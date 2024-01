Magyarok tízezrei koppanhatnak nagyot heteken belül: így még elkerülheted az újévi összeomlást

Az új év első percei sokaknak a fogadkozásról szólnak, de azokat nem árt, ha aztán be is tartjuk. Egy orvost, egy konditerem-tulajdonost és egy pszichológust kérdeztünk a leggyakoribb fogadalmakról és arról, pontosan mit tegyünk, ha eltökéltek vagyunk az életünk jobbításában. Itt az Új CashTag!

Az újévi fogadalmak szokása már igen régre nyúlik vissza. Az év utolsó, vagy éppen első perceiben sokan tartanak számvetést, megnézik, miben fejlődtek és miben kellene még - ekkor fogadkozás is zajlik, hogy hogyan tegyük jobbá az életünket, milyen aspektusban fejlődjünk, vagy éppen milyen káros, rossz szokást hagyjunk el.

De mit tegyünk annak érdekében, hogy ezt be is tudjuk tartani? Mik a leggyakoribb fogadalmak? Ennek járt most utána a CashTag, a Pénzcentrum videoblogja.

Fejben dől el a leszokás

Zacher Gábor toxikológustól azt kérdeztük, hogy az egyik leggyakoribb fogadalmat, a dohányzásról való leszokást hogyan lehet a legkönnyebben betartani, egyáltalán lehetséges-e egyik pillanatról a másikra letenni a cigit, ha valaki azt érzi, hogy eddig és ne tovább?

Nyilván a legjobb lenne dohányzás- és alkoholmentesen tölteni az egész életünket, de mind tudjuk, hogy főleg ez utóbbit igen nehéz tartani. A dohányzásról való leszokás leginkább fejben dől el, de persze ott is lesz elvonási tünet Érdemes megjegyezni, hogy napjainkban már egyre népszerűbbek a különböző elektronikus "megoldások", amelyek persze szintén károsak a szervezetnek, ám jóval kisebb az ártalom a dohányzással, mint a hagyományos dohánytermékek esetében

- mondta a főorvos a CashTagnek.

Több testmozgás? Lehet, csak okosan

A híres személyi edző és konditerem-tulajdonos, Gym Suleiman a Pénzcentrumnak azt mondta: szerinte már nem áll meg az a tétel, hogy aki a gyakoribb edzést tűzi ki maga elé célul, az csak néhány hétig tartja lelkesen ezt a fogadalmat.

Egy kezdő általában vesz egy havi bérletet, ez nálunk most 16.500 forintba kerül, akár napi többszöri belépéssel. Ha ez meg van, akkor az első mozgás meg is van: ekkor már csak az akarat kell, hogy továbbra is lejöjjön. Én azt mondom, hogy egy heti 2-3 alkalom már nagyon jó, ha valaki lejár. Ezután jön az, hogy ha szeretne kis kiegészítést, jönnek az étrendkiegészítők, a fehérje itt az alap, meg mondjuk egy multivitamin. Az emberek amúgy is fáradtak és vitaminhiányosak

- mondta a kuvaiti származású testépítő és teremtulajdonos arról, hogy pontosan mik kellenek a nehéz kezdethez, ha valaki a testmozgást tűzi ki célul.

Mentálisan is fel kell készülni

Pető Dorina pszichológust, a Mélylevegő Projekt egyik alapítóját a fogadalmak mentális oldaláról, az agyunkban ilyenkor lejátszódó folyamatokról kérdeztük. Ő úgy vélekedik, hogy maguknak a fogadalmaknak érdemes számszerűsíthetőeknek lenni, hiszen ez már önmagában segít abban, hogy könnyebben betartsuk.

A tervezés során lesz egy cél, amivel már nekikezdhetünk az egésznek, persze az is jó, ha előzetes tervvel már rendelkezünk. A tervezéshez vannak is kézzelfogható tippek, amelyekkel tudjuk alakítani a vágyainkat. Lényeges, hogy a cél legyen konkrét, valamint persze teljesíthető is. Ha az egészség témájánál maradunk, például ha az a cél, hogy egészségesebbek legyünk, az nem számít konkrét célnak: hamar belebukunk a fogadalmak betartásába, ha csak ez lebeg a szemünk előtt. Ha viszont megpróbáljuk konkretizálni, például azt tűzzük ki, hogy hetente csak egy szelet csokoládét fogyasszunk, akkor az már egy konlrát, számszerűsíthető ígéret saját magunknak

- fogalmazott Pető Dorina.

Nem népszerű a fogadalomtétel

Amint a videóban is láthattuk, az utca embere, akiket megkérdeztük, java részben azért már sok éve abbahagyta a fogadkozást, éppen azért, mert azt látta, hogy kevésbé sikerül betartani a fogadalmakat. Nagyjából ez a hozzáállás tükröződik a Pénzcentrum kérdőívére adott válaszok arányaiban is.

Mint a grafikonon meg is mutatjuk, a válaszadók jóval több, mint háromnegyede semmilyen és semennyi újévi fogadalmat nem tervezett tenni. Néhány százalékuk egyet azért igen, és egy újabb ksi hányad adta azt a választ, hogy több újévi fogadalmat is tesz. Nekik azt kívánjuk, hogy bármit terveznek jobbítani az életükön, azt sikerüljön is véghezvinni - ha megfogadják a szakértők tanácsát, akkor a többi már tényleg csak akarat kérdése.