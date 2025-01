Így lehetne szuperolcsó az élet Magyarországon is: vérlázító, mekkora pénzt húznak ki az ember zsebéből

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ha feltennék nekünk a kérdést, mégis miért jó Magyarországon élni, vajon melyikünk ne vágná rá azonnal, hogy a 27%-os áfa miatt? Mert igaz, ami igaz – 2012. január 1. óta a magyar áfakulcs a legmagasabb az Európai Unióban, de még világszinten is a legmagasabbak közé tartozik. De mennyi pénzt is húz ki mindez a pénztárcánkból, mennyivel emeli meg a termékek árait? Az alábbiakban néhány konkrét példán keresztül ennek számoltunk utána – az általunk kiválasztott termékeken keresztül vizsgáltuk meg, mennyit is drágít rajtuk a világverő magyar áfakulcs.

Magyarországon a rendszerváltást követő bő két évtizedben szinte folyamatosan 25%-os volt a normál áfakulcs mértéke. Ez alól csupán egy rövid, 3,5 éves időszak jelentett kivételt, ugyanis 2006. január 1-től egészen 2009. július 1-ig csupán 20% volt az általános forgalmi adó mértéke. 2009. július 1-től azonban főszabály szerint ismét 25% volt az áfa mértéke. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Bár már ez sem kevés, ugyanakkor azt érdemes hozzátenni, hogy a 20-25% körüli áfakulcs egyáltalán nem példa nélküli Európában, sőt, valójában az európai országok többségében jelenleg is 20% feletti a normál áfakulcs. A legmagasabb áfák értéke egyébként éppen az említett 25%, amely Horvátországban, Dániában, Norvégiában és Svédországban került kivetésre. Ebbe a klubba tartozott tehát Magyarország is egészen 2012. január 1-ig, amikor is a már eleve a legmagasabbak közé tartozó 25%-os áfakulcsot további 2 százalékponttal 27%-ra emelte a kormány. Tehát idestova 13 éve Magyarországon a legmagasabb a normál áfakulcs – nincs egyetlen egy ország sem Európában, ahol ekkora adóval terhelnék a fogyasztást, mint nálunk. De mit is jelent ez egy-egy vásárlás alkalmával? +27% számokban Bár a plusz 27%-ot szinte minden vásárlásnál meg kell fizetnünk – leszámítva bizonyos, kedvezményes áfakulcsok alá tartozó termékeket -, értelemszerűen mégis a drágább termékek esetén válik különösen súlyossá az áfa mértéke. Ilyenek például a nagyobb értékű elektronikai cikkek, melyek esetében már szabad szemmel is jól látható összeget tesz ki az áfa. Korábbi cikkünkben például bemutattuk, hogy az 1 TB-os iPhone 16 Pro Max ára Magyarországon 799 990 forint – mindez azt jelenti, hogy áfa nélkül mindössze 629 913 forintot kéne fizetni a termékért. A kisebb, 512 GB-os termék ára 699 990 forint, ez áfa nélkül mindössze 551 173 forintba kerülne, míg a 256 GB-os termék 599 990 forintos ára mindössze 472 433 forintba kerülne, ha nem kellene az adót is megfizetni. A sima iPhone 16 Pro 1 TB ára 749 990 forint, ami áfátlanítva 590 543 forintba kerülne, míg az 512 GB-os 649 990 forintos ára 511 803 forintra olvadna. De hogy ne csak a legdrágább modelleket nézzük, vizsgáljuk meg például az olcsóbb telefonokat gyártó Infinix termékeit is. Tavaly nyári cikkünkben bemutattuk, hogy a Note 40 Pro modell 115 ezer forintos listaáron érhető el – ez például 90 551 forintba kerülne áfátlanítva. A Hot 40 Pro modell ára körülbelül 70 ezer forint – ez 55 118 forint lenne a 27%-os adó nélkül. JÓL JÖNNE 2,9 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 870 000 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 56 207 forintos törlesztővel a K&H Bank nyújtja (THM 12,75%), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 56 343 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) De vizsgáljunk meg néhány tévét is - a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint jelenleg egy Full HD-s LCD-LED televízió (76–82 cm) átlagára 78 010 forintba kerül – ez 61 425 forint lehetne a plusz adó nélkül. De nézzünk meg egy drágább televíziót is - Philips 55OLED909/12 Ambilight OLED+ Smart televíziója jelenleg 669 990 forintért kapható az eMagon – ez 527 551 forint lenne az áfa nélkül. De nézzünk meg a példa kedvéért egy laptopot is. A HP Full HD laptopja ugyancsak az eMagon 269 990 forintba kerül jelenleg, ami 212 591 forintért lenne megvásárolható, ha nem lenne a 27%-os áfa. De ha egy olcsóbb laptopot választanánk, például az Acer Aspire Full HD laptopját, akkor annak ára 121 520 forint helyett mindössze 95 685 forint lenne. Érvek az áfa mellett De hogy ne csak rosszat mondjunk az áfáról – mindenképpen meg kell említeni, hogy bizonyos érvek is felsorakoztathatók az (akár magas) áfa mellett. Az áfát kedvelő közgazdászok azzal szoktak érvelni, hogy az áfa egyik legfőbb előnye, hogy jelentős és stabil bevételi forrást biztosít az állam számára, mivel szinte minden árucikket és szolgáltatást érint. Ez különösen fontos a közszolgáltatások finanszírozásában, például az egészségügy, az oktatás vagy az infrastruktúra fejlesztésének támogatásában. Az áfa széles bázisra épül, így hatékony eszköz lehet a gazdaság működésének fenntartására még olyan időszakokban is, amikor más adóbevételek csökkennek. Továbbá, az áfa rendszere átlátható és igazságos, mivel mindenki arányosan járul hozzá a közteherviseléshez a fogyasztásának megfelelően – magyarul, aki többet fogyaszt (mert vagyonosabb), az több áfát fizet, míg aki kevesebbet (mert kevésbé tehetős), az kevesebbet. A visszaigényelhetőség mechanizmusa révén a vállalkozások elkerülhetik a kettős adóztatást, ami ösztönzi a gazdasági szereplők közötti együttműködést és a formális gazdaság bővülését. Az áfa alkalmazása segíthet a fekete gazdaság visszaszorításában is, mivel a számlaadási kötelezettség és a könyvelési nyilvántartás erősíti az adóhatóság ellenőrzési lehetőségeit. E tulajdonságok révén az áfa nemcsak a költségvetési stabilitást, hanem a tisztességes piaci versenyt is elősegíti.

Címlapkép: Getty Images

