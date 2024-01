Figyelmeztet a WHO: egyszerre támad a Covid és az influenza, sokan vannak veszélyben

Vezető egészségügyi tisztviselők arra figyelmeztetnek, hogy a koronavírus és az influenza legújabb változataival szembeni alacsony átoltottsági arányok jelentős nyomást helyeznek az egészségügyi rendszerre ezen a télen – írja a Portfolio a Reuters nyomán.

A nyugati világban és máshol is egyre többen kerülnek kórházba a betegségek miatt, és a halálozások száma is megnőtt, főleg az idősebbek körében – igaz, messze vagyunk a koronavírus-járvány csúcsán látott értékektől. Spanyolország már kötelező maszkhasználatot vezetett be az egészségügyi intézményekben.

Túl sok ember szorul komoly orvosi ellátásra az influenza és a Covid miatt, holott ezeket meg tudjuk előzni

– mondta Maria Van Kerkhove, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) járványkészültségi igazgatója. Hozzátette, sok országban „hihetetlenül alacsonyak” az átoltottsági arányok. Az Egyesült Államokban a felnőttek 19,4 százaléka kapta meg eddig az erre a szezonra érvényes koronavírus-vakcinát, míg az influenza elleni oltást 44,9 százalékuk.

Úgy gondoljuk, hogy nem kapták meg elegen a frissített Covid-vakcinát. Az emberek még mindig nem értik, hogy a Covid még mindig súlyosabb betegség, mint az influenza

– mondta Mandy Cohen, az amerikai szövetségi egészségügyi hivatal, a CDC igazgatója. A megfelelő európai hivatal, az ECDC közlése szerint

az influenza Európában már nagyobb arányban terjed, mint a koronavírus.

A tisztviselők felhívják a figyelmet a „Covid-fáradtságra”, vagyis arra a jelenségre, hogy az emberek belefáradtak a koronavírus miatt hozott intézkedésekbe és az oltásokba, ezért egyre kevesebben kérik a vakcinákat.