Nem gondolnád, melyik magyar megyét sújtotta leginkább a válság: rengetegen maradtak munka nélkül

A koronavírus járvány által egyik leginkább sújtotta terület a Közép-magyarországi régió volt, arányaiban pedig az északi, közép-dunántúli terület a WHC Csoport tapasztalatai szerint. Ennek hátterében a megyék ipari túlsúlya, azon belül is az autóipar jelentősége áll. A járvány első hulláma alatt Fejér megyéből érkezett a legtöbb bértámogatási igény.

A közép-dunántúli régióban igen magas az autóipari cégek szerepe a gazdasági életben, ugyanakkor a globális problémák ezekhez a cégekhez is begyűrűztek, így a munkaerőpiaci igények itt is átalakulóban vannak – nyilatkozta Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója a HelloVidéknek. Ezzel párhuzamosan rengeteg az új beruházás, így az autóiparon kívül például a feldolgozóiparban, az elektronikai iparban, illetve a logisztikában is folyik a verseny a munkavállalókért. Ennek eredményeként ebben a régióban a legtöbb a betöltetlen pozíció Budapest és Pest megye után.

Számos új beruházás érkezett a régióba, a Trenkwalder által végrehajtott mérés szerint több mint 8000 új állás jött létre, a beruházások fele pedig az autóipari szektorba érkezett, ahol viszont a jelenlegi alapanyag- és chiphiány pedig egyidejűleg komoly bénultságot is okoz. A régióban sokkal több magasabban képzett munkavállalóra van szükség és felértékelődtek a gyakornoki programok, a duális képzések is.

