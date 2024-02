Táppénz 2024: mit mond a nettó táppénz kalkulátor 2024 évében?

Bárkivel, bármikor előfordulhat, hogy akár saját betegségéből kifolyólag, akár egyéb körülménynek köszönhetően keresőképtelenné válik – az ilyen esetekre biztosítja a Munka Törvénykönyve minden magyar dolgozó részére a betegszabadság és a táppénz juttatásait. Na de mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között, mi a táppénz lényege és mennyi a táppénz összege, avagy a táppénz hány százalék juttatást takar? Mit mond a nettó táppénz kalkulátor 2024 évében: mennyi táppénz jár a dolgozónak, kinek a költsége a táppénz kifizetése?

Cikkünkben minden, a táppénz 2024 évi juttatásához kötődő fontos kérdésre megkerestük a választ: tudd meg, milyen juttatással számol a táppénz kalkulátor 2024 évében, mennyi a táppénz összege, hány százalék a táppénz 2024 évében! Milyen táppénz kódok vannak, milyen juttatást számolt ki a terhességi táppénz kalkulátor 2024 évében, vagy a veszélyeztetett terhesség táppénz kalkulátor 2024 évére vonatkozóan? Amellett, hogy megtudhatod, a nettó táppénz kalkulátor 2024 évében milyen juttatásokat jelöl, azt is eláruljuk, hogy a táppénz kifizetése mennyi idő, mikor várható a táppénz összege!

Mi a táppénz lényege? Miben különbözik a betegszabadságtól?

Minden magyar dolgozó alanyi jogon elmehet betegszabadságra, táppénzre, azonban jó, ha tudjuk, hogy mi a különbség a két juttatás között! Évente minden dolgozónak jár 15 munkanapnyi betegszabadság, amelyet saját betegsége okán igényelhet meg – ezt a munkáltató költségére fizetik, összege a dolgozó távolléti díjának a 70%-át jelenti. A betegszabadság letelte után a dolgozó táppénzre lesz jogosult – azonban táppénzre már nem csak saját betegségünk okán, hanem a keresőképtelenség egyéb eseteiben is elmehetünk.

A táppénz 2024 évében nem változik: egy olyan juttatásról van szó, amelynek összegét a táppénz kódok határozzák meg – mindez azt jelenti, hogy az, hogy mennyi táppénz jár egy dolgozónak, avagy mennyi a táppénz összege, attól függ, hogy melyik táppénz kódon jelentik be a keresőképtelenségét. A keresőképtelenségnek számos esete van, nem feltétlenül a dolgozó egészségügyi problémája áll a háttérben (ide soroljuk például a beteg gyermek ápolását, a terhességet vagy a hatósági elkülönítést is).

Mennyi a táppénz összege 2024 évében?

A táppénz összegének kiszámítása egy összetettebb folyamat: alapvetően meghatározza a táppénz mértékét az, hogy mennyit keresünk, illetve az sem mindegy, hogy melyik táppénz kód alapján jelentenek be minket keresőképtelen állományba. A táppénz mértéke a legtöbb esetben a napi átlagkereset 50-60%, azonban bizonyos esetekben a dolgozó 100%-os táppénzre is elmehet. Nézzük, mik a táppénz feltételei, hogyan mehetünk el táppénzre és mit jelentenek a táppénz kódok!

Mi kell ahhoz, hogy táppénzre mehessünk?

Fontos tudnunk, hogy táppénzre csak az mehet el, akinek hivatalos, bejelentett állása van, hiszen csak a törvényeket betartó dolgozókat védi a Munka Törvénykönyve! A táppénz igénylés feltétele, hogy igazolni tudjuk a keresőképtelenség fennállását – ezzel az üggyel forduljunk háziorvosunkhoz. A táppénz utólag is megigényelhető, az orvosi vizsgálatra való jelentkezéstől 5 napra visszamenőleg. Indokolt esetekben a kormányhivatal szakértő főorvosa 30 napra visszamenőleg is igazolhatja a keresőképtelenséget, kivételes esetben pedig 6 hónapra visszamenőleg is lehet táppénzt igényelni.

