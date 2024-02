Vége a magánzók fényes világának? Ez jöhet a magyar kórházakba, rengeteg ember érint

NEm lesznek magánbiztosítók az egészségügyben, de már dolgoznak azon, hogy mely magánszolgáltatókat vonják be az állami ellátásba - ezt mondta a szektor államtitkára egy mai konferencián.

Az állami és a magánegészségügy szétválasztásának vége felé járunk, és el fogjuk kezdeni a két szektor együttélését szabályozni - ezt Takács Péter egészségügyi államtitkár jelentette ki a Magyar Kórházszövetség mai konferenciáján. Takács Péter szólt arról is, hogy kormányzati döntés szükséges ahhoz, hogy mely magántulajdonú szolgáltatókat vonja be hosszú távon a közfinanszírozott ellátásba.

A Portfolio tudósítása szerint az államtitkár azt is mondta: a NEAK biztosítási funkcióját szeretné visszaállítani, erről pedig már Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt a januári kormányinfón. Ezen a megoldáson jeléenleg is dolgoznak, de annyi már most biztos, hogy a biztosítási piacot nem nyitják meg az magánbiztosítók számára.