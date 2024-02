Gyilkos fájdalomcsillapító szedi áldozatait: vallottak a túlélők, senki nem érti, miért használják még

Súlyos mellékhatásai lehetnek egy Spanyolországban népszerű fájdalomcsillapítónak, melyet bármelyik turista megkaphat, ha orvosi ellátásra szorul nyaralás alatt. A Nolotil okozta szövődményekben már többen belehaltak, ezért feltétlenül nézd meg, mit adnak be neked ha baleset és, vagy akár csak egy sima fogfájással orvoshoz mész kint.

A spanyol orvosok által széles körben használt, a brit média által csak „gyilkos fájdalomcsillapítónak” nevezett gyógyszer sorra szedi áldozatait a szigetországban. A DailyMail cikke feltárta, milyen szörnyű mellékhatásai lehetnek.

Egy brit nő, aki Spanyolországban él, a lapnak elmondta, amputálni kellett ujjait a kezén és a lábán is, miután szeptikus sokkot kapott, és a bőre elkezdett "rohadni". Az orvosok a tüneteit a Nolotillak hozták összefüggésbe. Egy másik, 60-as éveiben járó áldozat azt is elmesélte, hogyan szenvedett a „szörnyű” mellékhatásoktól, amelyek „borzalmassá” tették az életét, miután Nolotil-t kapott, hogy enyhítsék a vállműtétje utáni fájdalmat.

A Nolotil az egyik legkelendőbb fájdalomcsillapító Spanyolországban, évente több mint 22 millió dobozzal adnak ki a gyógyszertárakban. 1922-ben jegyezték be a szabadalmát Németországban, Novalgin néven, manapság számos néven forgalmazzák, de időközben kiderült káros mellékhatásai miatt egyes országokban tiltólistán van, vagy vényköteles. Magyarországon 2007 és 2020 között vényköteles gyógyszernek számított.

Spanyolország sosem volt még ennyire népszerű

De miért is érdekelhet minket, magyarokat egy spanyol gyógyszer? Hát egyrészt mert az egyik legnépszerűbb nyári úti cél: 2023 második negyedévében 102 ezer, Q3-ban 101 ezer alkalommal utaztunk oda. Amúgy nem csak számunkra vonzó: a tavalyi év első tíz hónapjában 74,4 millió külföldi turista kereste fel Spanyolországot, 18,2 millióval több, mint 2022 első tíz hónapjában, amikor 63,2 millió volt a beutazások száma. A pandémia által nem érintett utolsó éves, a 2019-es beutazásokat 0,2 százalékkal haladja meg.

Jól látszik, hogy számukra a turisztikai országmárkázás kimagaslóan jól sikerült. Sokan utaznak tehát, így akár a magyar utazók is könnyen megkaphatják a rettegett gyógyszert, ha orvosi kezelésre szorulnak. De 2019-es adatok szerint 10 ezer magyar él Spanyolországban, ők is veszélyben lehetnek.

De mi is ez a Nolotil?

A gyógyszerek és mellékhatásaik az egyik vezető haláloknak számítanak világszerte: képesek gyógyítani, de életeket is kiolthatnak. Gyakran az információhiány és a gyógyszeripar érdekei a fő bűnösök.

Az ADAF (Association of Affected by Pharmaceuticals) egy brit non-profit szervezet, amelynek célja, hogy segítsen és támogasson olyan egyéneket és családokat, akik megtapasztalták a Nolotil (metamizol) pusztító mellékhatásait. A készítmény toxicitása miatt 40 országban van betiltva, de Spanyolországban még mindig széles körben használják.

Spanyolországban ennek ellenére vezető fájdalomcsillapító, az egyik legkelendőbb gyógyszer, bármilyen típusú fájdalom csillapítására vagy láz csökkentésére felírják, ahogy fejfájásra, fogfájásra, térdfájásra, hátfájásra, sebészeti beavatkozások előtt vagy után is.

A brit szervezet legalább 350 olyan esetről tud, amelyben a készítmény súlyos mellékhatásokat okozott, közel 80-at már regisztráltak és úgy gondolják, hogy még sokra nem derült fény.

