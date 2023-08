A szokásokhoz híven ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legjobb anyagait erről a hétről. Szót ejtettünk focistafizetésekről, eltörölt családi kedvezményről, de alattomos népbetegségek és a hőség is sokszor szerepeltek nálunk. Olvasd újra őket most!

Széles spektrumon mozgott a Pénzcentrum szerkesztősége 2023 34. hetében, már ami a témákat illeti. Az olvasóink most a MÁV toborzását, az iskolakezdéssel kapcsolatos híreket, valamint a spórolással kapcsolatos tippeket keresték leginkább.

Lássuk, miket olvastatok legszívesebben ezen a héten - vagy ha lemaradtál róla, most bepótolhatod.

Egyáltalán nem mindegy, melyik karodba kaptad a COVID-vakcinát: lesújtó hírt kaptak az oltottak

Az csinálhatta jól, aki nem csak az első és második "adagot", hanem az utána következtető emlékeztető oltásokat is ugyanabba a karjába kérte, mint az első alkalmakkor - ezt állítja egy most megjelent orvosi tanulmány, amely több száz beoltott ember adatait, gyógyulását és a testük immunválaszát vette alapul. Az eredmény egyértelműsége még a kutatókat is meglepte, és ők is arra biztatnak, hogy mostantól ezt a módszert kövesse, aki még esetleg nem jutott el emlékeztető oltásokig.

Újabb alattomos kór szedi áldozatait: ezek a fő tüntetei, óriási veszélyben vannak az idősek

A héten brutális volt a forróság, az augusztus végi időjárás alaposan meggyötört mindenkit. A nagy melegben fontos a folyadék-utánpótlás, viszont az idősek ebben az időszakban könnyen kiszáradhatnak, mert jellemzően amúgy sem fogyasztanak elég folyadékot. A szakértők szerint ezért érdemes például emlékeztetőket beállítaniuk. Az sem mindegy, milyen fajta kiszáradásban szenvedünk, ugyanis ha a szervezet sóháztartása is felborul, akkor nagyobb baj is lehet.

Kevesen tudják, hogy jogosultak a több tízezres rezsitámogatásra: itt a lista, kik igényelhetik a pénzt

Bár az elmúlt hónapokban végre elkezdett csökkenni az infláció, azonban még mindig kétszámjegyű, így sok családnak nehezére esik tartani a lépést az energiaárakkal és a folyamatosan dráguló mindennapi kiadásokkal. Ennek megakadályozására a kormányzati támogatások mellett több önkormányzatnál is lehet támogatásokat igényelni. A Pénzcentrum most felkereste a polgármesteri hivatalokat, hogy megtudjuk, a tél közeledtével milyen formában támogatják a kerület, vagy a települések lakosságát.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási tanárhiánnyal indul a 2023/2024-es tanév: rengeteg a betöltetlen álláshely Ugyan van még pár nap az iskolakezdésig, de a 2023/2024-es tanév is úgy indul, hogy több száz pedagógus hiányzik a rendszerből.

Érik a 2023-as garázsfrász: temérdek magyar tulaj ezzel nem számol, nagyon csúnyán ráfázhatnak

2023-ra jócskán elszálltak a garázsárak, igaz a bérbeadási összegek számottevően nem változtak. Ezzel együtt is megérheti persze befektetési céllal garázst venni, majd kiadni, hiszen miközben Budapesten az átlagos bruttó bevételarányos hozam a garázsok esetén 4 százalék, addig a lakásoknál ez 3,1 százalék. Ráaádsul a bekerülési költség is jóval alacsonyabb, mint egy lakás esetében. Igen ám, de a garázs utáni adózás nem egyszerű dolog, sok buktatóval jár, és mondhatni a viszonylag alacsonyabb bevételhez képest rendkívül macerás dolog. Ezeket a tényezőket szedtük most össze a Pénzcentrumon.

Hihetetlen sztárgázsik: ennyit keres valójában Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Angliában

Immár tudni lehet, mennyit keres Szoboszlai Dominik Liverpoolban, ennek kapcsán megkerestük a többi topligás magyar fizetését is. A milliárdos összeg már nem elérhetetlen (persze forintban és évente), ám a magyar labdarúgók még mindig a közelében nincsenek azoknak az összegeknek, amiket a futball új térhódítói, a szaúdiak hajlandók kifizetni a szupersztároknak.

