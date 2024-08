Ez a csodaszer minden magyar kertben megterem: fillérekből tudsz vele fogyókúrázni

A világ legősibb kultúrnövényei közé tartozik, sokáig mellőzték, aztán robbanásszerű erővel tört be a köztudatba a cukkini, amit manapság már jóformán bármelyik magyar háztáji kiskertben megtalálhatunk. Nem véletlenül tartjuk valódi superfoodnak: a cukkini nem csak egészséges vitaminforrás, hanem a nyári fogyókúra egyik alappillére is, így hát, ha a szeretnénk megszabadulni néhány felesleges kilótól, mindenképpen érdemes rendszeresen fogyasztani - derül ki a HelloVidék cikkéből.

Kevés, a cukkininél könnyebben emészthető zsenge nyári alapanyaggal találkozhatunk a magyar kertekben – na de mégis, milyen jótékony hatásokkal bír a cukkini, miért érdemes belőle minél többet fogyasztani, amíg tart a szezonja? Hogyan termelhetjük meg saját háztáji kiskertünkben, hogyan történik a cukkini gondozása, mikor érdemes leszüretelni a friss zöldséget? Járjunk utána, mi mindenre jó a cukkini, milyen egészséges, ízgazdag fogásokat, vagy akár süteményeket készíthetünk belőle? Kipróbált receptünkkel rávilágítunk arra is, hogy egy kalóriaszegény, diétás nyári fogás is lehet ízgazdag és laktató: máris mutatjuk, hogyan készül a mediterrán cukkiniragu rizzsel!

A cukkinit számos jótékony egészségügyi hatásának köszönhetően a superfoodok közé soroljuk. Az elmúlt évek során rengeteg tanulmányban foglalkoztak a cukkinifogyasztás hatásaival, a kutatók pedig levonták következtetésül, hogy ha rendszeresen fogyasztunk cukkinit, csökkenthetjük a daganatos megbetegedések kialakulásának a kockázatát, illetve a szív- és érrendszeri megbetegedések és az agyvérzés bekövetkezésének esélyét is mérsékelhetjük általa, ugyanis a cukkini remek béta-karotin-forrás.

A cukkini nem csak béta-karotinban gazdag, hanem karotinoid is bőséggel található benne, ami viszont a súlyfelesleg leolvasztásában játszik fontos szerepet – nem véletlen, hogy a nyári fogyókúra elengedhetetlen alappillére (ráadásul a cukkini kalóriatartalma is alacsony: mindössze ~17 kcal található 100 grammban). Mindenképpen érdemes kihangsúlyoznunk a cukkini immunerősítő hatását, is, hiszen rengeteg vitamin és ásványianyag van benne.

A cukkini magas rosttartalmáról sem szabad megfeledkeznünk: ha napi rendszerességgel fogyasztjuk, bizonyítottan elősegíti emésztőrendszerünk egészséges működését. Egy olyan könnyen emészthető élelmiszerről van szó, amit jóformán bárki elfogyaszthat, még azok is nyugodtan ehetik, akik valamilyen emésztőrendszeri megbetegedéssel élnek, ugyanis a cukkini nem okoz puffadást és csökkentheti a bélrendszerben kialakuló gyulladások esélyét. Amennyiben úgy érezzük, hogy étrendünk beszűkült, túlságosan kedvenc ételeinkre fixálódott, érdemes új alapanyagként bevezetni, ugyanis terhelés nélkül színesíthetjük vele kedvenceink palettáját.

Hogyan termeszthetünk cukkinit a kertben?

A cukkini a kabakosok családjába tartozik, közeli rokonai közé tartoznak más tökfélék, a dinnyefélék és az uborkafélék is. A cukkinik átlagos mérete 10 és 30 cm között váltakozik, azonban a hazai kertekben találkozhatunk testes, akár 50-100 centiméteres darabokkal is; színük többnyire a világoszöld és a sötétzöld színek skáláján váltakozik, azonban sárga cukkinikkel is találkozhatunk. Érdekesség, hogy a cukkininek nem csak a termését, hanem a virágát is elfogyaszthatjuk, Olaszországban például igazi kuriózum a töltött cukkínivirág.

Mivel a cukkíni érzékeny a fagyra, mindenképpen a tavaszi, fagyos időszakok után érdemes elültetni: a magokat halmozott kis kupacokba vessük, a kupacok között hagyjunk ki körülbelül egy méternyi távolságot. A csírázás után ritkítsunk, csak két darab növényt hagyjunk meg egy tőnél, de egyébként a lakásban előcsíráztatott palántákat is kiültethetjük, ha már tartósan meleg az időjárás. A cukkini napos helyen fejlődik jól, vízigénye közepes, 50-60 napos korban fejlődik ki a teljes növény, a tököket pedig kb. 20 centiméteres korukban érdemes leszüretelni – de nyugodtan hagyhatjuk őket nagyra is megnőni.

A cukkini erkélyen, balkonládában is jól termeszthető, persze, ha van számára elég hely, a kártevők között az uborkabogarak tudják megkárosítani a termést, a növénybetegségek között pedig a lisztharmat ütheti fel a fejét. A kertben a cukkini a növénytársítás szempontjából jól érzi magát a hagyma, a kukorica, a zeller és a retek szomszédságában is, enyhén meg is műtrágyázhatjuk, ha szeretnénk gyorsítani a termés beérését.