Már majdnem 1 millió magyart érint a rettegett népbetegség: gyorsan nő az esetszám, egyre több a kilátástalan család

Megkapta a svéd királyné által alapított Stiftelsen Silviahemmet akkreditációját a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Ördögárok utcai idősek otthona – ezzel létrejöhet egy olyan trénercsapat, amely nemcsak egészségügyi dolgozókat, hanem demens szeretteikről gondoskodó családtagokat is felkészít az ápolással járó feladatokra - közölte az intézmény.

„A demenciával sem betegként, sem gondozóként nem könnyű megküzdeni. Nagy segítséget jelentene a családoknak, ha lennének olyan képzések, amelyeken megtanulhatnák, hogyan ápolják demens hozzátartozójukat úgy, hogy a beteg életminősége is javuljon, és a család is jobban viselje a gondozással járó komoly terheket” – mondta Porcsalmy László, a Johannita Segítő Szolgálat elnöke. Magyarországon körülbelül 250 ezer ember él demenciával, az őket gondozó családtagokkal együtt majdnem egymillió embert érint a betegség.

Ennek ellenére itthon még mindig nehéz információhoz jutni a demens betegek gondozásáról. A svéd Stiftelsen Silviahemmet viszont közel két évtizede kínál ilyen képzést

A Szilvia svéd királyné által 1996-ban által alapított szervezet egyedülálló oktatási programjával az egészségügyi és a szociális intézmények dolgozóihoz és demens betegek hozzátartozóihoz is eljut. „A Silviahemmet filozófiájának középpontjában maga a beteg áll, az ő szükségleteit veszi figyelembe, a meglévő képességekre összpontosít, támogatja az önrendelkezést és az aktív részvételt a mindennapi életben. A négy sarokkő a tünetek kontrollja, a család támogatása, a csapatmunka és a kommunikáció” – magyarázta Porcsalmy László.

Tavaly szeptemberben az intézményben indult el a demens betegek gondozását végzők képzése. Ezzel Magyarország lett a harmadik az európai országok sorában, amelynek van olyan intézménye, ahol a Silviahemmet korszerű elvei alapján gondozzák a demens betegeket. Az akkreditáció ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy létrejöjjön egy magyar trénercsapat, amely tudását ápolóknak, szociális munkásoknak, diakónusoknak és a szeretteiket ápoló laikusoknak is továbbadhatja. A Johannita Segítő Szolgálat távlati tervei között az is szerepel, hogy

svéd mintára nappali foglalkoztatót hoznak létre demenciával küzdő embereknek, akik szakszerű kezelést kapnának, és különböző foglalkozásokon vehetnének részt.

A demencia ugyanis egyre több embert érint: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint körülbelül 55 millió ember él együtt a betegséggel, amely negatív hatással van a memóriára és más kognitív folyamatokra, sőt az egyszerű, mindennapi feladatok elvégzését is megnehezíti vagy ellehetetleníti. A szakértők arra számítanak, hogy a betegek száma 2030-ra 78 millióra, 2050-re pedig 139 millióra emelkedik majd. Ami egyben azt is jelenti, hogy egyre többen ápolnak olyan családtagot, aki demenciával küzd – ők olyan munkát végeznek napi 24 órában, amely komoly mentális és fizikai terhek viselésével jár.