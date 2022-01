Itt a friss előrejelzés: hiába enyhül a járványhelyzet, nyakunkon marad az infláció

Az S&P 500 és a BUX-index egyaránt jó évet zárt tavaly. Az Eurizon Asset Management Hungary szakértői szerint azonban a világ tőkepiacainak az idén több szempontból is erős ellenszéllel kell számolniuk, ám a részvénybefektetések 2022-ben is tartogathatnak kedvező lehetőségeket, hangzott el a befektetési alapkezelő sajtótájékoztatóján.

Az Eurizon Hungary szakértői szerint a tavalyi évet a koronavírus-járvány és a magas infláció témája dominálta, és az idei tőkepiaci mozgásokat is a pandémia és az infláció alakulása befolyásolhatja leginkább. A társaság befektetési alapokban kezelt vagyona tavaly év végére megközelítette az 524 milliárd forintot, ami dinamikus, 10,5 százalékos növekedést tükröz 2020 decemberéhez viszonyítva.

Komm Tibor, az Eurizon Asset Management Hungary elnök-vezérigazgatója befektetési alap tavalyi évét értékelve vonta le a konzekvenciákat a befektetési piaci trendekről. A szakember ismertette, hogy az S&P 500 és a BUX-index egyaránt jó évet zárt 2021-ben, de igazán jól azok jártak, akik a 40 százalékot megközelítő hozamú amerikai indexekbe fektettek.

A tavalyi évet, a 2020-ashoz hasonlóan a koronavírus járvány formálta. Itthon vélhetően a megugró inflációs számoknak volt köszönhető, hogy az év utolsó hónapjaiban a BUX kicsit gyengélkedett.

Az Eurizonnál a kezelt vagyon 10 százalékot növekedett. Ami annak köszönhető, hogy a vállalatok, ezen belül is elsősorban a kkv-k érdeklődése folyamatosan nő a befektetési alapok iránt. Ezzel szemben a lakossági értékesítés inkább stagnál, igaz az előző évhez képest már látszódtak tavaly a növekedés jelei.

A külföldi befektetési jegyek növekvő aránya viszont egyértelműen látható volt a háztartások megtakarításain belül. Mivel a lakosság megtakarítási állománya is sokat nőtt, a befektetési alapok iránti kereslet további bővülésére is látnak teret- tette hozzá a szakértő.

Hajdu Egon, az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. befektetési igazgatója szerint a múlt év nagyon eseménydúsnak bizonyult. Év elején még a normalitás visszatérése volt az általános várakozás a járványhelyzetre adott egészségügyi válaszokban bízva, ami rendkívüli gazdasági növekedést és emelkedő inflációt vetített előre.

A 2021. január eleji várakozások a Bloomberg konszenzus alapján év végére az USA-nál a FED célig, vagyis 2 százalékig emelkedő inflációt mutattak. A márciusi FED kamatdöntő ülés (FOMC) ezekkel a várakozásokkal teljesen összhangban, sőt kicsit még hűtve is azokat, 2023 végéig nem is jelzett kamatemelést. Az év hátralévő részében a járványhelyzet hol javult, hol romlott, az infláció viszont egyértelműen és tartósan emelkedett. A FED emiatt kénytelen volt negyedévről negyedévre „szigorúbb jegybankká” válni, így év végén már az eszközvásárlások csökkentése (tapering) mellett három kamatemelést is jelzett 2022-re.

Az egyre növekvő kockázatok mellett a jelentős gazdasági növekedés, a növekvő vállalati eredmények, a támogató monetáris és fiskális politikák összességében azért kedvező környezetet jelentettek a kockázatos eszközöknek. „A fejlett részvénypiaci indexek és nyersanyagok teljesítménye így 2021-ben impozáns volt, miközben az emelkedő infláció és szigorodó jegybanki politikák vesztese a kötvényeszközosztály volt tavaly” – emelte ki a befektetési igazgató.

A befektetési alap várakozása szerint 2022-ben is a járványhelyzet és az infláció, illetve ezekhez kapcsolódóan a szűkös munkaerőpiac, az ellátásilánc-problémák és a szigorodó monetáris politikák lesznek a fő piacmozgatók.

A jelentős – az inflációnál egyértelműen felfelé mutató – kockázatok ellenére is globális szinten 2022-ben enyhén trend feletti növekedést és kis mértékben csökkenő, de azért viszonylag magas szinten maradó inflációt várunk. A járványhelyzet várakozásunk szerint enyhül, a pandémia endémiává alakulhat, ami a termelésilánc-problémákon is enyhíthet az év második felében. A FED-től négy kamatemelést, és év végén mennyiségi szigorítást is várunk

– emelte ki Hajdu Egon.

Komm Tibor újságírói kérdésre válaszolva elárulta, hogy a magyar lakosság hozamelvárása nem ugrott meg túlzottan, az infláció begyűrűzése egyelőre nem hozott jelentős változásokat a megtakarítási szokásokban.