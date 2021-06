Főnixmadárként támadhat fel a magyar gazdaság: az infláció ugyancsak szárnyal

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kénytelen volt beavatkozni a jegybank az infláció alakulásába és emelni az alapkamatot. Most a legfrissebb Inflációs jelentéséről szóló online sajtótájékoztatón meg is indokolták: bár az inflációs pálya az MNB várakozásainak megfelelően alakult, a piaci szolgáltatások áremelkedése, a munkaerőpiac alakulása és a világgazdaságban mutatkozó problémák miatt is szükségessé vált a döntés. Az idei évi gazdasági növekedésre vonatkozó várakozását 4-6 százalékról felfelé, 6,2 százalékra módosították.

Ez a lépés azt jelzi, hogy csökkent a bizonytalanság a gazdasági kilátásokra nézve. Ugyanakkor az MNB emelte az inflációs előrejelzését is: 3,9-ről 4,1 százalékra nőtt az idén várható drágulás üteme, a jövő évit pedig 2,9-3,0%-ról 3,1%-ra módosították. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A tájékoztatón elhangzott: a gazdasági növekedés a második negyedévben 16,2 százalék körül alakulhat, viszont ez a kiugró növekedés annak az eredménye, hogy éves viszonyításban 2020 azonos időszakában mélypont volt. Így az alacsony bázisértékhez viszonyítva természetes, hogy kiugró lesz a növekedés. Viszont a gazdasági növekedés rövid távon is dinamikus, nemcsak éves összevetésben. A növekedés hátterében egyrészt a foglalkoztatás gyors helyreállása áll, mivel ez hatással van a háztartások keresletére, így a fogyasztásra is. Az áruexport V alakú kilábalást mutat, viszont, szolgáltatásexport csak 2023-ban érheti el a válság előtti szintjét, ennek az oka, hogy főként a turizmus ennek a motorja, ennek a szektornak a kilábalása viszont jóval lassabb.