Mindezek ellenére Spanyolország minden kórházában és egészségügyi központjában továbbra is szabványos protokollként írják fel, amivel a betegek jogait is sértik. Akkor is adják nekik, ha kifejezetten kérik, hogy ne kapják meg, sőt még akkor is, ha kórtörténetükben az szerepel, hogy allergiás a gyógyszerre.

A Nolotil-ellenes kampányt folytató, Cristina Garcia del Campo elmondta, hogy csaknem 40 brit állampolgárról tud, akik 2016 óta haltak meg a gyógyszer beadása után, de hozzátette, hogy a valós szám sokkal magasabb is lehet.

Vizsgálódnak

2018-ban a Spanyol Gyógyszer- és Egészségügyi Termékek Ügynöksége (AEMPS) már vizsgálta a spanyolországi helyzetet, mivel a helyi farmakovigilanciai rendszert értesítették az agranulocitózis eseteiről, különösen a brit betegek esetében. Mint megállapították, az agranulocitózisra nagyobb fogékonyság figyelhető meg Észak-Európa lakosságában, bizonyos genetikai tényezők miatt, de a meghatározott etnikai jellemzőkkel rendelkező populációk nagyobb kockázatát nem lehetett egyértelműen kizárni vagy megerősíteni.

Az agranulocitózis tünetei remegő hidegrázás

rossz közérzet

általános gyengeség

torokfájás

fekélyek a szájban és a torokban

csontfájdalom

tüdőgyulladás

A marbellai Costa del Sol Kórház statisztikai vizsgálatokat végzett a betegek körében előforduló agranulocitózis esetekről: az eredmény az lett, hogy öt év alatt a betegek kétharmada külföldi, a harmada pedig brit volt.

Előbb-utóbb "nyugdíjba kell vonultatni" Nolotil. A probléma az, hogy egyre többet használjuk – nemrég ezzel a címmel jelent meg egy írás a spanyol médiában:

Egyre több jel utal arra, hogy "túladagoljuk" a metamizolt, vagy nem biztonságos módon írjuk fel ; és ez (még ha figyelmen kívül hagyjuk is a komolyabb mellékhatásokat) nagyon komoly hatással van az egészségre.A szer használata "az elmúlt 10 évben megkétszereződött".

A probléma tényleg valós, hiszen a Spanyol Gyógyszerügynökség már 2018-ban figyelmeztetést adott ki az egészségügyi szakembereknek, amelyben azt javasolta, hogy

kerüljék a metamizol felírását a „lebegő populációnak”, azaz a turistáknak vagy az ideiglenes látogatóknak.

Marékszám szedik a magyarok ezt a fájdalomcsillapítót

Az elmúlt öt évben egyre nőtt a fájdalomcsillapítók szedése Magyarországon - ahogy erről egy korábbi írásunkban beszámoltunk. Míg a 2007 és 2016 között eltelt tíz évben szinte alig változott a fogyasztási ráta. A világon sok országban nőtt meg az ilyen gyógyszerek használata 2020-ban számottevően, az viszont már változó, hogy 2021-re mérséklődni tudott-e a fogyasztás. Amíg a svédek, magyarok felhasznált napi dózisa visszaesett, addig a norvégoknál, spanyoloknál, Izlandon tovább nőtt. Általánosságban megállapítható, hogy Európában jelentősen több fájdalomcsillapítot szed a lakosság, mint nálunk - azonban nem volt ez mindig így. Az Algopyrin vénykötelessé tétele nagyban átírhatta a magyarok gyógyszerhasználati szokásait.

Magyarországon a világ többi országához viszonyítva nem szed a lakosság sok fájdalomcsillapítót, viszont az utóbbi 5 évben hazánkban is emelkedett a gyógyszerhasználat, akárcsak az antidepresszánsok esetében. Az OECD adatai szerint 2011-ben 6,6 meghatározott napi adagnyi (DDD) fájdalomcsillapító jutott 1000 lakosra Magyarországon, 2021-ben már 8,5 napi adag. Egy bő évtized alatt ez csaknem 30 százalékos emelkedés, azonban más országok fogyasztásához képes még mindig sereghajtónak számítunk. Chilében, Izraelben, Észtországban több mint a duplájára emelkedett a fogyasztás, míg Ausztráliában csaknem 60, Hollandiában közel 40 százalékkal csökkent, Szlovákiában negyedével, Franciaországban nyolcadával mérséklődött.