Egyáltalán nem mindegy, melyik karodba kaptad a COVID-vakcinát: lesújtó hírt kaptak az oltottak

Az csinálhatta jól, aki nem csak az első és második "adagot", hanem az utána következtető emlékeztető oltásokat is ugyanabba a karjába kérte, mint az első alkalmakkor - ezt állítja egy most megjelent orvosi tanulmány, amely több száz beoltott ember adatait, gyógyulását és a testük immunválaszát vette alapul. Az eredmény egyértelműsége még a kutatókat is meglepte, és ők is arra biztatnak, hogy mostantól ezt a módszert kövesse, aki még esetleg nem jutott el emlékeztető oltásokig.

Bár a koronavírus igazi ereje már lecsengett – nem függetlenül a több millió beadott oltástól – még mindig sokan vannak, akik nem kapták meg harmadik, vagy akár negyedik emlékeztető vakcinájukat. Egy új tanulmány most meglepő következtetésre jutott: lehet, hogy egyáltalán nem mindegy, melyik karunkba adatjuk be az oltásokat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kérjük ugyanoda az emlékeztető dózist Egy orvosi folyóiratban nemrég közzétett tanulmány szerint erősebb lehet az immunválasz, ha az emlékeztető oltást ugyanabba a karunkba kérjük, mint az utolsó beadott oltást. Ha tehát a második dózist a bal karunkba kértük, akkor a néhány hónappal később kapott harmadik vagy negyedik, immár emlékeztetőnek számító adagot is érdemes a bal karunkba beadatni az oltás helyszínén. A tanulmány társszerzője most azt nyilatkozta, hogy a dolog annyira triviális, hogy ő maga nem is csodálkozott ezen, hogy senki sem gondolt bele jobban. A kérdés annyira banálisnak, annyira triviálisnak tűnik, hogy még senkinek sem jutott eszébe, hogy feltegye - mondta Martina Sester, a tanulmány társszerzője, biológus, a németországi Saar-vidéki Egyetemi Kórház Fertőző Orvostudományi Intézetének osztályvezetője. Az immunválasz erősebb lehet, ha a Covid-19 emlékeztető oltás ugyanabba a karba kerül, mint az utolsó lövés – most ezt javasolja az új tanulmány. A kutatók 303 ember adatait használták fel, akik mRNS-vakcinát, valamint emlékeztető oltást kaptak Németországban. Két héttel az emlékeztető oltás után a "gyilkos T-sejtek" száma szignifikánsan magasabb volt azoknál, akiknek mindkét oltása ugyanabban a karban volt. Ezek a sejtek, amelyek megtámadják és elpusztítják a többi megcélzott sejtet, az azonos karú esetek 67% -ában voltak jelen, és csak 43% -ban voltak jelen azoknál az embereknél, akik különböző karokba adták be az injekciókat Lenyűgöző felfedezés Egy amerikai professzor azt mondta: őt magát meglepte a kutatás eredménye, hiszen korábban is tanulmányozták a hatást, de még nem született ennyire egyértelmű eredmény. Teljesen lenyűgöző volt számomra a végeredmény, mert ez egy olyan téma, amelyet egyértelműen és behatóan tanulmányoznak. Ennek ellenére nem emlékszem még egy hasonló tanulmányra más vakcinákkal. Ugyanakkor teljesen érthető, hogy az injekció beadásának helye miért változtatna a hatásfokon - mondta Dr. William Schaffner, a Nashville-i Vanderbilt Egyetem Orvosi Központjának fertőző betegségek osztályának professzora. Mint Schaffner hozzátette, az immunválaszt biztosító sejtek a nyirokcsomóban találhatóak. Ha ezekben a nyirokcsomókban az immunsejtek ugyanazon a helyen restimulálódnak, akkor nagyobb immunológiai válasz lép fel, állapította meg a tanulmány. Bár a tanulmány nagyobb immunválaszt mutatott, a kutatók azt nem tudják biztosan megmondani, hogy az emlékeztető oltás ugyanabban a karban jobb vagy tartósabb védelmet eredményez-e, mondta Schaffner. Ezt nem tudnánk, hacsak nem végeznénk sokkal nagyobb klinikai vizsgálatot a tényleges fertőzések nyomon követésével - tette hozzá William Schaffner. Miért működik? Az immunsejtek fontosak a vírus gyors elpusztításához, de az antitestek is fontosak a további károk megelőzésében. A kutatók pedig nem találtak nagyobb számú antitestet. Azonban az emlékeztető oltással rendelkező emberek antitestjei ugyanabban a karban jobban kötődtek a vírusos tüskefehérjékhez - mutatta ki a tanulmány. A tüskefehérjék felelősek a koronavírus sejtekbe jutásáért, ezt azonban már a vírus terjedésének kezdetekor is biztosan tudta az orvostársadalom. Összességében tehát a kutatásban részt nem vevő orvosok és professzorok szerint is jó ötlet, ha az oltások emlékeztető dózisait is ugyanabba a karba kérjük beadatni, ahová az első és a második dózist – ebben az esetben ugyanis sokkal jobb hatást tud kifejteni a tüskefehérjék ellen, vagyis kisebb az esélye annak, hogy ha az oltás után el is kapjuk még a koronavírust, akkor az nagyobb és súlyosabb károkat okozzon a szervezetünkben. (via CNN)

