolgozhatnak, lehet valaki egyéni vállalkozó, de akár egy adott intézménynél alkalmazottként is elhelyezkedhetnek. Az előbbire vonatkozóan kimondottan nehéz megállapítani egy átlagos bért, mivel a szakemberek maguk döntik el, hogy egyes kezelésekért mennyit kérnek el. Ez sok minden függvénye lehet (hol dolgozik, mennyi ideje csinálja, mennyire alakult már ki egy fix ügyfélkör stb.). A KSH adatai alapján 2024. októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 637 200, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 438 900 forint volt, tehát a gyógytornászok arányaiban hiába keresnek jelentősen többet az ápolóknál és szülészeknél, az országos bruttó és nettó bérekhez viszonyítva ők is elmaradnak, hiába a sok éves, komoly egyetemi képzés. Az országos bruttó mediánkereset 529 000 forint volt, 15,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, tehát attól is közel 40 ezer forinttal elmarad a gyógytornászok fizetése.

