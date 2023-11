Három magyar városban van most rengeteg covidos beteg: tömve vannak az orvosi várótermek

A 46. héten országos átlag tekintetében továbbra is stagnálás figyelhető meg a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációjában - írja az NNGYK a múlt heti szennyvízelemzési adatok alapján, ahogy tette ezt a 45. héten is. Azért a vizsgálatok eredményei mutatnak némi eltérést: enyhe emelkedés Veszprémben mérhető, míg Győrben, Miskolcon és Nyíregyházán kismértékű csökkenés tapasztalható. A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja 18 helyszínen az emelkedett, Békéscsabán, Pécsen és Veszprémben a magas, míg Győrben a mérsékelt kategóriába esik.

A 45. heti adatok szerint csak Békéscsabán és Pécsen stagnált magasan a koncentráció a szennyvízben, a 46. héten azonban Veszprémben is magas értéket mértek. Ráadásul itt még emelkedő is a tendencia. Az összes többi vizsgálati helyen emelkedett kategóriába esik a koncentráció, ideértve az agglomerációs településeket is - kivéve Győrt, ahol már látszik a 45. heti csökkenő tendencia hatása. Győrben már csak mérsékelt a koncentráció, a tendencia pedig továbbra is csökkenő.

Csökkenő tendencia látszik továbbá Miskolcon és Nyíregyházán is, ahol a 44. héten még magas volt a koncentráció, azóta azonban folyamatos csökkenés látható. Veszprémben van egyedül emelkedés, a többi városban mindenhol stagnálás látszik.Ez összefügghat azzal is, hogy Veszprémben járványgóc alakult ki egy óvodában, sok betegről érkezett jelentés.

Békéscsabán és Pécsen már hetek óta magas a koncentráció és sajnos nem is csökken, a múlt héten ezeken a helyeken is stagnálás látszott.

Küszöbön a járvány

Az NNYGK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának Légúti figyelőszolgálatának friss adatai szerint 2023. november 13. és 19. között az országban 18 900 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 191 000 fő akut légúti fertőzés tüneteivel. A megelőző héten még 15 500 főre becsülték az influenzás és 162 600 főre az akut légúti fertőzött betegek számát, tehát jelentős emelkedés történt. Influenzás megbetegedések tekintetében nem vagyunk messze a járványküszöbtől: a betegszámok emelkedése pedig meredekebb, mint a tavalyi évben ebben az időszakban. Erről bővebben ebben a cikkben írtunk: