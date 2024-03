10-ből 8 nő elkapja élete során ezt a betegséget: ritkán okoz bajt, de akkor nagyot

Március 4-e az Elhízás Elleni Világnap és a HPV Tudatosság Napja. Ezért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hasznos tudnivalókat osztott meg a közösségi médiában. Kevesen tudják, hogy az emberek 85%-a fertőződik meg HPV-vel élete során, tehát majdnem minden szexuálisan aktív, oltatlan ember. Azok a nők, akiknek életük során egy szexuális partnerük volt 84,6%-os valószínűséggel kapják el a fertőzést, míg férfiak esetén ez a szám 91,3%.

A HPV okozta betegségek megelőzésének elsődleges módjai a HPV elleni védőoltás és a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel. Idén 10 éves Magyarországon a HPV vakcinációs program. 2014 óta (fiúk számára 2020 óta) a 12. életévüket betöltött 7. osztályos tanulók önkéntesen kérhetik az ingyenes HPV elleni oltást az iskolai kampányoltás keretében - írják.

Mivel március 4-e az Elhízás Elleni Világnap is, ezzel kapcsolatban is közöltek tudnivalókat. "Egy friss tanulmány szerint 2022-ben a világon több mint 1 milliárd ember élt elhízással. Világszerte a felnőttek elhízása több mint kétszeresére nőtt 1990 óta, és megnégyszereződött a gyermekek és serdülők (5-19 évesek) körében. Az adatok azt is mutatják, hogy 2022-ben a felnőttek 43%-a volt túlsúlyos. Mozogjunk rendszeresen, étkezzünk egészségesen!" - írták.