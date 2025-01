Eleged van a télből? Ezekben a közeli országokban garantált a napsütés, jó idő januárban is

Eleged van a hidegből? Összeszedtük a legjobb úti célokat Európában, ahol januárban élvezheted a napsütést. Míg az északi féltekén sok helyen egyszámjegyű hőmérsékletekre kell készülni, Dél-Európában még így is akad néhány hely, ahol a nappali hőmérséklet 15-20 fok között mozog. Bár a forró nyári napok még messze vannak, ezek a helyek tökéletesek a téli napsütésre vágyóknak, akik a hideg hónapokban is feltöltődni szeretnének egy kis D-vitaminnal. Fedezd fel a legmelegebb európai úti célokat januárban!

Kanári-szigetek, Spanyolország

Átlagos januári hőmérséklet: 20 fok

Ha garantált téli napsütésre vágysz Európában, a Kanári-szigetek a legjobb választás. A tél alig létező fogalom ezen a napfényben fürdő, tengerpartokkal szegélyezett spanyol szigetcsoporton, amely Északnyugat-Afrika partjainál található. A legmelegebb idő Tenerifén van, ami a legnagyobb és leglátogatottabb sziget, tele üdülőhelyekkel – tökéletes, ha csak egy napágyat szeretnél a medence mellett. Azonban valójában hét fő sziget tartozik ide – La Palma nyugodt pihenéshez ideális, Lanzarote természeti látnivalókban gazdag, Fuerteventura pedig a vízi sportok szerelmeseinek kedvenc helye.

Ciprus

Átlagos januári hőmérséklet: 17 fok

Földrajzilag a Közel-Kelet része, de kulturálisan és politikailag Európához tartozik, Ciprus évente akár 340 napsütéses napot is élvezhet. Bár ez nyilvánvalóan némi ingadozást mutat, a szigetország a téli hónapokban is remek hely egy kis napsütéshez. Ha a napozás mellett kultúrára is vágysz, látogass el Pafoszba, ha pedig pezsgő éjszakai életet keresel, Ayia Napa a legjobb választás.

Lampedusa, Olaszország

Átlagos januári hőmérséklet: 16 fok

Lampedusa, Olaszország legdélebbi pontja, a Pelágiai-szigetek három kis szigetéből az egyik. Földrajzilag Afrikához tartozik, és gyönyörű strandjairól ismert. A Spiaggia dei Conigli, más néven Nyúlsziget, valószínűleg a legismertebb, de a szigetet apró öblök és kis lagúnák jellemzik, így számos eldugottabb hely is van, ahol napozhatunk – csak vigyél kényelmes, túrázáshoz is alkalmas cipőt.

Costa del Sol, Spanyolország

Átlagos januári hőmérséklet: 16 fok

Spanyolország leghíresebb tengerparti szakasza (amely szó szerint „napfény partját” jelenti) egy másik jó választás a mérsékelt hőmérsékletekhez, hogy a téli hónapokban felmelegedj. Marbella a régió legnagyobb központja, de olyan helyek, mint Estepona és Torremolinos, nyugodtabb alternatívák. Ha valami különlegesebbet keresel, érdemes ellátogatni Rondába, a El Tajo de Ronda szurdok szélén fekvő hegyvidéki faluba, vagy Casaresbe, egy csodálatos, fehérre meszelt házakkal és kanyargós utcákkal teli településre.

Rodosz, Görögország

Átlagos januári hőmérséklet: 14 fok

Görögország egyik legforróbb szigete nyáron, Rodosz télen is megbízható hely a szép idő elérésére. Homokos strandokkal van körülvéve – a keleti oldalon védettek és családbarátabbak, míg a nyugati parton hullámzóbbak a tengerek, és inkább a vízi sportokat kedvelők számára ideálisak. Alapozz meg Lindoszban a könnyű strand hozzáférésért – itt található a város főstrandja, a Pallas Beach és a Szent Pál-öböl strandja is – valamint egy sor naplementére kész tetőbár, és még egy ősi akropolisz is csodálatos kilátással.

Algarve, Portugália

Átlagos januári hőmérséklet: 15 fok

Portugália legdélebbi régiója Európa egyik legdrámaibb tengerpartjával büszkélkedhet, ahol öblök, sziklák és barlangok övezik az ország atlanti partját. Ha ezen a télen intenzív napsütést keresel, valószínűleg nem ez lesz az első választásod (bár olyan strandok, mint a Praia da Arrifana, jobban védettek az óceán nyílt szélétől), de a vízi sportok szerelmeseinek ez a hely tökéletes. Még a Praia da Falésiát neveztük el Európa legjobb strandjának.

Málta

Átlagos januári hőmérséklet: 15 fok

Évente átlagosan 300 napos napsütéssel Málta Ciprussal versenyez Európa legnaposabb országának címéért. Ez a Földközi-tengeri szigetcsoport rengeteg változatosságot kínál a strandok terén: a Málta északnyugati partján fekvő Golden Bay ideális olyan tevékenységekhez, mint a paddleboarding és a kajakozás, míg olyan helyek, mint Mellieha Bay, inkább családbarátok sekély vizeiknek köszönhetően. A Gozo szigetén található Ramla Bay egyedülálló vörös homokkal büszkélkedhet, míg Comino a híres Kék Lagúnának ad otthont. Ezen kívül választhatsz egy városi kirándulást is Vallettában.