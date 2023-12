Sunyi népbetegség szedi áldozatait: ezek a fő tünetei, magyarok százezrei is veszélyben

Az ünnepek alatt is érdemes észben tartani a tudatosságot, és nem mindent behabzsolni, amit meglátunk. Persze nemet mondani sem egyszerű, ha az embert egyik helyre hívják a másik után, de a testünk ér annyit, hogy ilyenkor is odafigyeljünk rá. A Pénzcentrum most Kiss Erika dietetikussal beszélte át, hogyan mondjunk akár nemet, ha arra van szükség, és kiderül az is, mennyi a maximum, amit hízásban még kibír a szervezet.

Ma már karácsony második napja van, így mostanra túl lehetünk nem jópár karácsonyi vacsorán, ebéden. A jó falatok, sütemények egymás után mennek le, folyamatos a kínálás, és ilyenkor még az is könnyebben veszi az ilyesmit, aki az év más részeiben azért jóval tudatosabban étkezik, jobban odafigyel minderre.

A túlzabálásnak ráadásul nagyon komoly kellemetlenségei, hosszabb távon is rossz élettani hatásai is lehetnek a testünkre nézve, amit éppen az ünnepkor lenne a legjobb elkerülni vagy legalább megelőzni. De hogyan mondjunk nemet a kínálásra, és hogy erősítsük saját magunkat is, amikor az asztalon ott vannak a remekül kinéző, finom falatok? Dietetikussal beszéltük át, mi a teendő.

Egy-másfél kiló a maximum

Amint lementek az ünnepek, és január első napjaiban ráállunk a mérlegre, sokan észrevehetjük, hogy sokkal több kiló szaladt fel ránk, mint azt eredetileg terveztük. Ilyenkor hajlamosak vagyunk szitkozódni magunkban, hogy már megint nem sikerült nemet mondani, de hát hogyan is tehettük volna meg éppen vendégségben, vagy éppen akkor, mikor még volt is időnk végre kicsit élvezni az életet?

Kiss Erika dietetikus, táplálkozási szakértő a Pénzcentrum kérdésére elmondta: mindenképpen érdemes már az ünnepi étkezések alatt odafigyelni saját magunkra, hiszen a testünknek sem tesz jót, ha egyszerre túl sokat szedünk fel.

A karácsonyi ünnepkörnek a szeretetről, boldogságról, és kikapcsolódásról célszerű szólnia, és nem a fogyókúráról. Ugyanakkor érdemes odafigyelnünk mit és mennyit eszünk iszunk, annak érdekében, hogy ne szedjünk fel 1-1,5 kg-nál többet

- fogalmazott Kiss Erika. Ezzel kapcsolatban még néhány hasznos tanáccsal is szolgált, melyek az alábbiak:

amit megkívánunk, azt együk meg nyugodtan, de csak a felét, mint amennyit először a tányérunkra halmoztunk volna a tányérunkra legelőször salátát, savanyúságot, grillezett zöldséget tegyünk, úgy, hogy a tányér felére halmozzuk, utána jöhet a hús, köret, stb. csak az étkezésekkor együnk, és utána fogyasszunk egy kis édes vagy sós nasst, ne egész nap eszegessünk a magas cukortartalmú üdítők helyett, vizet, ásványvizet fogyasszunk, és akkor beleférhet a felnőtteknek egy kis alkoholos ital is minden nap sétáljunk intenzíven legalább fél órát.

Hogyan mondjunk nemet?

Ha saját magunkat le is győzzük, felmerülhet az is problémaként, hogy saját családtagjaink, ismerőseink nem akarnak beletörődni abba, hogy mi mértékkel fogyasztanánk, és akár enyhe vagy erősebb ráhatással is megpróbálnak élni, hogy együnk vagy igyunk még. A szakértő szerint ennek is ellen lehet állni, persze itt érdemes meghúzni a határokat.

