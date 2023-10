Óriási netes tévhit dőlt meg: szívhatják a fogukat a magyarok, akiknek ilyen előfizetésük van

Egy friss felmérés szerint körülbelül a globális átlag másfélszeresét hozza a magyar letöltési sebesség. Ez első hallásra nem hangzik rosszul, de ha megnézzük, hogy a környékbeli országoknál milyen sebesség van az internetnél, akkor már szinte letaglózó a friss teszt eredménye. De hol a leggyorsabb és a leglassabb az internet a világon?

A világ 220 országában és területén végzett internetkapcsolatok friss elemzése feltárta, milyen ütemben fejlődött a letöltési sebesség az elmúlt néhány évben. A felmérés részletezi, hogy 2020 és 2023 között a globális átlagos internetletöltési sebesség csaknem megduplázódott – a 2020-as 24,8 Mbps-ről a legutóbbi elemzés szerint 46,8-ra.

De hol áll ebben az összevetésben Magyarország, és gyorsnak mondható-e az internet hazai sebessége? Valóban olyan jó az internetünk, mint azt mi gondoljuk? Kik a leggyorsabbak, és hol tegyünk le inkább teljesen a netezésről, ha nem akarunk agyérgörcsöt kapni a lassúságon? Lássuk a friss adatokat.

Sokat gyorsult az internet

A világ régiói között még mindig jelentős különbségek vannak. 2023-ban Nyugat-Európa rendelkezik a leggyorsabb átlagsebességgel, 118,7 Mbps-el, ami jócskán megelőzi a második helyen álló Észak-Amerikát (94,0). A skála másik végén az észak-afrikai térség, valamint a szubszaharai Afrika rendelkezik a leglassabb átlagsebességgel, 9,8 és 12,1 Mbps-el. Mint az alábbi grafikonon is megmutatjuk: a globális átlag még mindig alacsonynak mondható, és leginkább azért van így, mert a rossz sebességgel rendelkező, jellemzően koldusszegény országok letöltési sebessége jelentősen belerondít a képbe.

A fejlődés azonban négy év alatt is teljesen egyértelmű, és ez valószínűleg nem kis részben köszönhető a koronavírus okozta újabb internetrobbanásnak. Amikor a világ lakosságának jelentős része otthonában maradt, itt élt és itt is dolgozott, hirtelen nagyobb lett az igény, hogy ezt az internet sebessége is biztosítani tudja: amint láthatjuk, sikeresen.

A leglassabb és a leggyorsabb

A leggyorsabb letöltési sebességgel rendelkező országok közé hazánk ismét nem fért fel, de ezen talán nem is csodálkozunk annyira. Minden országot vagy területet figyelembe véve a Nagy-Britanniához tartozó Jersey-i terület végzett az élen, és a 10 leggyorsabb nettel rendelkező ország közé nyolc európai és két ázsiai ország vagy terület fért fel.

A tíz leglassabb ország között pedig - nem meglepő módon - rendkívül rossz helyzetben lévő, jellemzően fekete-afrikai államokat találunk, a lista legalján mégsem őket, hanem a jelenleg tálibok uralta Afganisztánt találjuk. Európai ország nincs is a top 10 leglassabb internettel rendelkező ország között.

Le vagyunk maradva

Ha azonban megnézzük a közép-kelet-európai sebességeket, akkor érdekesebb számokat találunk. Talán mi, magyarok szeretjük azt hinni, hogy nálunk egészen jó az internet minősége, és mindenki futott már bele abba, hogy külföldi nyaraláson csak lassú internetre tudott csatlakozni. A számokat látva azonban most láthatjuk, hogy ezen a téren még bőven lenne hová fejlődni.

A hazánkat is magába foglaló régiót azért is gyűjtöttük külön, hogy bebizonyítsuk: bár Magyarországon valóban nem panaszkodhatunk a letöltési sebességre, meglepő módon több, nálunk rosszabb anyagi helyzetben lévő országban is jobb az internet minősége. Elég csak Romániát említeni, akik még globálisan is kimondottan jól állnak az összevetésben, de ami igazán megdöbbentő, az Szlovákia ultrasebessége - ezzel a 138 Mbit/s-es letöltési sebességgel északi szomszédaink a legszűkebb világelitbe tartoznak, bőven túlszárnyalva a globális vagy régiós átlagot.