Indul a koncesszió: rengeteg magyar patika sorsa pecsételődhet meg egy tollvonással

Egy nemrég megjelent kormányrendelet a kórházi gyógyszerellátást 2025 januárjától egy különleges jogokkal felruházott, úgynevezett projekttársaságra bízná, mely alaposan átrendezheti a piacot - írja a Népszava. Szakemberek szerint ez nem csak a kórházi betegek ellátását szolgáló 200 milliárdos büdzsét érintheti, hanem az egészségügyi intézmények környékére települt patikák sorsát is megpecsételheti.

A jogszabály az "országosan egységes intézeti szolgáltatás" érdekében egyetlen szereplőre bízná a kórházakban alkalmazott nagy értékű orvosságok beszerzését. Ezt az új szereplőt pályázat útján választhatja ki "az általános politikai koordinációért felelős miniszter a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKOI) közreműködésével" - írják. Az NKOI - mely korábban a kaszinókra, az autópályákra és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó koncessziós eljárásokat is levezényelte - amellett, hogy nyertest hirdet, azt is meghatározhatja, hogy az milyen szabályok szerint bonyolíthatja majd le a gyógyszerbeszerzéseket.

A már létező patikák érdekeit leginkább az sértheti, hogy a kormányrendelet értelmében az újonnan alakuló projekttársaság lakossági vénybeváltással foglalkozó részlegeket is létrehozhat, és ezeket nem érintik azok a piaci korlátozások, amelyek az egyszerű gyógyszerészek patikanyitását szabályozzák - írják. A szakmai szervezetek már tavaly nyár óta tiltakoznak a kórházi gyógyszertárak ily módon való kiszervezése ellen.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) kifogásolta, hogy miközben a kórházi patikát a projekttársaság működteti, az ott dolgozók szolgálati jogviszonya megmarad, a munkáltatói jogok zömét továbbra is a kórház vezetői gyakorolják. Azaz a kórházi gyógyszertárak bér- és üzemeltetési költségei továbbra is az állami fenntartású kórházat terhelik. Szóvá tették azt is, hogy a projekttársaságot olyan különleges jogosítványokkal ruházzák fel, amelyekkel tisztességtelen előnyhöz juthat a már piacon lévőkkel szemben. Ráadásul eddig a piacot meghatározó törvény azt sem engedte meg, hogy egy gyógyszer-nagykereskedő közvetlenül vagy közvetve tulajdont szerezzen gyógyszertárban, a projekttársaság, amely nagykereskedő is, viszont maga építheti ki saját, egységes arculatú vénybeváltó patika-hálózatát.

A Belügyminisztérium azt írta a lap kérdésére, a kormány a kórházi gyógyszerbeszerzések egységesítése érdekében döntött a koncesszió mellett. A koncessziós eljárást a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Belügyminisztérium egészség szakmai szempontjainak figyelembe vételével folytatja. A tárca azt is írta: a NEAK és a projekttársaság közötti elszámolás pontos feltételrendszere a közbeszerzési eljárás során kerül kialakítása. Az intézeti gyógyszertárak lakossági vényforgalmú egységeinek a tulajdonjogra vonatkozó szabályozásában – szerintük – nincs változás, azt a jogszabály nem érinti. Az intézkedés a kórházakat érinti - és a tárca szerint - nincs hatása a közforgalmú gyógyszertárakra.