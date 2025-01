Szabályosan megrohanták a magyarok a mozipénztárakat: ezt a két filmet mindenki látni akarja

Ahogy az év utolsó hetében, az év első hetében is a Futni mentem és a Hogyan tudnék élni nélküled? küzdelme folytatódott a mozipénztáraknál. 2024 végén és 2025 elején is a Demén Ferenc dalai alapján készült Hogyan tudnék élni nélküled? megtartotta helyét az élen, a Futni mentem viszont ott van a sarkában. Herendi Gábor filmje már a november 21-i bemutatója óta kirobbanthatatlan a TOP3-ból: az azóta eltelt hét hétben kétszer volt első, négyszer második, és egyszer harmadik helyen.

Az év első mozis műsorhete volt a negyedik hét, hogy a Hogyan tudnék nélküled? vezeti a hazai mozis toplistát a Filmforgalmazók Egyesületének adatai szerint. Bár a Futni mentem nem szerzett ennyiszer első helyet, stabilan hozza a számokat immár hetedik hete, melyek sokkal kevésbé esnek, mint a többi toplistás film nézőszáma egyik hétről a másikra. Az összes eladott jegy már súrolja a 450 ezres nézőszámot. Nagyon érdekes jelenség, hogy az ünnepek, téli szünet alatt két magyar film versengését figyelhetjük a magyar mozipénztáraknál, nem pedig nagy franchise-ok, hollywood-i blockbusterek küzdelmét.

A friss toplistán a Sonic 3. a harmadik, a Vaiana 2. (Moana 2) a negyedik és a Mufasa: Az oroszlánkirály a hatodik. Ebben is megmutatkozik az iskolai szünet hatása: ilyenkor nehéz felvenni a versenyt az animációs, illetve családi filmekkel. Az ötödik helyet viszont egy friss horror, a Nosferatu szerezte meg. Az 1922-es Murnau-féle Nosferatu remakejére 22 ezren voltak kíváncsiak a premierhéten.

A hetedik helyet szerezte meg a Wicked, az Óz világában játszódó új musical, és nyolcadik lett a héten bemutatott Maria, mely Maria Callas életének egy szeletét dolgozza fel Angelina Jolie főszereplésével. Utóbbi film a chilei Pablo Larraín XX. századi ikonikus nők trilógiájának harmadik darabja a Jackie és Spiencer után. Kilencedik lett a toplistán A szerelem ideje című romantikus dráma és a tizedik helyet a Kraven, a vadász szerezte meg.

Mit hoz 2025 a magyar mozikban?

Még mindig játsszák az év utolsó hetén bemutatott a Parthenopé – Nápoly szépe és a Better Man: Robbie Williams című filmet is. Előbbi 16., utóbbi film 23. helyezett a friss toplistán. A frissen bemutatott Nosferatut már említették, még bizonyára az is egy jó ideig műsoron lesz. Ugyancsak most debütált az említett Maria, feltehetően még jó pár hétig műsoron lesz.

Mozikba került már az előző héten a Miénk lesz a holnap című olasz film is, a friss toplistán 14. lett. A háború utáni Rómában játszódó, női sorssal foglalkozó humoros film 2023-ban Olaszországban akkora sikert aratott, hogy megelőzte a Barbie-t és az Oppenheimert is. Már ugyancsak műsoron van még a Vilma és a férfiak című karácsonyi vígjáték (21.), a Bekövet a halál című horror (13.), és a Woodwalkers című családi fantasy film (11.) is.

Január 9-én mutatták be az Egy csiga emlékiratai című különleges gyurmafilmet, január 16-tól pedig mozikba kerül a Véletlenül írtam egy könyvet című magyar film és a Farkasember című horror is. A Szerethető című norvég filmben pedig egy nő önismereti útját követhetik végig a nézők, ahogy rádöbben káros párkapcsolati mintázataira és a gyógyulás útjára lép.

Január 23-án érkezik a mozikba A vörös sziget, mely Madagaszkár történelmének egy fontos epizódját dolgozza fel egy kamaszfiú szemüvegén át. Jön az 1982-es részben magyar kooprodukcióban készült Az idő urai című animációs film 4K felújított változata is - néhány helyen már most játsszák a mozik, premier előtt.

Még januárban érkezik a sokak által régóta várt Paddington Peruban is.



Január 30-án, hónap végén fut be a Jókislány című erotikus thriller Nicole Kidman főszereplésével. Érkezik a Társ című szatirikus humorú pszichológiai thriller és A szent füge magja is. Utóbbi elég jól szerepelt fesztiválokon 2024-ben és Németország ezt jelöli az Oscarra idegennyelvű film kategóriában. Ugyancsak január végén kerül mozikba a Dahomey - Kik vagyunk? című film, mely Szenegál jelöltje ugyanebben a kategóriában, mindkét film shortlistre került. A dokumentumfilm középpontjában az afrikai Dahomey királyság eltulajdonított, majd visszaszolgáltatott kincsei állnak, melyek jelentősége napjainkban is sokkal nagyobb, mint gondolnánk.

Az év további részében is lesznek érdekes filmek a mozikban, melyeknek már a bemutatási dátuma is ismert, ezek közül néhányat említünk a teljesség igénye nélkül. Február 27-én érkezik a kritikuskedvenc musical, az Emilia Perez, illetve a családi gyökerek felkutatásáról szóló Rokonszenvedés című vígjáték, a főszerepben Kieran Culkinnal és Jesse Eisenberggel. Március 6-án kerül mozikba A konyha című lenyűgöző káosz, és március 20-án a Bird című felnövéstörténet. Áprilisban érkezik a Michael Jackson-film, a Michael, illetve a Robert Pattinson főszereplésével készült Mickey 17 című sci-fi.

Május 1-jén jön az MCU másodvonalas, antihős szuperhőseinek közös filmje a Mennydörgők, május 22-én az új Mission: Impossible-film. Június 5-én mutatják be a Ballerina című John Wick-spin offot, és a nyáron jön az Így neveld a sárkányodat élőszereplős film, a legújabb Pixar-film, az Elio és a 28 nappal később-franchise harmadik filmje is. Érkezik még a mozikba a F1 és a M3GAN 2.0, és egy új Jurassic World-film is. A többi premier dátuma még nem ismert, változhat, viszont 2025-ben is rengeteg jó film érkezik a nagyvászonra.