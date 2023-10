Szénné keresheted magad ezekben a szakmákban: magyar melósoknak áll most a világ

Nagyon fontos bejelentés érte az országot szerdán kora este: a kormány bejelentette a CSOK Pluszt, a legújabb kamattámogatott lakáshitelek rendszerét. De emellett is sok mindenre fény derült: mennyi kólát isznak a magyarok, milyen veszélyek leselkednek a magyarokra nyugdíjas korukban, vagy melyik városban nő éppen megint a koronavírusos esetek száma? Itt a Pénzcentrum 43. hetének legolvasottabb cikkeinek gyűjteménye.

Kiderült a nagy kóla-titok: elképesztő, miért isznak ennyire sokat belőle a magyarok

Az elmúlt időszakban számtalan cikk foglalkozott az élelmiszerárak emelkedésével és a fogyasztás visszaesésével, de mi a helyzet az üdítőkkel? Mert már bizonyos rétegek számára a különböző üdítők fogyasztása egyet jelent az egészségtelen életmóddal, mégiscsak tagadhatatlan, hogy többségünk távol áll attól, hogy kizárólag vizet igyon. Végső soron tehát nem csak az élelmiszerárak, de az üdítők árainak a változását is napi szintén érezzük a bőrünkön. De hogyan alakult ezeknek a termékeknek a fogyasztása és a fogyasztói átlagára?

Óriási netes tévhit dőlt meg: szívhatják a fogukat a magyarok, akiknek ilyen előfizetésük van

Egy friss felmérés szerint körülbelül a globális átlag másfélszeresét hozza a magyar letöltési sebesség. Ez első hallásra nem hangzik rosszul, de ha megnézzük, hogy a környékbeli országoknál milyen sebesség van az internetnél, akkor már szinte letaglózó a friss teszt eredménye. De hol a leggyorsabb és a leglassabb az internet a világon?

Nyugdíj utalás 2023 november: néhány héten belül érkezik a nyugdíjemelés, itt vannak a pontos összegek

Már három hét sincs addig, hogy a nyugdíjasok és más jogosultak megkapják az emelt összegű járandóságot, amelyről a hivatalos rendelet október elején jelent meg. Magyarországon közel kétmillió öregségi nyugdíjas, illetve további félmillió fő más jogcímen részesül olyan ellátásban, járadékban, melynek emelése 2023. novemberben esedékes, így rengetegen várakozhatnak már a magasabb novemberi összegre. Így a novemberi nyugdíj utalás dátuma még fontosabb lehet idén. A nyugdíjak utalása, illetve kézbesítése most is a meghatározott rend szerint történik: az utalás mindig a hónap 12. munkanapjához legközelebb eső munkanapon történik, ez idén novemberben 10-e, péntek lesz.

Ez lehet az utolsó szeg a készpénz koporsójába itthon? Egyre többen érzik, így nem mehet tovább

Noha csak idén márciusban kapta meg a Magyar Nemzeti Bank engedélyét a hazai piacon való működéséhez, az iBanFirst szinte azonnal ráérzett a magyar vállalkozások igényeire, hogy hatékony és átlátható nemzetközi pénzügyi megoldásokra van szükségük – mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Johan Gabriels. A fintech cég regionális igazgatója hozzátette, a kkv-k támogatásával a növekedést és az innovációt kívánják elősegíteni a magyar gazdaságban és a régióban, ugyanakkor több kihívással is meg kell küzdeniük.

Jön a brutális lakásárrobbanás? Erre számíthatunk a 10%-os önerővel, most minden kiderül

Jelentős meglepetést okozott a lakáspiacon, hogy az MNB a jövő évtől bevezeti az első lakásukat vásárlók körében a 10%-os önerőt. Eddig ennek éppen a dupláját, húsz százalékot kellett letenni a szabályok szerint, tehát első ránézésre ez még meg is könnyíthetné a fiatalok dolgát. Második ránézésre azonban már nem olyan egyszerű a történet: Palkó István szerint csak egy szűkebb kör tudja majd kihasználni a jelentős kedvezményt, Argyelán József pedig úgy véli, hogy a könnyítést csak azok érhetik majd el, akik magasabb jövedelmi sávba tartoznak.

Megint az ősi trükkel emelnek árat a magyar boltok: még el is hiszed, hogy olcsóbban vásárolsz

A zsugorfláció ma már a hétköznapjaink részét képezi, bár ezzel nem igazán vagyunk tisztában. Magyarországon ugyanis a témával szinte senki sem foglalkozik, a jelenségről egyetlen átfogó statisztika sem érhető el, és az inflációs adatokban sem jelenik meg. A legrammozás módszere tehát továbbra is szubjektivitás talaján mozog: a fogyasztók átverésnek, a kereskedők és a termelők kreatív marketingfogásnak tartják – véli a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő.