EZ IS ÉRDEKELHET Fájdalmas spórolásba kezdett a magyar lakosság: sokaknak már ezekre az alapvető üdítőkre sem futja Az első félévben 10 százalékkal kevesebb üdítőital és ásványvíz fogyott az országban, mint egy évvel korábban. A visszaesés oka összességében a romló gazdasági helyzet.

Itt az őszi hidegzuhany a magyar szülőknek: innentől már ez a támogatás sem jár a családoknak

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bölcsőde finanszírozásához idén csak március 31-ig vehettek igénybe állami támogatást a családok, a kifizetések június 30-ig bezárólag töténhettek meg. Ez a lehetőség pedig úgy tűnik, végleg megszűnt, a határidőt nem hosszabbították meg, ahogy a korábbi években. Így viszont sok szülőnek nehezebb lehet a visszatérés idén ősztől a munkaerőpiacra.

Elképesztő, mi derült ki a magyar tejekről is: ezért mondanak le egyre többen ezekről a termékekről

Nem meglepő, hogy a tejalternatívák közül a tehéntej a legkevésbé fenntartható a termeléséhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás és vízfogyasztás szempontjából. Azonban a növényi tejek fenntarthatósága is igen különböző, ahogy az árszínvonalukban is komoly eltéréseket találni.

Ezek a legszegényebb települések Magyarországon: letaglózó, mennyiből tengődnek családok

Brutális bérszakadék tátong a magyar társadalomban: a Pénzcentrum által kigyűjtött, település-szintű statisztikák ugyanis azt mutatják, hogy a legszegényebb településeken hozzávetőlegesen 15-ször kisebb az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem, mint a leggazdagabb településeken. Szakértők szerint mivel ez a mutató a személyi jövedelemadó adatokból indul ki, nagy vonalakban egész jó képet adhat az országos életszínvonalbeli különbségekről. Cikkünkben megmutattuk a 10 legszegényebb magyar települést is, egy kis csavarral a végén.

Ez már messze nem a kispénzű hippik járgánya: teszten a Volkswagen négykerekű Pokémonja

Simán elmenne egy rajzfilmfigurának, egy töltéssel pedig 300-nál is több kilométert megy el: alaposan leteszteltük a Volkswagen legkülönlegesebb elektromos járművét, az ID. Buzz-t. A termetes kisbusz menőn néz ki, de most az is kiderül, hogy birkózik meg a szűk utcákkal. A tesztautónk árcédulája már a 37 millió forintot is átlépte, így ez nem a kispénzű hippik autója: ebben az árkategóriában már érzelmi alapon dönt a vásárló, a Buzz pedig ebben nagyon jó.

Működik az ősi trükk: így spórolnak az Aldi, Auchan, Lidl, Tesco kasszáinál az élelmesek 2023 őszén

Az elmúlt éveket a fogyasztói szokások állandó, gyakran rapszodikus változása jellemezte, az utóbbi egy évben viszont egyértelműen a spórolásé lett a főszerep. A tartósan magas infláció hatására a vásárlók elkezdték még inkább keresni az akciókat, hűségprogramokat, kuponokat, applikációkat és minden olyan lehetőséget, amin pénzt lehet megtakarítani a vásárlásoknál. Ezt most a legnagyobb hazai áruházláncok is megerősítették a Pénzcentrum kérdésére, és arról is nyilatkoztak, hogy hogyan tudnak jelenleg a vásárlók a legtöbbet spórolni az adott boltban.

EZ IS ÉRDEKELHET Kemény kuporgatásra kényszerülnek a magyarok: mikor érhet többet a fizetésünk a boltokban? Egyre kevesebbet ér a magyarok pénze, a reálbér ismét több mint három százalékot esett. Meddig kell még kuporgatnunk?

800 ezres fizetéssel keres dolgozókat a MÁV: képzettség, tapasztalat sem kell

Durva létszámhiánnyal küzd a MÁV, és ez az egyik oka, hogy ismét mozdonyvezetőket toboroznak - ezt egy pillanatig sem tagadták, mikor erről kérdeztük őket. A feltételek első hallásra csábítóak lehetnek, de úgy tűnik, hogy az állami cég még nem tart ott a modernizációban, amely a fiatalok számára vonzó munkahellyé tehetné a vasutat. Márpedig a létszámot hamarosan gyorsan és hatékonyan pótolni kell, mert vészesen közeleg a vasutat évtizedeken át híven szolgáló dolgozók tömeges nyugdíjba vonulása. Mit kaphat az, aki 2023-ban mozdonyvezetőnek jelentkezik?