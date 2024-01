Fájdalmas népbetegség kínozza a magyarokat: sokan szenvednek tőle, pedig lenne megoldás

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyarok jó része szenved gyomorbántalmaktól, ám arra talán kevesen gondolnak, hogy ez egy komolyabb betegség első jelzése is lehet. A reflux hazánkban is komoly probléma, szinte már népbetegség, de sokan nem mennek el vele orvoshoz - pedig kezelhető és meg is előzhető.

Ha savanyú ízt tapasztalsz a szádban, felfúvódást, gyomorégést érzel, akkor lehet, hogy savas refluxnak vagy hivatalos nevén gastrooesophagealis reflux betegségnek (GERD) tulajdonítottad a tüneteket. És sajnos könynen lehet, hogy nem is gondolod rosszul. A GERD már egy krónikusabb állapot, amely az idő múlásával ismétlődő savas reflux következménye lehet, meglehetősen gyakori: az adatok szerint a magyarok több mint harmadát érintheti. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! De annak ellenére, hogy hányunknak van ilyen betegsége - és milyen jól ismerjük néhány tünetét - a savas refluxnak vannak olyan mellékhatásai, amelyek a gasztroenterológusok szerint kevésbé ismertek. Ebben a cikkben megmutatjuk, mely esetekben kell még gyanakodni, illetve orvoshoz fordulni. 1. Nyomás a fülben „A Reflux anyag a nyelőcső medencéiből indul el felfelé a torok legfelső részéig, ahol csövek kötik össze az orrnyálkahártyát mindkét füllel” - mondta Dr. Mark Tanchel gasztroenterológus. A reflux által kiváltott gyulladás növeli a nyomást ezekben a csövekben, ami teltségérzetet vagy elzáródást okozhat a fülekben. Hozzátette azt is, hogy a fülfájás, a fülcsengés és a halláskárosodás már kapcsolódó tünetek is lehetnek, tehát ez már gyanúra adhatnak okot. 2. Légzési nehézség Hasonlóképpen a nyelőcsőhöz, a sav bejuthat a légutakba is. A nyelőcső és a légzőrendszer közelsége az oka annak, hogy a savas reflux néha légzési nehézséget okozhat. A sav fertőzést vagy gyulladást okozhat, ami légszomjat eredményez - mondta Dr. Ali Khan gasztroenterológus, a virginiai Gastro Health munkatársa. Elmagyarázta, hogy a sav fertőzést vagy gyulladást okozhat, ami légszomjat eredményez. Egy másik tényező, amelyet meg kell jegyezni: a savas reflux gyakoribb az asztmás embereknél, akik krónikus köhögést, mellkasi fájdalmat és légzési nehézséget tapasztalhatnak, ha a reflux is megtámadta őket. 3. Fog- és szájproblémák Egész pontosan: a fogak érzékenysége és korróziója, savanyú íz a szájban és rossz lehelet , Az előbb már idézett Mark Tanchel elmagyarázta, hogy ezek a problémák annak következményei lehetnek, hogy a sav közvetlenül érintkezik a szájüreggel. A nyál védi a fogakat azáltal, hogy puffereli a savat és biztosítja a fogak remineralizációjához szükséges anyagokat. A gyomorsav képes legyőzni ezeket a védelmi mechanizmusokat, és mind a gyermek-, mind a felnőtt betegeket érinti – mondta Tanchel. 4. Mellkasi fájdalom Fontos megjegyezni, hogy a mellkasi fájdalomnak sokféle oka van . További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) "Először mindig ki akarjuk zárni az ijesztő, életveszélyes állapotokat, például a szívrohamot" – mondta Ali Khan, megjegyezve, hogy a tüdőproblémákkal és a mellkasfal gyulladásával kell foglalkozni leginkább. Amikor ezeket ki tudjuk zárni, ellenőrizzük azt, hogy a mellkasi fájdalom az ellenőrizetlen savas reflux megnyilvánulása-e, és ez további vizsgálatot indokolhat az orvosnál - tette még hozzá. De hogyan vezet a savas reflux mellkasi fájdalomhoz? A többi mellékhatáshoz hasonlóan, amikor a sav felfelé halad a nyelőcsőben , mellkasi fájdalmat okozhat (amely a nyakra, a torokra és az állkapocsra is sugározhat), írta egy orvosi szaklap nemrégiben. Mi enyhítheti a savas refluxot? Mindenképpen kezeljük a savas refluxot, tanácsolta Dr. Tanchel ,mert ezzel csökkenthetjük a másodlagos tüneteket. Megemlítette az asztmát és a fogszuvasodást, mint olyan eseteket, amikor okos lépés lehet szakemberhez fordulni. És hogy milyen otthoni gyógymódokat érdemes kipróbálni? Ami az étrendi változásokat illeti, Tanchel azt javasolta, hogy próbáljuk meg elkerülni a koffeint, a szénsavas italokat, a savas és fűszeres ételeket, az alkoholt, a dohányzást és a késő esti étkezést. Az olyan ételek fogyasztása, mint a zabpehely, a görögdinnye, a joghurt és a kamillatea, szintén segíthet a tünetek enyhítésében. Amikor lefekszünk, emeljük fel a fejünket hat-nyolc centire az ágytól vagy a kanapétól. Mikor kell orvoshoz fordulni? Az orvos meglátogatásának szükségessége alapvetően négy tényezőre vezethető vissza: gyakoriság, intenzitás, otthoni kezelés nehézsége és az adott tünet. A betegeknek orvoshoz kell fordulniuk, ha a gyomorégés vagy a felső hasi fájdalom tünetei gyakoribbak vagy súlyosabbak, mint korábban, illetve ha több mint két hétig kipróbálták a GERD vény nélkül kapható vagy vényköteles gyógyszereit, és a tünetek nem enyhülnek - mondta Tanchel. Ami a specifikus tüneteket illeti, Tanchel úgy véli, hogy ezek a leginkább aggasztóak, amelyek azonnali orvosi ellátást igényelnek: Mellkasi fájdalom

Hátfájás

Nyelési nehézség

Fogyás

Hányinger és hányás

Krónikus köhögés (különösen éjszaka)

Sípoló légzés vagy asztma tünetei

Rekedtség vagy hangváltozás

Gombóc érzése a torokban (via HuffPost)

Címlapkép: Getty Images

