5 gyakori tévhit az influenza oltás kapcsán, amely emberéletekbe is kerülhet: ezt jobb ha tudod a vakcináról

Ahogy az az őszi-téli járványszezonban lenni szokott, az őszi szünetet követően egyre többen fordulnak orvoshoz légúti megbetegedéses tünetekkel. Az utolsó friss adatok szerint november 13. és 19. között az országban 18 900 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 191 000 fő akut légúti fertőzés tüneteivel, nem vagyunk tehát messze a járványküszöbtől. Az esetszámok várhatóan visszaesnek majd a téliszünetben és az ünnepek alatt, januártól azonban az orvoshoz fordulók számának meredek felfutására lehet számítani. Éppen ezért fontos, hogy erre felkészítsük az immunrendszerünket, melynek egyik módja az influenza elleni oltás beadatása. A háziorvosok már megkezdték az oltási kampányt, a veszélyeztetett csoporthoz tartozók ingyenesen vehetik fel a vakcinát, ahogy a korábbi években. Lapunk most összegyűjtött 5 tévhitet az influenza oltások kapcsán, amelyek visszatarthatnak egyeseket a vakcina beadatásától.

A járványszezonban kiemelten fontos, hogy minden lehetőséget megragadjunk az immunrendszerünk felvértezésére a kórokozókkal szemben. A koronavírus és az influenza vírus is már javában terjed Európa szerte és Magyarországon is, hétről hétre egyre több megbetegedést okozva. A friss szennyvízadatokból még az is kiderül, hol van jelenleg a legtöbb beteg az országban. Megelőzésként érdemes vitaminokkal, egészséges táplálkozással erősíteni az immunrendszert; kerülni, hogy betegek közelében tartózkodjunk; megbetegedés esetén nem menni közösségbe; zárt és zsúfolt terekben, egészségügyi intézményekben maszkot hordani; ügyelni a kézmosásra, kézfertőtlenítésre. Ezenfelül javallott beadatni a koronavírus és influenza oltásokat, hogy az immunitásnak legyen ideje kialakulni, mielőtt rohamosan elkezdenének terjedni ezek a vírusok. Ennek most van itt az ideje. Aki már átesett a betegségek valamelyikén idén, az az oltással még szuperimmunitást is szerezhet.

A járványszezonban nem csak a vírusok, baktériumok, hanem a tévhitek is fokozott ütemben terjednek a betegségek tünetei, kezelése, megelőzése kapcsán. Az oltásokkal kapcsolatban is rengeteg tévhit kering, ezeknek nem érdemes bedőlni, legyünk kritikusak azzal szemben, mit olvasunk az interneten, főként a közösségi médiában. Az University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS, Arkansasi Orvostudományi Egyetem) összegyűjtött a terjedő tévhitek közül ötöt, melyeket nem érdemes komolyan venni. Ezek semmiképp se riasszanak el senkit az oltás felvételétől, mert nincs valóságalapja.

1. Tévhit: Az influenza oltás influenzás megbetegedést okoz

Az influenza oltásokban gyengített vagy inaktivált kórokozó található, vagy egyáltalán nem is található meg bennük a vírus. Az oltás tehát nem okozhat megbetegedést. Nagyjából 2 hétig eltarthat, mire az oltás hatására kialakul a kívánt immunitás. Ebben az időszakban ritka esetben előfordulhat, hogy a már szervezetben lappangó, vagy időközben elkapott kórokozók influenzaszerű megbetegedést okoznak. Azonban ha valaki az oltást követően lesz beteg, az nem a vakcina következménye. Főként most, hogy egyre meredekebben emelkednek az esetszámok.

2. Tévhit: Egészséges embereknek nincs szüksége oltásra

Magyarországon ingyenesen a veszélyeztetett csoportokhoz tartozók (gyerekek, idősek, krónikus betegek, stb.) kaphatják meg ingyenesen az influenza oltást, és nekik különösen javasolt is beadatni. Azonban ez nem azt jelenti, hogy aki nem veszélyeztetett, annak nincs is szüksége oltásra. Az erős immunrendszer segít, hogy a fertőzés ne okozzon súlyos megbetegedést, komoly tüneteket, viszont attól még a fertőzés bejut a szervezetbe. Egy "enyhe nátha" is legyengítheti az immunrendszert és később - mikor épp nem influenzával, hanem más kórokozóval, pl. koronavírussal találkozik - egy másik betegség már súlyosabb megbetegedést okozhat.

