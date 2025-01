Dominánssá vált Magyarországon a legújabb covid-variáns, az XEC: itt van most a legtöbb beteg

2025. első hétében a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten csökken - közölte az NNGYK. Tendencia tekintetében tizennyolc ellátási helyszínen stagnálás jellemző, csökkenés Budapest Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep, Pécs, Salgótarján és Szekszárd mintáinál figyelhető meg.

A szennyvízmintákban a covid örökítő szinte emelkedett szinten van Budapest agglomerációjában és a főváros déli és központi szennyvíztisztító telep ellátási területein, Békéscsabán, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Szolnokon, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen. A többi nagyvárosban mérsékelt az örökítőanyag szintje.

Pécsen, Salgótarjánban és Szekszárdon emelkedett szintről mérsékeltre csökkent az örökítőanyag szintje.

Előre tört az X-rekombináns

A szennyvíz mintákban országos átlagot tekintve 2024 januárjában szinte kizárólagossá vált a JN.1 variáns (a BA.2.86 alvariánsa), ezzel párhuzamosan az egyéb leszármazási vonalak örökítőanyaga a minták többségében a kimutatható szint alá csökkent. Az azonos időszakban vizsgált szennyvíz minták variáns megoszlása jó egyezést mutat a klinikai mintákban tapasztalt aránnyal.

Februártól (2024. év 6. hetétől) a SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációjának folyamatos csökkenése miatt a szennyvíz minták már nem bizonyultak alkalmasnak variánsvizsgálatra, a variánsok relatív gyakoriságának megállapításához. Egy új módszer bevezetésével lehetőség nyílt az alacsony koncentrációjú mintákból történő variáns-elemzésre, ezáltal sikerült kimutatni szennyvízmintából a KP.2 (FLiRT) koronavírus alvariánst a 20. naptári hét mintáiból.

A későbbi hetek során tapasztalható emelkedő tendenciának köszönhetően ismét alkalmasak lettek a minták a variánsok vizsgálatára. Továbbra is a JN.1 leszármazási vonal különböző alvariánsai domináltak, elsősorban a KP.3, amelyet az európai surveillance rendszer (TESSy) is külön egységként tart nyilván. Az elmúlt hetek vizsgálatai alapján nyomon követhető, ahogy a KP.3 alvariáns dominánssá válik hazánkban is. Kisebb arányban megjelent a KP.4 és KP.5, valamint jelen van még a KP.2 variáns is.

Az X-rekombináns csoport aránya hétről hétre növekedett, elsődlegesen a közelmúltban megjelenő XEC alvariáns fokozódó terjedése miatt, az 50. hétre ez az alvariáns vált uralkodóvá.

Valamennyi jelenleg kimutatható variáns a BA.2.86 variánsból fejlődött leszármazási vonal, így nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget.

EZ IS ÉRDEKELHET Új fertőzés söpör végig az országon: 20 ezer új beteget találtak egy hét alatt, ennek a fele se tréfa 2025 első hetében három közigazgatási területen nőtt, tizennégy területen csökkent és három területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága.

Egyre több az influenzás beteg

Az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban emelkedik. Az 1. naptári héten a vizsgált minták közül Kaposvár, Szekszárd és Zalaegerszeg esetében volt kimutatási határ alatt az Influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége.