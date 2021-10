Fenntarthatóan élni az egyetlen lehetőség – de hogyan kezdjünk hozzá? (x)

A klímaváltozás korunk egyik legfontosabb problémája. Az, hogy a Föld légköre radikális változásokon megy keresztül, ma már tudományosan bizonyított tény, melynek hatásait már most a saját bőrünkön érezhetjük. De hogyan léphetünk fel hatékonyan ellene? Többek között erre keresi a választ a Planet Budapest 2021, melynek fő üzenete, hogy a sorsunk most még a kezünkben van.

A fenntarthatóságról több szó esik, mint valaha. Nap mint nap elrémisztő cikkekben és fogyasztásra buzdító reklámok tucatjaiban tűnik fel ez a szó anélkül, hogy tudnánk a szó a valódi jelentését. Nagyon is indokolt ez a figyelem, mert nincs olyan kérdés, ami ma ennél meghatározóbb lenne. De valójában mi a fenntarthatóság?

Zöld közlekedési eszközzel járni a munkába, vonattal utazni a Balatonhoz, helyi élelmiszert választani, tartós ruhákat hordani… A fenntarthatóság túlmutat azon, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Egyre többen értik meg, hogy fenntarthatóan élni nem egy lehetőség, hanem az egyetlen lehetőség. Nem pazarolni, mindenből csak annyit fogyasztani, amennyire szükségünk van, és belátni azt, hogy ki kell lépnünk a komfortzónánkból. Nem a tartós jólétről, hanem az értelmetlenségekről kellene lemondanunk. De hogyan kezdjünk hozzá?

Egy itthon még sosem látott, világszínvonalú rendezvény

A Planet Budapest 2021 a régió legnagyobb fenntarthatósági rendezvénye, amelynek legfontosabb üzenete, hogy nem késő változtatni, a sorsunk a kezünkben van.

A Planet négy tematikus programsorozat köré épül.

A Your Planet látványos, szórakoztató és informatív kiállítás, amely olyan megoldásokat mutat be, amelyek során a résztvevők átélhetnek egy lehetséges jövőt, megtapasztalhatják, felfedezhetik, hogy milyen lesz a holnap lakása, iskolája, városa, közlekedése. Ahol átfogó képet alkothatunk a természetről, életmódunkról, a minket körülvevő folyamatokról, és kézzelfogható megoldásokat kaphatunk a fenntartható hétköznapokhoz.

Az esemény része egy több napon át tartó világtalálkozó is, ahol döntéshozók, a tudományos és diplomáciai élet szereplői keresik a választ a jövő globális kérdéseire. A fenntarthatóságot hitelesen képviselő vállalatok képviselői pedig egy expón mutathatják be innovatív ötleteiket, és találhatnak új üzleti lehetőségeket. A programot itthon még sosem látott, egyedülálló élményszínház teszi teljessé, ahol diákok életre szóló kalandot élhetnek át.

Az egyes kiállítóhelyek nagyrészt újrahasznosított anyagokból készültek, és a rendezvényt megálmodó Kék Bolygó Alapítvány arról sem feledkezett meg, hogy az esemény által gerjesztett károsanyag kibocsátást később – hitelesített számolás alapján – faültetéssel kompenzálja.

Az egész napos családi élményprogramot kínáló rendezvény helyszínére többek között elektromos buszokkal is eljuthatunk, az interaktív kiállítás megtekintése után pedig megkóstolhatjuk a legfinomabb, felelős szemlélettel készült ételeket is.

Az eseményt kiegészíti az online elérhető Planet Budapest Magazin is, amelyben a fenntarthatósággal kapcsolatos legérdekesebb hírek és a hétköznapokban is hasznosítható, kézzelfogható tanácsok is megtalálhatóak.

További részletek: planetbudapest.hu

Találkozzunk a Planet Budapest 2021 rendezvényén, 2021. november 29. és december 5. között, a Hungexpón!

