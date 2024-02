Itt lehet a mentőöv százezernyi magyarnak: fontos áttörés történt az ételallergia kezelésében

Egy friss kutatás eredményei szerint a Xolair nevű asztmagyógyszer jelentős mértékben képes csökkenteni a súlyos allergiás reakciókat azoknál a betegeknél, akik többféle ételallergiában szenvednek és véletlenül olyan élelmiszerekkel kerülnek kapcsolatba, amelyekre allergiásak - jelentette a CNN.

Egy friss kutatás eredményei szerint a Xolair nevű asztmagyógyszer jelentős mértékben képes csökkenteni a súlyos allergiás reakciókat azoknál a személyeknél, akik többféle ételallergiával küzdenek és véletlenül találkoznak ezekkel az élelmiszerekkel. A New England Journal of Medicine orvosi folyóiratban közzétett adatok alapján a gyógyszer ismételt alkalmazása enyhítette az allergiás reakciók súlyosságát bizonyos felnőtteknél és egyévesnél fiatalabb gyermekeknél, akik például mogyoróra, tejre, tojásra és búzára allergiásak. Ezt a gyógyszert egyébként Magyarországon is lehet kapni, de csak kezelőorvos írhatja fel, vagyis vénykötelesnek számít.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) nemrégiben bővítette a Xolair engedélyét, így most már az ételallergiában szenvedők is használhatják. A kutatók többféle élelmiszer bevonásával megállapították, hogy a gyógyszer potenciálisan csökkentheti az allergiás reakciókat abban az esetben is, ha valaki egyszerre több olyan ételt fogyaszt, amelyre allergiás.

Dr. Sharon Chinthrajah, a tanulmány egyik szerzője és a Stanford Egyetem docense kiemelte: "Ez egy csodálatos előrelépés". Dr. Robert Wood, a Johns Hopkins Gyermekközpont Allergia, Immunológia és Reumatológia részlegének igazgatója szerint ez a gyógyszer védelmet nyújt az anafilaxia kockázata ellen.

A vizsgálatba 180 embert vontak be, akik mogyoróallergiával és legalább két másik ételallergiával rendelkeztek. Ezek között volt földimogyoró, kesudió, tojás, tej, diófélék és búza is. A résztvevők vagy omalizumabot, vagy placebót kaptak 16-20 héten át, 2-4 hét közötti intervallumokban.

A tanulmány kimutatta, hogy az omalizumabot kapó csoport mintegy 67%-a tolerálni tudta legalább 600 milligramm mogyorófehérjét - ami körülbelül 2,5 mogyorónak felel meg -, szemben a placeboinjekciót kapó csoport mintegy 7%-ával. Az omalizumabot kapó résztvevők nagyobb valószínűséggel tolerálták más allergéneket is. Dr. Thomas Casale szerint egyes ételallergiások számára a Xolair biztonságosabb lehet, mint az orális immunterápiák.

További kutatások szükségesek annak meghatározásához is, hogy ki lehetne a legjobb jelölt erre a kezelésre és mennyi ideig kellene azt alkalmazniuk. Casale hangsúlyozta: fontos mérlegelni az előnyöket és hátrányokat egy orvos segítségével.