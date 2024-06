A készpénzre esküszöl? Ezt látnod kell: undorító dolgok tenyésznek a magyar bankjegyeken

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár az elmúlt években egyre népszerűbbek a készpénzmentes megoldások, sokan a mai napig a hagyományos fizetési módra esküsznek. Tény, a készpénzhasználat mellett és ellen is lehet észszerű érveket felsorolni – mi most az utóbbiak közül emelnénk ki egyet, nevezetesen azt, hogy a készpénz egyszerűen mocskos. Ez aligha meglepő, hiszen egy-egy érme illetve bankjegy rengeteg ember kezén megy keresztül, így akarva-akaratlan is rengeteg szennyeződést viszünk fel rájuk. Ezúttal viszont egy videónak hála szabad szemmel is láthatjuk, hogy milyen gusztustalan dolgok képesek megtelepedni a fizetőeszközökön.

