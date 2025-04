Neked 1%, nekik egy újabb lépés a kórházi magány ellen (x)

Az Amigos a gyerekekért önkéntesei, 10 éve viszik a játékos nyelvtanulást a kórházakba. Segítsd őket, hogy jövőre is ott lehessenek a kórházi ágyak mellett.

Kórházi kártyapartik és nevetés

„Reméljük, legközelebb már csak a városban találkozunk, és visszaemlékezünk a kórházi kártyázásokra, társasokra, trükkökre, beszélgetésekre…” – írta egy édesanya, akinek gyermeke onkológiai osztályon gyógyult és heteken át találkozott az Amigókkal.

Az Amigos a gyerekekért 10 éve azért dolgozik, hogy a gyógyulás a barátságról, figyelemről és nevetésről is szóljon. Az egyetemistákból álló önkéntes csapat 6 városban, személyesen járja a gyerekosztályokat, ahol játékos tanulással, társasokkal, barátkozással teszik könnyebbé a gyerekek napjait.

Az 1% nem adomány. Ez az összeg egyébként is levonásra kerül, csak most Te döntheted el, hova kerüljön

„Mi csak egy éjszakát töltöttünk a klinikán, de így is felüdülés volt, hogy kicsit kiszakadhattunk a kórházi rutinból. Hálás vagyok, hogy elfeledtették velünk, miért is vagyunk ott” – fogalmazott egy másik szülő. Olykor csak egy éjszakára, máskor hosszú hónapokra érkeznek a gyerekek a kórházba, az Amigók pedig ott vannak és céljuk világos: a világon minden beteg gyermek mellett legyen egy Amigo. Ez viszont csak a közösség erejével valósulhat meg. Most rajtad a sor, hogy csatlakozz küldetésükhöz, mindezt ráadásul úgy teheted meg, hogy neked semmibe nem kerül.

Sokan még mindig azt hiszik, hogy ez időigényes vagy pénzbe kerül – pedig se pénz, se adományozás: ez az összeg úgyis levonódik, csak most Te döntheted el, hogy hova kerüljön. Néhány perc csupán, de egy egész kórterem lehet színesebb tőle.

10 éve segítünk a barátság erejével

Az Amigók 2024-ben ünnepelték 10. szülinapjukat és ezzel azt, hogy valaha már több mint 10000 gyereknek segítettek személyesen.

Az egyik gyermekorvos így fogalmazott rólunk: „Ti vagytok az egyik legprofibb, legszimpatikusabb szervezet az egészségügyben. Növekedjetek és terjeszkedjetek, hogy meneküljön a sötétség és a szomorúság már a híretek hallatán is.”

Dönts felelősen és ne hagyd veszni az 1%-od! Add a barátság erejére és legyél Te is részese annak, hogy egy gyerek számára a kórházi ágy mellett ne a magány, hanem a nevetés legyen ott.

Adószám: 18269243-1-41

További információ: amigos.hu/ado-1

