Alattomos kór fertőz most Magyarországon: ezek a fő tüntetei, komoly veszélyben vannak az idősek

A légúti tünetekkel rendelkező páciensek száma továbbra is rendkívül magas a háziorvosi praxisokban, de a kórházi kezelést igénylő esetek száma alacsony - mondta Békássy Szabolcs. A szakember szerint most a koronavírus-fertőzés helyett az influenza dominál Magyarországon.

A múlt év decemberi erősebb Covid-járványt követően január első heteiben a tendencia megfordult, és a koronavírus-fertőzés helyett az influenza dominál Magyarországon - mondta az InfoRádiónak Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapító-elnöke. Hozzátette: a légúti tünetekkel rendelkező páciensek száma továbbra is rendkívül magas a háziorvosi praxisokban, de a kórházi kezelést igénylő esetek száma alacsony. Leginkább az aktív, különböző közösségeket látogató rétegeknél észlelhetők a tünetek, de az idősek esetében is előfordul a fertőzés, a 60 év feletti korcsoport, illetve a krónikus betegségben szenvedők esetében a fertőzés súlyos kimenetelű is lehet - így ajánlatos az influenza elleni védőoltást beadatni.

A szakember szerint most a háziorvosoknak lehetőségük van járási népegészségügyi osztályok felé jelezni, ha a praxisukban Covid ellen oltandó páciensek vannak, igényelhetnek ehhez szükséges oltóanyagot. Ennek kiszállítását a járási népegészségügyi osztályok biztosítják elegendő oltandó esetében. Kijelentette: bár a Covid-oltás iránti lakossági igény lecsökkent, a rizikócsoportoba tartozók számára szükséges lehet az ismétlőoltás.