Bárkinél működik a legális benzintrükk: ha belevágsz, te is 317 forintos literáron tankolhatsz

Nagyjából 22 ezer kilométer alatt megtérülhet, ha valaki átalakítja benzines autóját LPG-üzeműre. Az autógáz manapság nagyjából feleannyiba kerül, mint a benzin, és a jövedéki adó emelése sem fogja érinteni jelenlegi állás szerint. Újonnan jelenleg egyetlen gyártótól lehet rendelni gázüzemű autókat: kiszámoltuk azt is, hogy a jelenlegi árakkal mennyi idő alatt térülhet meg a felár.

Tovább nő a covidosok száma ebben a magyar városban: az egész országban sok most a beteg

A szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagértéke – emelkedett koncentráció mellett – továbbra is stagnál, közölte jelentésében az NNGYK a 42. heti szennyvízelemzés alapján. Azt írták, a helyszínek döntő többségét stagnáló tendencia jellemzi. Emelkedés Tatabányán, míg csökkenés Debrecenben tapasztalható. A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja Nyíregyházán és Pécsett a magas, a többi mintavételi helyen pedig az emelkedett tartományba esik.

Ezeknek a magyar melósoknak áll most a világ: rommá keresheted magad az ilyen szakmákban

A jelenlegi gazdasági környezetben a munkaerőpiaci szereplőket az óvatosság jellemzi. A meghirdetett állások csökkenő száma mellett azonban a munkavállalói oldalon aktivitás mérhető, de ennek ellenére számos iparágban továbbra is nagy kihívást jelent a megfelelő munkaerő megtalálása. A fizikai munkák esetében például jellemzően ilyen volt a helyzet, mostanra viszont lényegesen kedvezőbbé vált a cégek számára – derül ki egy friss elemzésből.

10 ijesztő tény 2023-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül

Amíg néhány éve az elöregedő társadalmak problémái a távoli jövő ködébe vesztek, az elmúlt időszakban egymást érő válságok sokkal közelebb hozták ezeket. Most már nem csak azok aggódhatnak, mi vár rájuk öregkorukban, akik most 30-40 évesek, hanem a nyugdíjazás előtt állók, illetve a már nyugdíjazottak is a bőrükön érezhetik a társadalmi krízis következményeit. Bár önmagában az még nem jelentene gondot Magyarországon, illetve a nyugati világ legtöbb országában, hogy az idősek egyre nagyobb részét teszik ki a lakosságnak.

Megdőlt a nagy magnézium-tévhit: ezt rontják el a legtöbben, így hiába szedik a drága tablettákat

A magnézium jótékony hatásai széles körben ismertek, étrend-kiegészítőkben is az egyik leggyakrabban alkalmazott összetevő a vitaminok és a kalcium mellett. Azt azonban kevesen tudják, hogyan és mikor is kell szedni a magnéziumot ahhoz, hogy hatása is legyen, fel tudjon szívódni. Szemben ugyanis sok más ásványi anyaggal, a magnézium szedésénél erre különösen figyelni kell: rengetegen szedik be hiába a drága tablettákat, az nem hasznosul a szervezetükben.

Megáll az ész: ennyiért toboroznak tűzoltókat Budapesten, ez a végzettség is bőven elég

Lassan mindenhol kezdődik a fűtésszezon, jön a karácsony, ebben az időszakban a lakástüzek száma megnő hazánkban. Tavaly a lakásban keletkező tűzesetek csaknem 15%-a a fűtés meghibásodásából eredt. Hazánkban a hivatalos adatok alapján tavaly nagyjából 10 000 tűzoltó volt, ami nem olyan rossz szám az EU országaihoz viszonyítva, de semmikép nem elég. Pesten toborozzák a tűzoltókat havi bruttó 395 000 forintért, az elvárások között a "C"-s jogosítvány és középfokú végzettség elegendő.

Nem semmi: ekkora fizetéssel lehet kimaxolni az 50 milliós CSOK Plusz hitelt 2024-től

A szerdán bejelentett új CSOK Plusz otthonteremtési támogatás fontos sajátossága, hogy egy tisztán hitelkonstrukcióról van szó, tehát ennek már nem lesz vissza nem térítendő állami támogatás része. A támogatást igénylők tehát banki hitelbírálaton fognak átesni, és csak azok fognak átmenni ezen a szűrőn, akik elég nagy jövedelemmel rendelkeznek a hitel törlesztéséhez. Adódik tehát a kérdés, mekkora jövedelemre lesz szükség a 15, 30 és 50 milliós támogatott hitelek igényléséhez?

Fontos döntést közölt az óraátállításról Gulyás Gergely: nincs tovább, itt a szavazás eredménye

Ma hajnal óta már a téli időszámítás szerint élünk. Olvasóink többsége örökre meg akar szabadulni a félévente történő óraátállítástól, és még a kormány is felemelte a szavát ellene. De miért van ez rossz hatással az egészségünkre, és melyik időszámítás maradjon örökre?