Úgy vélem, célszerű egyenesen felvállalni, még ha nem is népszerű, azt hogy valóban mit gondolunk ebben a kérdésben is. Őszintén jelezzük családtagjaink, vendéglátóink felé, hogy köszönjük, nem kérünk többet, vagy nem szeretnénk szeszes italt inni. Ugyanakkor a teljes elutasítás helyett talán célszerűbb rögtön jelezni, mit kérnénk, mi esne jól, mert ezzel elsimíthatjuk a feszültséget, és örömet szerezhetünk a vendéglátónak is. Válasszuk az általunk kedvelt ételek közül amit szeretnénk, de pont a felét együk, mint amennyit a szemünk megkíván, ez a tanács itt is érvényes

- fogalmazott kérdésünkre a dietetikus.

Súlyos hatásai lehetnek a túlevésnek

Bármennyire vigyázunk és bármennyi határt húzunk, természetesen előfordulhat, hogy nem tudunk eléggé parancsolni magunknak, és a túlevés mégis megtörténik. Kiss Erika természetesen erre vonatkozóan is adott tanácsokat. De mi történik ilyenkor a testünkkel?

Szerintem már mindenki megtapasztalta, azt a kellemetlen érzést, amikor majdnem kipukkadunk, szétfeszül a ruha, szinte moccanni sem tudunk, és majdnem elalszunk. A kellemetlenebb tünetek a refluxos panaszok, mikor a gyomorsav felfelé áramlik, és marja a nyelőcsövet, a gyomortáji fájdalom, esetleg fejfájás, akár émelygés, hányinger, vagy hányás. Sokat javíthatunk ezen a helyzeten, ha megpróbáljuk megelőzni, és amellett, hogy élvezzük a karácsonyi finomságokat, az egész napos habzsolás helyett csak étkezésekhez kötötten csábulunk el a finomságokra, és nem hagyjuk ki a mozgást az ünnepek alatt sem. Családi, baráti sétákra, kirándulásra is alkalmas ez az időszak

- válaszolt erre a kérdésre a dietetikus. Azt is megkérdeztük, hogy mi az, amit a túlevés után tehetünk, hogy csökkentsük a panaszokat illetve a gyomorbántalmak tüneteit.

Hagyjuk pihenni a gyomrunkat és bélrendszerünket, nyugodtan hagyjuk ki egy teljes napot az étkezést tekintve, és csak folyadékot fogyasszunk: gyógynövényteákat, frissen facsart gyümölcslevet és vizet. Másnapra már sokkal jobban fogjuk érezni magunkat, és fokozatosan térhetünk vissza a normál táplálkozásra, melyet az ünnepek előtt folytattunk. Lehetőség szerint menjünk friss levegőre, sétáljuk nagyot, és a szaunázás is segíthet visszaállítani egészségünket

- mondta Kiss Erika.

Vágjunk bele az életmódváltásba, de csináljuk ésszel

Nem függetlenül az ünnepek alatti nagy evés-ivásoktól, az év utolsó perceiben, a szokásos újévei fogadalmak idején sokan felveszik a listára, hogy bizony az új évben jobban odafigyelnek magukra, és előfordulhat az is, hogy néhány hétig még sikerrel is vesszük az akadályokat. Ezután viszont a legtöbb embernél jelentősen csökken a lelkesedés, vagy még csak a siker sem látszódik, tehát emiatt sokan feladják. Megkérdeztük Kiss Erika dietetikust arról is, hogy milyen tervvel vágjunk neki az új évnek, ha nem szeretnénk a sikertelenség miatt túl hamar feladni.

A sikertelenség oka legtöbbször az, hogy teljesíthetetlen célt tűzünk ki magunk elé, valamint nincs támogatónk a fogyókúrás és életmódváltó program alatt, és nem vagyunk elég kitartóak. Tapasztalatom szerint akkor leszünk sikeresek, ha valóban egy jól összeállított életmódváltó programot sajátítunk el, melyhez bátran kérjük dietetikus segítségét, reálisak legyenek a célok, melyeket megfogalmazunk, és lehetőleg legyen társunk, akivel együtt csináljuk, mert sokkal motiválóbb közösen elérni a célt, mint egyedül megvalósítani

- mondta erről Kiss Erika.