Hihetetlen sztárgázsik: ennyit keres valójában Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Angliában

Immár tudni lehet, mennyit keres Szoboszlai Dominik Liverpoolban, ennek kapcsán megkerestük a többi topligás magyar fizetését is. A milliárdos összeg már nem elérhetetlen (persze forintban és évente), ám a magyar labdarúgók még mindig a közelében nincsenek azoknak az összegeknek, amiket a futball új térhódítói a szaúdiak hajlandók kifizetni a szupersztároknak.

Hosszú évek után mondhatjuk el újra, hogy ismét van magyar labdarúgó a világ legerősebbjeként jegyzett bajnokságában, az angol Premier League-ben. Ráadásul nem is egy, hanem rögtön kettő: a magyar válogatott két oszlopa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpoolban, valamint a Bournemouthban igyekeznek bizonyítani, hogy megérik azt a sok millió angol fontot, amennyit új csapataik kifizettek értük a nyári átigazolási szezonban.

A Pénzcentrum most kiszúrta, hogy az az adat, ami az átigazolásukkor nem volt még nyilvános, most azzá lett: össze is szedtük a heti bérüket, valamint összehasonlítjuk a többi, topligában játszó magyar fizetésével is. Arra is keressük a választ, hogy jót tesz-e a focinak az a szaúdi letámadás, amelyet az olajban dúskáló arab állam véghez visz az európai fociban?

Nagy csinnadrattával érkeztek

Szoboszlai Dominik átigazolása nem csak a magyar, hanem a külföldi sportsajtóban is komoly hullámokat keltett másfél hónappal ezelőtt, mikor felröppent, majd néhány nap alatt valósággá is vált az a hír, hogy a magyar válogatott csapatkapitány a német RB Leipzigtől a brit sztárcsapathoz, a Liverpoolhoz igazol. A Mersey-partiak nem is sajnálták a pénzt a nemzetközi szinten már sokat bizonyított magyar középpályásra: a klub harmadik legdrágább igazolása lett azzal, hogy letették érte a német élcsapat által megszabott 70 millió eurós kivásárlási árat. Ezzel pedig Szoboszlai egy másik listán azonnal az élre ugrott: ő lett a valaha volt legdrágábban átigazoló magyar labdarúgó.

Klubja, a Liverpool pedig azonnal reagált is a hazánkból egyetlen nap alatt durván megnövekedett érdeklődésre: július elején, az átigazolás bejelentése után egy teljes napig elengedte a szállítási költséget Magyarországra, ha valaki vörös Liverpool-mezt rendelt, rajta a fiatal magyar középpályás nevével és nyolcas számával. Erről korábban a Pénzcentrum is írt, itt olvashatod el újra:

Sokkal szerényebb összegért váltott csapatot Kerkez Milos, aki a holland AZ Alkmaartól érkezett a Bournemouthhoz. Bár sokáig úgy nézett ki, hogy a szerbiai születésű, fiatal balhátvéd az olasz Lazio játékosa lesz, a transzfer az utolsó percben meghiúsult az angolok közbelépése miatt, és Kerkez 17,8 millió euróért végül a szigetországban kötött ki. Egyelőre pedig egyik csapatnak sem volt oka megbánni a döntését: mindkét játékos képességei legjavát nyújtva játszott az első két fordulóban, ráadásul a sorsolás szeszélye úgy hozta, hogy múlt szombaton rögtön egymás ellen. Szoboszlai teljesítménye pedig olyan meggyőző volt, hogy a BBC Sport a forduló csapatába is beválogatta.

Mennyit kaszálnak?

Bár elég sok embert érdekelt, sem a Liverpool, sem pedig a Bournemouth nem hozta nyilvánosságra az átigazolások bejelentésekor, hogy a két említett labdarúgó mennyit keres hetente. A Pénzcentrum azonban most egy mértékadó sportgazdasági oldalon kiszúrta, hogy immár mind Szoboszlai, mind Kerkez fizetése tudható, és ennek alapján már összehasonlítási alapunk is van. Az alábbi táblázatban megmutatjuk, hogy a többi, topligában játszó magyarhoz képest mennyi pénzt keres a két magyar PL-focista.

Mint a táblázatból kitűnik, Szoboszlaiért nem csak az átigazoláskor, hanem a szezon közben sem sajnálja a pénzt a Liverpool. Heti 120 ezer fontos fizetésével (átszámítva 53 millió forint) messze ő keresi minden héten a legtöbbet, éves fizetése pedig túllépi a hatmillió fontot,

vagyis átszámítva 2,79 milliárd forint üti a markát minden évben.

Ettől alig marad el Gulácsi Péter, aki bár az utóbbi hónapokban súlyos sérüléssel bajlódott, 107 ezer eurót (átszámítva mintegy 40 millió forint) még így is kap minden héten. Ez évente 5,6 millió euró, forintra váltva pedig 2,13 milliárd – Szoboszlaival együtt ők ketten keresnek csak kétmilliárd forint felett évente. Nem panaszkodhatnak persze a többiek sem: kimondottan szép összeget keres Willi Orban a Lipcsében heti 80 ezer euróval (~30 millió forint), és Kerkez 30 ezer fontos (13 millió forint) heti kezdő fizetése is igen szépnek számít – rutinos játékosok vannak abban a bajnokságban, akik nem érik el ezt a fizetési szintet, Kerkez pedig még húsz esztendős sincs.