Ezenkívül minél többen veszik fel az oltást, annál kisebb az esélye, hogy járványok alakulnak ki. Közegészségügyi szempontból is fontos tehát, hogy megkapjuk az oltást, mert kisebb eséllyel fertőzünk meg másokat, akiknek komolyabb bajuk lehet.

3. Tévhit: Az influenza nem súlyos betegség, csak egy komolyabb nátha

Az influenza igenis okozhat súlyos betegséget, akár halálos is lehet. Azok, akiknek az immunrendszere le van gyengülve, rossz az egészségi állapotuk, egy komolyabb influenzafertőzésbe is belehalhatnak - főként kisbabák, illetve idősek. Ezenfelül bár az influenza nem okoz komoly betegséget, amiatt, hogy nem vesszük komolyan, nem kezeljük megfelelően, súlyos szövődmények is kialakulhatnak.

A leggyakoribb szövődmény a vírusos tüdőgyulladás, ekkor a láz 2-4 nap múltán sem csökken, a beteg általános állapota fokozatosan romlik - írja az Egészségvonal. A betegség talaján, felülfertőződés következtében kialakulhat bakteriális tüdőgyulladás is, ilyenkor láztalanság után ismét belázasodik a beteg. Kisgyermekkorban leggyakoribb szövődmény az akut bakteriális középfülgyulladás, valamint az arcüreggyulladás.

4. Tévhit: Ha nem adatod be az oltást időben, már hiába

Gyakori tévhit, ha valakinek nem fér bele az oltást beadatni még ősszel, vagy decemberben, már hiába is adatná be később. Sokan az adventi időszakban elhavazódnak a munkában, vagy a karácsonyi készülődés elviszi a fókuszt az egészségről, és nincs idejük beadatni az oltást. Ezt azonban bármikor, amikor idejük engedi, még megtehetik jövőre is, és javasolt is megtenni. Ennek kapcsán korábban dr. Marjai Tamás azt mondta lapunknak:

Érdemes az oltást minél hamarabb beszerezni, hogy a védettség időben kialakulhasson. Az influenzajárvány jellemzően január-február hónapban tetőzik, de még ekkor is érdemes beadatni a védőoltást.

Hiszen a járványszezon lecsengése egészen április végéig elhúzódhat, ahogy idén is történt, így az immunitás megszerzése indokolt lehet még a tél végéig bármikor. Továbbá, ahogy említettük, ha valaki már túl van a betegségen, utána is érdemes kérni az oltást, hiszen úgy szuperimmunitás alakulhat ki.

5. Tévhit: Ha beoltottak és mégis megbetegedtél, az oltás nem hatott

Az, hogy valaki megbetegszik annak ellenére, hogy beoltották, nem jelenti azt, hogy az oltás nem hatott. Több más ok állhat ennek hátterében. Ahogy azt már kifejtettük, az oltást közvetlenül követő megbetegedés oka lehet, hogy a vírus már a szervezetben lappangott, vagy abban a két hétben történt a fertőzés, amikor az immunitás még nem alakult ki.

Ha az oltástól számított két héten túl alakul ki betegség, akkor valószínűleg olyan vírustörzzsel találkozott a szervezet, amely nem volt benne az oltásban. Az influenza oltás jellemzően több vírustörzs ellen nyújt védelmet, ezt minden évben előzetes kutatások szerint állítják össze attól függően, hogy a másik féltekén mely vírusok okoztak jellemzően megbetegedéseket, milyen törzsek terjednek aktuálisan a világban. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy éppen egy olyan törzs lobbant be járványt, amely ellen az adott évi oltás nem nyújt védelmet. Ez nem szabad hogy megingassa a bizalmat az oltás hatásosságában.