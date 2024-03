Most érkezett! Rákkeltő anyagot találtak több akne elleni kozmetikumban: világmárkák a listán

A Valisure laboratórium több akne elleni termékben is a rákkeltő benzol jelenlétét mutatta ki, így felszólította az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságot azok további vizsgálatára és esetleges visszahívására - írja a Reuters.

A Valisure független amerikai laboratórium felhívta a figyelmet, hogy több akne elleni termékben - köztük az Estee Lauder's Clinique, a Target's Up & Up és a Reckitt Benckiser által gyártott Clearasil márkákban - magas benzolszintet észleltek. Ezzel kapcsolatban egy beadványt is benyújtottak az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósághoz (FDA), kérve a termékek piacról való visszahívását, további vizsgálatok elvégzését, egyúttal az iparági szabályozás felülvizsgálatát.

A Valisure hangsúlyozta, nem csak a fenti termékekben található rákkeltő anyag, a benzolt kimutatták a Proactiv, PanOxyl, Walgreens akne szappanjában és a Walmart Equate Beauty akne krémjében is. A laboratórium szerint különösen aggasztó, hogy a benzol "elfogadhatatlanul magas szinten" van jelen mind a vényköteles, mind az anélkül kapható benzoil-peroxidos aknékezelő termékekben.

Az amerikai laboratórium eredményeire reagálva a Reckitt kijelentette, hogy azok irreális adatokat tükröznek, semmint a valós információkat. Hozzátették, hogy minden Clearasil termék biztonságosan használható a címkén feltüntetett utasítások betartása mellett. Az Estee Lauder is hasonló véleményt fogalmazott meg. Elmondták, a Clinique márkájuk egyik termékében használt benzoil-peroxid sem veszélyes a rendeltetésszerű használat esetén.

A Target és Walmart vállalatok nem reagáltak a Reuters megkeresésére, mint ahogyan az FDA sem nyilatkozott a Valisure beadványa kapcsán.