A másik véglet

De nem csak a magyarok átigazolásaitól, hanem attól is zengett a sportsajtó az elmúlt hónapokban, hogy egyre nagyobb és nagyobb sztárok hagynak hátra gyakorlatilag mindent azért, hogy a fociba néhány éve rengeteget invesztáló Szaúd-Arábiában játszhassanak.

A fociszerető közvélemény már akkor ferde szemmel nézte az akciót, mikor egy szaúdi cégcsoport felvásárolta a Premier League-ben szereplő Newcastle Unitedet, de ez a nyár teljes őrületet hozott: az európai topligák világsztárjai sorra hagyták ott eddigi klubjaikat az álomfizetést kergetve - olyanok is, akiknek még bőven lett volna keresnivalójuk az erős európai ligákban vagy a nemzetközi összecsapásokon. A teljesség igénye nélkül elhagyta addigi csapatát Karim Benzema, N'Golo Kanté, Szergej Milinkovic-Savic, Sadio Mané, és korábban Cristiano Ronaldo, az ötszörös aranylabdás portugál szupersztár is.

Szabados Gábor sportközgazdász a Pénzcentrumnak azt mondta: őrségváltás zajlik az európai fociban, ráadásul teljesen máshogy kell értelmezni a finanszírozás kérdését, amikor a szaúdi focira gondolunk.

Azt fontos tudni, hogy Szaúd-Arábiában ezeket a pénzeket ilyen vagy olyan csatornákon, de végső soron mindig az állam fizeti ki. Persze éppen a Newcastle United felvásárlását is egy cégcsoport "intézte", ám ők is a szaúdi királyi családtól kértek és kaptak rá forrást, mert ezt látták az első lépésnek afelé, amit most csinálnak. Ezt a modellt korábban már az oroszok és a kínaiak is alkalmazták: vagy nagy sztárokat csábítottak a bajnokságaikba, de valahogy mindig kiderült, hogy a pénz végső soron az államtól érkezik. Még egy fontos dolog van ezzel kapcsolatban: sem a szaúdi királyi család, sem pedig a futballklubok vezetői vagy a sportvezetők nem anyagi megtérülésben gondolkodnak, egyszerűen nagyon erősen be akarnak lépni erre a piacra, nem tétel nekik, ha egy futballista éppen nem hozza vissza azt a pénzt, amennyibe került az átigazoláskor vagy fizetésnapokon

- fogalmazott Szabados Gábor.

Felfoghatatlan összegek

A sportközgazdász szavait erősíti az az esemény, ami éppen egy hete történt: a szaúdi Al-Hilal leigazolta az évekig Barcelonában, valamint legutóbb a Paris St. Germainben futballozó brazil támadót, Neymart. Annak ellenére, hogy a játékos sérülés miatt talán még hetekig nem lesz bevethető a bajnokságban, a bejelentés szerint felfoghatatlan mennyiségű pénzt és extrákat kínáltak neki, sorrendben a következőket:

két év alatt 300 millió eurós (!) fizetést

egy 25 hálószobás házat, öt inassal

három autót (egy Bentley Continentalt, egy Aston Martin DBX, illetve Lamborghini Huracán modelleket)

az autókhoz 24 órában elérhető sofőrt

magánrepülőgépet az utazásaihoz

ezen kívül szabadnapjain minden számláját a klub fizeti, szállodákban, éttermekben és bárokban is

és 500 ezer eurót kap minden olyan Instagram-posztért, amelyben Szaúd-Arábiát népszerűsíti.

Szabados Gábor ennek kapcsán hozzátette: az európai labdarúgást elhagyó játékosok hasonló igazolásaira igencsak ferde szemmel néznek az európai szövetségnél, de ennek ellenére sem lehet kizárni, hogy a következő szaúdi terv nem ütközik majd olyan erős ellenállásba, mint elsőre gondoljuk.

A szaúdiak most azt szeretnék, hogy nemsokára az ő országukból is indulhasson akár több csapat is a legrangosabb kupasorozatban, a Bajnokok Ligájában. Habár az UEFA ma még teljesen elutasító a kérdésben, és élesen kritizálja az eurómilliós transzfereket is, én a magam részéről egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy egyszer ez bekövetkezik - ugyanis szerintem az UEFA esetében is lesz egyszer egy olyan összeg, amire már nem lehet nemet mondani. Futballszakmailag ráadásul még csak nem is lenne ördögtől való: az említett játékosok mind komoly tapasztalattal rendelkeznek az európai fociban, tehát egyáltalán nem zárnám ki, hogy a neveikkel fémjelzett csapatok akár még szórakoztató játékot is nyújthatnának Európában

- fűzte hozzá Szabados Gábor.