A táppénzre irányuló igényünket jelezni kell a munkáltatónál is, aki a kérelmünket 5 napon belül továbbítja a kormányhivatal irányába. A táppénz ügyintézési határideje alapesetben 8, ritkábban 21 nap. Ne éljünk vissza a táppénz juttatásával, ugyanis gyanús esetekben a munkáltató kérheti a táppénz felülvizsgálatát a járási hivataltól. Táppénz mellett nem lehet kereső tevékenységet végezni és nem lehet a táppénz összegét fizetett szabadság módjára használni!

Így, hogy tudjuk, mennyi a táppénz összege és hogy a táppénz hány százalék, nézzük, milyen táppénz kódok léteznek, a táppénz kifizetése mennyi idő és mit mond a táppénz kalkulátor 2024 évében, mennyi juttatás marad a keresőképtelen dolgozó zsebében!

Táppénz kódok 2024

táppénz kód - Üzemi baleseti táppénz: 100%-os táppénz, nincs betegszabadság; a táppénz 2024 összege a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti; táppénz kód - Foglalkoztatási megbetegedési táppénz: nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti; táppénz kód - Közúti baleseti táppénz: betegszabadság előzi meg, azt követően jár a táppénz összege, amelyből 1/3 munkáltatói táppénz; táppénz kód - Egyéb baleseti táppénz: betegszabadság előzi meg, azt követően jár a táppénz 2024 évében; ebből 1/3 munkáltatói táppénz; táppénz kód - Beteg gyermek ápolása: nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár; táppénz kód - Szülési táppénz: nem előzi meg betegszabadság; a táppénz összege a keresőképtelenség kezdetétől jár; táppénz kód - Hatósági elkülönítés közegészségügyi okokból: nincs betegszabadság ebben az esetben sem; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár; táppénz kód – Táppénz egyéb betegség okán: betegszabadság előzi meg, ezt követően jár a táppénz, amelynek 1/3-a munkáltatói táppénz; táppénz kód - Veszélyeztetett terhességi táppénz 2024: nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár; 1/3 munkáltatói táppénz.

Nettó táppénz kalkulátor 2024: mennyi táppénz jár?

A táppénz kódok esetében meghatározott juttatások mind bruttó összegek (az esetek többségében 50-60%-os táppénz jár a dolgozó részére, azonban speciális esetekben, mint például az üzemi baleseti táppénz, a dolgozó 100%-os juttatásra is jogosulttá válhat), vagyis ebből a keresőképtelen dolgozó még adózik. A táppénz összege után 15% személyi jövedelemadó befizetésére vagyunk kötelezettek. Így már láthatjuk, hogy a táppénz összege jelentősen kisebb összegű juttatás a munkabérünknél, vagyis a legtöbb magyar munkavállalónak komolyabb kiesést jelent az, ha huzamosabb ideig keresőképtelen.

Terhességi és veszélyeztetett terhesség táppénz kalkulátor 2024

A keresőképtelenség szempontjából a dolgozók speciális kategóriáját képzik a kismamák, akik a magzat biztonsága érdekében sajnos gyakran keresőképtelenné válnak. A veszélyeztetett terhességnek külön táppénz kódja van (9-es táppénz kód), 50-60%-os táppénzt foglal magában, 1/3-ad munkáltatói táppénzzel.

A táppénz kifizetése mennyi idő 2024-ben?

A táppénz folyósítása ugyanúgy történik, mint a munkabér kifizetése. Amennyiben a papírmunkát sikeresen elvégeztük, 8 napos ügyintézési határidővel (ritkábban 21 nap alatt) feldolgozzák az igényt. Amennyiben 8 napon túlmenően fennáll a keresőképtelenségünk, a táppénz folyósítása is 8 naptári naponta történik – amennyiben viszont inkább a munkabérrel együtt szeretnénk a juttatást folyósíttatni, természetesen ezt egy külön nyilatkozattal kérvényezhetjük (a táppénz okozta kieséssel csökkentett összegű munkabér érkezik).