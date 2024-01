Ebben a 6 vármegyében van a legtöbb covidos: rengeteg a beteg, sok idős kerül kórházba

2023. december 18. és 24. között az országban 33 700 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 243 800 fő akut légúti fertőzés tüneteivel - közölte friss heti tájékoztatójában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a légúti figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslést. Az 51. héten influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordult betegek 23,8 százaléka 0-14 éves gyermek, 33,6 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 28,9 százalékuk a 35-59 évesek, 13,7 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az akut légúti fertőzés korcsoportok szerinti megoszlásában még mindig jelentős arányt tettek ki a gyerekek, 10-ből 4 beteg (41%) 0-14 éves gyermek volt. A betegek 24,9 százaléka a 15-34 éves fiatal felnőtt, 21,7 százalékuk a 35-59 évesek, 12,4 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Esett a betegszám?

Ahogy az várható volt, az év utolsó előtti hetében, karácsony előtt némiképp visszaesett az orvoshoz fordulók száma. Amíg a 49. héten 31 100 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 262 600 fő akut légúti fertőzés tüneteivel, az 50. héten már 40 200 influenzás és 295 600 akut légúti fertőzésés beteg volt. Az 51. héten viszont influenzával 33 700 fő, akut légúti fertőzés tüneteivel 243 800 fő fordult orvoshoz - kevesebb, mint a 48. héten (249 700 fő). Az influenzaszerű tünetek mutatók száma nem esett annyira vissza.

A visszaesésben nincs semmi meglepő, hiszen az ünnepek és a téliszünet közeledtével minden évben megtörténik, hogy csökken az orvoshoz fordulók száma. Egyrészt a szünet és szabadságok miatt, ha vannak is betegek, nem mindenki megy el az orvoshoz, illetve kevesebben vannak a munkahelyeken, bezár az iskola, így kevesebb fertőzés is történik. Két ünnep között történik általában a legnagyobb visszaesés a betegszámokban - ilyenkor még sok orvosi rendelő is zárva van! - januártól azonban jellemzően ismét emelkedés kezdődik. A tetőzés idén is február végén, március elején várható.

Bár a karácsonyt megelőzően és az ünnepek alatt a regisztrált betegszám más tényezők okán is mutathat csökkenést, a szennyvíz adatok is azt mutatták, hogy az 51. héten visszaesett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, így feltehetően a betegek száma is. Erről bővebben az alábbi cikkben írtunk:

Az 51. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés. A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján az 51. héten 243 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 31 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő 243 SARI beteg 23,9 százaléka (58 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 56,8 százaléka (138 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 7 főnél influenza A, 4 főnél RSV, 168 főnél a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében.

A kórházban ápolt COVID-19 fertőzöttek 67,3 százaléka (113 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2023. december 18. és 24. között összesen 290 betegtől érkezett légúti minta az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 233 minta közül három betegnél az influenza A(H1pdm09), tizenkét betegnél az influenza A(H3), egy betegnél az influenza B, két betegnél a human metapneumovírus, két betegnél az RSV, 93 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. Az influenza pozitivitási arány 6,9 százalék, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 39,9 százalék volt.

A sentinel kórházak által beküldött 21 minta közül egy betegnél influenza A(H1pdm09), egy betegnél RSV, 14 betegnél SARS-CoV-2 vírust azonosítottak. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 36 légúti minta közül egy-egy influenza A(H3), illetve RSV és tizenegy SARS-CoV-2 vírus pozitív volt.

A 2023. év 40. és 51. hete között, vagyis a jelenleg tartó járványszezonban összesen 2 703 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol 50 főnél influenza A [17 influenza A(H1pdm09), 33 influenza A(H3)], öt főnél influenza B, tizenegy főnél RSV, 859 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak. Harminchárom megbetegedés hátterében rhinovírus állt, négy megbetegedést parainfluenza, egyet adenovírus, nyolcat human metapneumovírus okozott.

Most ezekben a megyékben a legsúlyosabb a helyzet

Az NNGYK megyénként is közli minden héten az akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek becsült számát 100 ezer lakosra vetítve, amelyből kiderül, hogy az adott területen milyen súlyos jelenleg a járványhelyzet. Az adataik alapján az influenza az 51. héten Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád-Csanád valamint Hajdú-Bihar megyékben volt a legtöbb akut fertőzés. Szinte minden megyében csökkent az orvoshoz fordulás rátája, kivéve Csongrád-Csanádot:

Ha pedig csak az influenzaszerű adatokat nézzük, látható, hogy a legtöbb beteg Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben van. A betegszám az 51. héten mindenhol csökkent, kivéve Komárom-Esztergomban és Borsod-Abaúj-Zemplénben. Az influenzaszerű megbetegedések rátája leginkább Veszprémben, Tolnában és Budapesten csökkent, az akut fertőzéses betegeké pedig Tolnában, Baranyában és Bács-Kiskunban.